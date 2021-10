1.5 ലക്ഷത്തിന്റെ ലെഹങ്കയിൽ തിളങ്ങി സാറാ അലി ഖാൻ

പുതിയ ഫാഷൻ ഗോളുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിലാണ് താരസുന്ദരി സാറാ അലി ഖാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ തെറ്റു പറയാനാവില്ല. ട്രെഡീഷനൽ, മോഡേൺ, അൾട്രാ മോഡേൺ ഡ്രസ്സുകളിലുള്ള സാറയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അത്രയേറെ സ്വീകാര്യതയാണ് ഫാഷൻ ലോകവും ആരാധകരും നൽകുന്നത്. അതിമനോഹരമായ ഒരു ലെഹങ്കയിലുള്ള സാറയുടെ ചിത്രങ്ങളാണിപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നത്.

ഡിസൈനർ അനിത ഡോഗ്രയുടെ എത്‌നിക് വെയർ കലക്‌ഷനിലേതാണ് ഈ പേസ്റ്റ്ല്‍ പിങ്ക് ലെഹങ്ക. മെറ്റാലിക് ഗോൾഡ് ത്രെഡ് വർക്കുകള്‍ ലെഹങ്കയെ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

ചോളിയിൽ ‌സീക്വിൻഡ് ഫ്ലോറൽ പാറ്റേണുകള്‍ നിറയുന്നു. ബോർഡറിലെ ഗോള്‍‍ഡ് ഫ്ലോറൽ ഡിസൈനിനൊപ്പം പോൽക്ക ഡോട്ട് പ്രിന്റുകളും ചേരുമ്പോൾ ദുപ്പട്ട മനോഹരമാകുന്നു. 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ലെഹങ്കയുടെ വില.

മാംഗ് ടിക്ക, മോതിരം, കമ്മൽ എന്നിവയാണ് ആക്സസറീസ്. തന്യ ഗാവ്‌രിയാണ് സാറയെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തത്.

