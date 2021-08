ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ വെഡ്ഡിങ് ഷൂസിലൊരു ‘രഹസ്യം’; വെളിപ്പെടുത്തൽ

ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബാംഗം ഡയാന രാജകുമാരി മരിച്ചിട്ട് 24 വർഷങ്ങൾ തികയുകയാണ്. വാർത്തകളിൽ ഇപ്പോഴും ആ പേര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഡയാനയുെട ഫാഷന്‍, വിവാഹം, ദാമ്പത്യം, പ്രണയം, മരണം എന്നിവയെല്ലാം ഇന്നും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ‘ജനങ്ങളുടെ രാജകുമാരി’ എന്ന വിശേഷണം വെറുതെയായിരുന്നില്ലെന്ന് ഓരോ വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും തെളിയുന്നു. വീണ്ടും രാജകുമാരി വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ്. വിവാഹദിനത്തിൽ ധരിച്ച ഷൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കുന്നത്.

1981 ജൂലൈ 29ന് ആയിരുന്നു ചാൾസ്–ഡയാന വിവാഹം. അന്നു ഗൗണിന്റെ നീളൻ ട്രെയിനിൽ മറഞ്ഞു പോകാനായിരുന്നു ഷൂസിന്റെ വിധി. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ ഷൂസ് വാർത്തയിൽ ഇടം നേടി. സാറ്റിനും സ്വെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചു നിർമിച്ച ഷൂസിൽ 542 സീക്വൻസുകളും 132 മുത്തുകളും പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഷൂസ് ധരിക്കുമ്പോൾ ചാൾസിനേക്കാൾ ഉയരക്കൂടുതൽ തോന്നിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഡയാനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് ഹീൽസ് ചെറുതായക്കിയതെന്നും വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായി.

എന്നാൽ ഹീൽസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി ചാൾസിന്റെയും ഡയാനയുടെയും ആദ്യാക്ഷരങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിലായി ഒരു ലൗവ് ചിഹ്നവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ടൗണ്‍ ആൻഡ് കൺട്രി മാഗസിൻ ആണു അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ചാൾസിനു വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശം ആയിരുന്നു ഇത്. ഡയാനയുടെ പ്രത്യേക താൽപര്യ പ്രകാരം ആണ് ഇതു ഷൂസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ക്ലോബർ ക്ലൈവ് കമ്പനിയാണ് ഡയാനയ്ക്കു വേണ്ടി വെഡ്ഡിങ് ഷൂസ് തയ്യാറാക്കിയത്. കമ്പനി ഉടമ ഷിൾട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആറു മാസം കൊണ്ടാണു നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

English Summary : Princess Diana's wedding shoes were a testament of her love for Charles