ദീപാവലി രൺബീറിനൊപ്പം; സബ്യസാചി ലെഹങ്കയിൽ തിളങ്ങി ആലിയ ഭട്ട്: ചിത്രങ്ങൾ

കാമുകന്‍‌ രൺബീർ കപൂറിനൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷമാക്കി നടി ആലിയ ഭട്ട്. സംവിധായകൻ അയാൻ മുഖർജിക്കെപ്പം മുംബൈയിൽ നടന്ന പൂജയിൽ ഇരുവരും പങ്കെടുത്തു.

സബ്യസാചി മുഖർജി ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രിന്റഡ് പർപ്പിൾ ലെഹങ്കയായിരുന്നു ആലിയയുടെ വേഷം. പോൽക ഡോട്ട്സ് ലെഹങ്കയ്ക്ക് സിംപിൾ ലുക്ക് നൽകി. ഒപ്പം ബോർഡറിൽ ഗോൾഡൻ എംബ്രോയ്ഡറി പ്രൗഢിയേകുകയും ചെയ്തു.

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ ഇയർറിങ് മാത്രമായിരുന്നു ആക്സസറി. ലളിതമായ മേക്കപ്പും ഓപ്പൺ ഹെയർ സ്റ്റൈലുമായിരുന്നു താരം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

കടും നീല കുർത്തയായിരുന്നു രൺബീറിന്റെ വേഷം. കുർത്തയുടെ കഴുത്തിൽ ഗോൾഡൻ എംബ്രോയ്ഡറിയുണ്ട്.

അയാൻ മുഖർജി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്മാസ്ത്രയാണ് ഇരുവരുടെയും അടുത്തതായി റിലീസിന് എത്തുന്ന സിനിമ. എന്തായാലും ഈ വർഷംതന്നെ രൺബീർ–ആലിയ വിവാഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

