മോഡേൺ വധുവായി മലൈക അറോറ റാംപിൽ

ലാക്മേ ഫാഷൻ വീക്കിൽ ഡിസൈനർ അന്നൂ പട്ടേലിന്റെ വെഡ്‍ഡിങ് കലക്‌ഷൻ അവതരിപ്പിച്ച് നടി മലൈക അറോറ. അതിമനോഹരമായ ചുവപ്പ് ലെഹങ്ക ധരിച്ച്, മോഡേൺ ബ്രൈഡൽ ലുക്കിലാണ് താരസുന്ദരി റാംപിലെത്തിയത്.

Image Credits: malaikaarorafan1/ Instagram

ഗോട്ടാ പട്ടി എംബ്രോയ്ഡറിയുടെ സങ്കീർണ സൗന്ദര്യമാണ് ലെഹങ്കയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം. സ്ലീവ്‌ലസ് ചോളിയും ചുവപ്പ് ഷീർ ദുപ്പട്ടയുമാണ് പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വർണവും മുത്തുകളും ചേർന്ന ചോക്കർ, വലിയ നെറ്റിച്ചുട്ടി (big mathapatti), വളകൾ എന്നിവയാണ് ആക്സസറീസ്.

ലെഹങ്കയുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും പ്രൗഢി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ മലൈക അറോറ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. ഫാഷൻ വീക്കിന്റെ അവസാന ദിനം സ്വന്തം പേരിലെഴുതിയാണ് മലൈക മടങ്ങിയത് എന്നതിൽ താരത്തിന്റെ ആരാധകരും സന്തോഷത്തിലാണ്.

English Summary : Malaika Arora is the most gorgeous bride ever in red lehenga