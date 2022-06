ആ സാരി അമൂല്യമായ ഒരു ഓർമ പോലെ ഞാൻ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്: പ്രിയവസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ജലജ

ഇളംചുവപ്പു താമരപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞ വെണ്ണ നിറമുള്ള കസവുസാരിയിൽ കാനിലെ റെഡ് കാർപറ്റിലൂടെ ജലജ ചുവടുവച്ചപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയായിരുന്നു. ഇമേജിനെ ഭയമില്ലാത്ത ജലജ നിലപാടുകളുടെ കരുത്തുകൊണ്ട് മുൻപും നമ്മെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകസിനിമയിൽ മലയാളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ‘തമ്പി’ന്റെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത പതിപ്പ് കാനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ജലജയും മകൾ ദേവിയും കാനിലെത്തിയത്. സാരിയുടുത്ത് റെഡ് കാർപറ്റിൽ ചുവടു വച്ച നിമിഷത്തിന്റെ അനുഭവത്തെപ്പറ്റിയും വസ്ത്ര സങ്കൽപത്തെപ്പറ്റിയും നിലപാടുകളെപ്പറ്റിയും ജലജ മനോരമ ഓൺലൈൻ വായനക്കാരോട് മനസ്സു തുറക്കുന്നു.

∙ കാനിലെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ കസവുസാരിയുടുത്ത് ജലജ എത്തിയത് മലയാളി വനിതകളുടെയാകെ, ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെതന്നെ സ്പെഷൽ മൊമന്റാണ്. ജീൻസും ചുരിദാറും അടക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള താങ്കൾ എന്താണ് കാനിലെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ഗൗണിനു പകരം സാരി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം?

കാനിലേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾത്തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം സാരിയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും നാടിനും ഒരു പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കാൻ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ വേദിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരിക്കണം ധരിക്കേണ്ടത് എന്നത് എന്റെയൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിത എന്ന നിലയിൽ സാരിയിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ. ഒരു സ്ത്രീ അണിയുന്ന ഏറ്റവും ആ‍ഢ്യത്വള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാരി എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഗ്ലാമർ പ്രഭയുള്ള ആ വേദിയിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്കേറെ അഭിമാനമുണ്ട്.

പ്രീതം ജുകൽക്കർ അയച്ചു തന്ന ശീതൾസവേരിയുടെ നെക്പീസും ഇയർസ്റ്റഡ്സുമാണ് ഞാൻ കാനിൽ അണിഞ്ഞത്.

ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു നടക്കുന്ന ആഘോഷപരിപാടികളിലും ഒരു ഡ്രസ്കോഡുണ്ടാകും. പക്ഷേ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാഷനൽ കോസ്റ്റ്യൂംസ് അനുവദനീയമാണ്. ഗൗൺ പോലെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന സന്ദേശം എനിക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതുപോലൊരു വസ്ത്രത്തിൽ എനിക്കെന്നെ സങ്കൽപിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കാനിലേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ മകൾ ദേവി ആദ്യം എന്നോടു ചോദിച്ചത് ‘അമ്മ ഏതു കോസ്റ്റ്യൂമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്’ എന്നായിരുന്നു. സാരി എന്നൊരു ഒറ്റ മറുപടിയേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വേദിയാണത്. ലോകസിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വേദി. ഗൗൺ പോലെയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം അണിയുന്നതിൽ സംതൃപ്തരായ ആളുകൾ അവിടെയുണ്ടാകും. പക്ഷേ എന്റെ തനതായ രീതിയിൽ ഞാനായിത്തന്നെ അവിടെ നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്റെ അഭിപ്രായം അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും അവർ കാനിൽ എന്റെ ഇഷ്ടവസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു.

∙ താമരപ്പൂക്കളുടെ പ്രിന്റുള്ള ഓഫ് വൈറ്റ് കസവുസാരി മനോഹരമായിരുന്നു. അത് പ്രത്യേകം ചെയ്യിച്ചതാണോ? അതോ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തിലുള്ളതാണോ?

