ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിക്കാതെ സോനം; തിളങ്ങിയത് അനാർക്കലിയിൽ

സഹോദരി റിയ കപൂറിന്റെ വിവാഹത്തിന് അനാർക്കലിയിൽ തിളങ്ങി നടി സോനം കപൂർ. ബോളിവുഡിലെ ഷോസ്റ്റോപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോനം, സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വെറുതെയായില്ല എന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. സോനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ തരംഗമായി.

പൗഡർ ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള അനാർക്കലിയാണ് സോനം ധരിച്ചത്. കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തായുള്ള എംബ്രോയ്ഡറി അനാർക്കലിയെ ആകർഷകമാക്കി. ഷീർ സ്ലീവ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേക. പിങ്ക് ഷീർ ദുപ്പട്ടയാണ് ഇതോടൊപ്പം പെയർ ചെയ്തത്. ഹെവി ചോക്കർ സെറ്റ് താരത്തിന് ഫെസ്റ്റീവ് ലുക്ക് നൽകി.

ഓഗസ്റ്റ് 14 ശനിയാഴ്ച മുംബൈയിൽവച്ചായിരുന്നു അനില്‍ കപൂർ–സുനിത കപൂർ ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകളായ റിയയുടെ വിവാഹം. സംവിധായകനായ കരൺ ബൂലാനിയാണ് വരൻ.

English Summary : Sonam Kapoor in a mint Anarkali with an embroidered pink dupatta