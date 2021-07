കാൻസ് റെഡ്കാർപറ്റിൽ രാജകുമാരിയെപ്പോൽ തിളങ്ങി എമി ജാക്സൺ

കാൻസ് 2021 റെഡ്കാർപറ്റിൽ തിളങ്ങി നടി എമി ജാക്സണ്‍. ബർഗണ്ടി ഓഫ് ഗൗൺ ആയിരുന്നു താരത്തിന്റെ വേഷം. ദ് സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ വൈഫ് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എമി കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് എത്തിയത്.

നിലംമുട്ടി, പുറകിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഗൗണിൽ ഒരു രാജകുമാരിയെപ്പോലെ എമിയെ ഒരുങ്ങി. ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേസും കമ്മലുമായിരുന്നു ആക്സസറീസ്. മിനിമൽ മേക്കപ്പും പോണിടെയ്‌ൽ ഹെയർ സ്റ്റൈലും എമിയെ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാക്കി.

ഫെസ്റ്റിവലിനായി ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എമി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

English Summary : Amy Jackson looks like a princess on Cannes 2021 red carpet