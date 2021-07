സാരി ധരിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നടി ഭാവന. ഫ്ലോറൽ ഡിസനുകളുള്ള കറുപ്പ് സാരിയാണ് താരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചുവപ്പ്, പച്ച, മഞ്ഞ നിറങ്ങളിലാണ് പൂക്കൾ. സാറ്റിൻ തുണി കൊണ്ടാണ് സാരിയുടെ ബോർഡർ.

വളരെ കാഷ്വൽ ലുക്കിലാണ് താരം. കമ്മലും മോതിരവും മാത്രമാണ് ആക്സസറീസ്.

‘Be as picky with people as you are with your pictures’ എന്ന് ചിത്രത്തിനൊപ്പം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

