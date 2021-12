ആ തീരുമാനം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട് സാറതെൻഡുൽക്കർ; അഭിനന്ദനമറിയിച്ച് ആരാധകർ

ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ മറ്റൊരാൾക്കും കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത അപൂർവ റെക്കോർഡുകൾക്ക് ഉടമയായ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു താരോദയം. പിതാവിനെപ്പോലെ ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഭാവി കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മകൻ അർജുന് ശേഷം മകൾ സാറയാണ് മോഡലിങ്ങിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ആവേശം വിതറുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായ സാറ നേരത്തേതന്നെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതു പതിവായിരുന്നെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് മോഡലിങ്ങിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവേശിക്കുന്നത്. മോഡലുകളായി ഇതിനോടകം പേരെടുത്ത നടികൾ തന്നെയാണ് സാറയ്ക്ക് കൂട്ട്.

മോഡലിങ് താൻ പ്രഫഷനായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന സാറയുടെ പ്രഖ്യാപനമായാണ് നീക്കത്തെ ഫാഷൻ ലോകം കാണുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സച്ചിന്റെ ആരാധകർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

പ്രമുഖ ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രമോഷണൽ വിഡിയോയിലാണ് 24 വയസ്സുകാരിയായ സാറ ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുള്ള വെയിൽസിൽ നിന്നുള്ള നടിയും മോഡലുമായ ബനിത സന്ധു, മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായി ജയ്‌ദേവ് ഷ്‌റോഫിന്റെ മകൾ ടാനി ഷ്‌റോഫ് എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും സാറ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കു പുറമേ, ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ചിത്രങ്ങളിലും പരിചയ സമ്പന്നയായ മോഡലിനെപ്പോലെയാണ് സാറ പോസ് ചെയ്യുന്നത്. നടൻ സുനിൽ ഷെട്ടിയുടെ മകൻ അഹാൻ ഷെട്ടിയുമായുള്ള പ്രണയ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നേരത്തെ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ച താരമാണ് ടാനിയ.

ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ സച്ചിന്റെ മകൾ എന്ന മേൽവിലാസത്തിലാണ് സാറ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സച്ചിന്റെ കുടുംബചിത്രങ്ങളിലും ആഹ്ലാദവതിയായ മകളായി അവരുടെ ചിത്രം ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, സാറ ഏതു രംഗത്താണ് കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സൂചനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന വ്യക്തി എന്ന ഇമേജായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. വല്ലപ്പോഴുമാണ് ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ മോഡലായി ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന സാറയുടെ പ്രഖ്യാപനമായാണ് സംഭവത്തെ പലരും കാണുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും സച്ചിന്റെ അനുവാദത്തോടെയും ആനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെയും ആയിരിക്കും സാറ മോഡലിങ്ങിലേക്കു കടക്കുന്നതെന്നും കരുതാം.

Sara Tendulkar. Photo Credit: Instagram

കഴിഞ്ഞ മാസം 5-ാം തീയതി സാറ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിൽ അവരുടെ ഫാഷൻ സെൻസ് പ്രകടമാകുന്നതായി അന്നേ പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാലും വരാൻ പോകുന്ന മോഡലിങ് കരിയറിന്റെ തുടക്കമാണതെന്ന് ആരും അനുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. സച്ചിന്റെ മകൻ അർജുൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാംപിലും അർജുന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. വിരമിച്ചതിനു ശേഷം സച്ചിനും മുംബൈ ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്.

Content Summary : Sara Tendulkar, the daughter of the Sachin Tendulkar, has made her modelling debut