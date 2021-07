ക്ലാസി ആൻഡ് ഹോട്ട് ലുക്കിൽ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

ന്യൂയോർക്കിലുള്ള തന്റെ റസ്റ്ററന്റിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു. ക്ലാസി ആൻഡ് ഹോട്ട് ലുക്കിലുള്ള ഏതാനു ചിത്രങ്ങൾ താരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചു.

സ്ട്രാപ്പി വൈറ്റ് മിഡി ഡ്രസ് ആണ് പ്രിയങ്ക ധരിച്ചത്. വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തായുള്ള ഹൈ സ്ലിറ്റാണ് ഈ ബാക്‌ലസ് ഡ്രസ്സിനെ കൂടുതല്‍ ആകർഷകമാക്കുന്നത്. ഫ്ലീറ്റ് ലൈക്ക് ഡീറ്റൈലിങ്ങും ഡ്രസ്സിലുണ്ട്.

ഒരു ജോഡി വള, ഗോൾഡൻ കമ്മൽ, കനം കുറഞ്ഞ ചെയിൻ, മോതിരങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു ആക്സസറീസ്. ഹൈ ബൺ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഇരുണ്ട ലിപ്സ്റ്റിക്കും പ്രിയങ്കയുടെ ലുക്കിനെ ആകർഷമാക്കി.

സോന എന്നാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ഇന്ത്യൻ റസ്റ്ററന്റിന്റെ പേര്. ജൂണിലും ജീവനക്കാരെ കാണാനും സമയം ചെലവിടാനുമായി പ്രിയങ്ക ഇവിടെ എത്തയിരുന്നു.



Content Summary : Priyanka Chopra’s new look goes viral