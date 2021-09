മെറ്റ് ഗാലയിലെ ഒരേയൊരു ഇന്ത്യന്‍, സുധാ റെഡ്ഡി തിളങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ

മെറ്റ് ഗാല 2021ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു പങ്കെടുത്ത ഏക വ്യക്തിയായി സുധാ റെഡ്ഡി. സെലിബ്രിറ്റി ഡിസൈനർമാരായ ഫാൽഗുനി ഷെയ്ൻ പീകോക്ക് ഒരുക്കിയ ഗൗണ്‍ ധരിച്ചാണ് സുധ റെഡ്ഡി കാർപറ്റിൽ എത്തിയത്.

നീളൻ ട്രെയ്‌ലോടു കൂടിയ എംബെല്ലിഷ്ഡ് ഗോൾഡൻ ഗൗൺ ആയിരുന്നു ഇത്. സ്വവരോവ്സ്കി ക്രിസ്റ്റലുകളും സീക്വിനുകളും ബ്യൂഗൾ ബീഡ്സും ഗൗണിന് പ്രൗഢിയേകി. 250 മണിക്കൂർ എടുത്താണ് ഗൗൺ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് ഡിസൈനർമാർ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഗൗണിന് അനുയോജ്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആഭരണമാണ് ധരിച്ചത്. അമേരിക്കൻ പതാകയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രചോദനം ഉൾകൊണ്ടാണ് ഡിസൈനർ ഫറാ ഖാൻ ആഭരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്.

Image Credits : Sudha Reddy/ Instagram

വ്യവസായ പ്രമുഖൻ മേഘാ കൃഷ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ ഭാര്യയാണ് സുധാ റെഡ്ഡി. ജീവികാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയാണ് സുധ ശ്രദ്ധേയായത്.

English Summary : Only Indian at 2021 Met Gala, Sudha Reddy grabs attention in golden gown