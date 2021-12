ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിൽ ദീപിക, കൂളായി രൺവീർ; കയ്യടി നേടി താരദമ്പതികൾ

സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ അരങ്ങേറിയ റെഡ് സീ ഇന്റർനാഷനൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ടു ശ്രദ്ധ നേടി ദീപിക പദുകോൺ, രൺവീര്‍ ‍സിങ് താരദമ്പതികൾ. ഡിസൈനർ മൈക്കൽ സിൻകോയുടെ കലക്‌ഷനിൽ നിന്നുള്ള ഗൗൺ ആയിരുന്നു ദീപികയുടെ വേഷം. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബ്രൗഡൺ സ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു രൺവീറിന്റെ വേഷം.

വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പൂവിന്റെ ഇതൾ പോലെയായിരുന്നു ദീപികയുടെ ഗൗണിന്റെ ഷോൾഡർ. ഗൗണിലെ ഫ്രില്ലുകൾ താരത്തെ നാടോടിക്കഥകളിലെ രാജകുമാരിയാക്കി മാറ്റി. പ്ലൻജിങ് നെക്‌ലൈൻ ഹോട്ട് ലുക്ക് നൽകി. ലൂസ് ബൺ സ്റ്റൈലിലാണ് മുടി കെട്ടിയിരുന്നത്. മിനിമൽ മേക്കപ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. നീലക്കല്ല് പതിച്ച് കമ്മൽ ആയിരുന്നു ആക്സസറി. ഷാലിന നതാനിയാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തത്.

ചെക്ക് ഡിസൈനുള്ള സ്യൂട്ടിനൊപ്പം കൂൾ ആക്സസറീസ് ആണ് രൺവീർ പെയർ ചെയ്തത്. ബ്രൗൺ തൊപ്പിയും കോപ്പർ സ്കാഫും സൺഗ്ലാസുമായിരുന്നു ഇവ. സ്യൂട്ടിനൊപ്പം രൺവീർ ഷർട്ട് പെയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

ഇവരുടെ പുതിയ സിനിമ 83 റെഡ് സീ ഇന്റർനാഷനൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയതിനെ ആധാരമാക്കി കബീർ ഖാൻ ആണ് സിനിമ ഒരുക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 24ന് സിനിമ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.



