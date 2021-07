പിങ്ക് മിനി ഡ്രസ്സിൽ കൂളായി കൃതി സനോൺ; ചിത്രങ്ങൾ

പ്രശസ്ത ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനർ അലക്സ് പെറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മിനി ഡ്രസ്സിൽ തിളങ്ങി നടി കൃതി സനോൺ. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ താരം പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഫാഷൻ ലോകത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം പിടിച്ചു പറ്റി.

ചതുരാകൃതിയിലുള്ള നെക്‌ലൈനും ലോങ് സ്ലീവ്സുമാണ് പിങ്കി നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കുന്നത്. 1400 ഡോളർ (ഏകദേശം 1 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ) ആണ് ഡ്രസ്സിന്റെ വില.

ഡ്വെവി ബേസിലാണ് മേക്കപ് ചെയ്തത്. ബ്ലൂ ഐഷാഡോയും ലിപ്സ്റ്റും ഫ്രീ ഹെയർ സ്റ്റൈലും താരത്തിന് കൂൾ ലുക്ക് നൽകി.

