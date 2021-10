സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഗൗൺ; ലാക്മേ വേദിയിൽ ആവേശമായി കരീന കപൂർ

ലാക്മേ ഫാഷൻ വീക്ക് വേദിയിൽ ഡിസൈനർ ഗൗരവ് ഗുപ്തയുടെ ഷോസ്റ്റോപ്പറായി കരീന കപൂർ. ബോഡി ഹഗ്ഗിങ് സ്ട്രാപ്‌ലസ് ഗൗണ്‍ ധരിച്ചാണ് കരീന റാംപിലെത്തിയത്. ലാക്മേയിൽ ആവേശം നിറയ്ക്കാൻ കരീനയ്ക്കായി.

ഗോൾഡ്, സിൽവർ എംബ്ബല്ലിഷ്മെന്റുകൾ അഴകു ചാർത്തുന്ന ഗൗണിൽ‌ വൺ ഷോൾഡർ നെക്‌ലൈനാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ഗൗരവ് ഗുപ്തയുടെ ‘ഡെമി കൗച്ചര്‍’ എന്ന കലക്‌ഷനിലേതാണ് ഈ വസ്ത്രം. നടുക്കിൽനിന്നു പകുത്ത മുടി ബൺ സ്റ്റൈലിലാണ് കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നത്. കരീനയുടെ പ്ലം നിറത്തിലുള്ള ലിപ് ഷെയ്ഡും മനോഹരമായി എഴുതിയ കണ്ണുകളും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി.

സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്‍പ്പടെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ, കവറുകൾ, മറ്റു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടു നിർമിച്ച തുണിയാണ് ഗൗണിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഗൗൺ ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിരവധി സമുദ്രജീവികളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഇതു സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗൗരവ് ഗുപ്ത കലക്‌ഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞത്.