റെഡ്കാർപ്പറ്റിൽ സാരിയാണുടുക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് കേരളസാരി തന്നെയാകണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അക്കാര്യം മകൾ അമ്മുവിനോട് ചർച്ചചെയ്തപ്പോഴാണ് അവൾ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റൈലിസ്റ്റായ പ്രീതംജുകൽക്കറിനെ സമീപിച്ചതും അദ്ദേഹം റോമാംഗോ ബ്രാൻഡിലുള്ള മൂന്നു സാരികൾ അയച്ചു തന്നതും. പക്ഷേ ആ സാരികൾ കാനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് താമരയുടെ ഡിസൈനുള്ള കസവുസാരി റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ധരിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുപോലെയൊരു ഗ്ലാമർ വേദിയിൽ പട്ടുസാരിയോ, പാർട്ടിവെയർ സാരിയോ ഉടുക്കാനായിരിക്കും മിക്കവരും ആഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷേ വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സുള്ള ആ കസവുസാരി മതിയെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ സാരിക്കൊപ്പം ധരിക്കാനായി ചുവപ്പുകല്ലിൽ തീർത്ത പരമ്പരാഗതമായ ഒരു നെക്പീസാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനു പകരം പ്രീതം ജുകൽക്കർ അയച്ചു തന്ന ശീതൾസവേരിയുടെ നെക്പീസും ഇയർസ്റ്റഡ്സുമാണ് ഞാൻ കാനിൽ അണിഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആഭരണം ഒരുക്കിത്തന്നതിന് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കാനിൽ തമ്പ് സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിന് ഞാനണിഞ്ഞത് ഒരു കാഞ്ചീപുരം സാരിയാണ്. അനുപമ ചോപ്രയുടെ കൂടെ ഒരു അഭിമുഖമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സൽവാറാണ് അണിഞ്ഞിരുന്നത്.

കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘാടകരോടൊപ്പം തമ്പ് സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ

∙ വലിയ സാരി കലക്‌ഷനുണ്ടോ?

ഒരുപാട് സാരികളൊന്നും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നയാളല്ല. ഉള്ള സാരികൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ രീതി. ഇരുപത്താറു വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം ബഹ്റൈനിലായിരുന്നു. അവിടെ വച്ച് വളരെ ചുരുക്കം സന്ദർഭങ്ങളിലേ സാരി ധരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദീപാവലി, നവരാത്രി, വിവാഹങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചു നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ മാത്രമാണ് സാരി ധരിക്കുക. നാട്ടിൽ വന്നു സെറ്റിലായിട്ട് അഞ്ചാറു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് സാരിയുടുക്കാനൊക്കെ ധാരാളം അവസരം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത്. ഓരോ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ പുതിയ സാരി വാങ്ങുക എന്ന പതിവെനിക്കില്ല. ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പരമാവധി പുനരുപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ പോളിസി. മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് കോംബിനേഷൻ ഒക്കെ ട്രെൻഡ് ആയി പലരും പരീക്ഷിക്കാറില്ലേ. അത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ ഒരേ സാരി പല പല ബ്ലൗസുകൾക്കൊപ്പം മാറി മാറി ധരിച്ച് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇടവേളയെടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും അത് വീണ്ടും ധരിക്കുക. കാഞ്ചീപുരം സാരികളൊക്കെ അലമാരകളിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതു പെട്ടെന്ന് കേടു വന്നു പോകും. ഞാൻ അമൂല്യമായ ഒരു ഓർമപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാരിയുണ്ട്. 1981 ലെ ഫിലിംഫെയർ അവാർഡിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ധരിച്ച സാരിയാണത്. എനിക്ക് ആദ്യമായി ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയ വേദിയിൽ അണിഞ്ഞ ആ സാരി എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇടയ്ക്ക് വാഡ്രോബിലെ സാരികലക്‌ഷൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ സാരി എന്റെ കണ്ണിലുടക്കി. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അതിന്റെ വക്കുകൾ ചെറുതായി പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എങ്കിലും എന്റെ കരിയറിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ ആ പുരസ്കാരദിനത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ആ സാരി ഞാനേറെ പ്രിയത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്.

1981 ലെ ഫിലിം ഫെയർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ജലജ

∙ 16 വയസ്സിലാണല്ലോ സിനിമയിലെ അരങ്ങേറ്റം. അന്നുമുതലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം സാരിയാണല്ലോ ഉടുത്തിരുന്നത്.

വേനൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം കോട്ട സാരികൾ ആയിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കോട്ടാ സാരികൾ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു. ഡിഗ്രി പരീക്ഷയെഴുതാൻ വിമൻസ് കോളജിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോട്ടാ സാരികളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നെന്ന്. പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികളും പിന്നീട് എന്നോട് വന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് സാരിയിൽ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ചന്തമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നൊക്കെ. കോട്ടാ സാരികളോട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുകയും കോളജിലെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ അവരത് ഉപയോഗിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു. എന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സംവിധായകരാണ് കോസ്റ്റ്യൂംസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന തരം കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒന്നും എനിക്ക് ധരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് സൽവാറുകൾ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു. പാവട– ബ്ലൗസ്, ഹാഫ്സാരി അത്തരം വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മോഡേൺ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മിഡി– സ്കർട്ട് പോലെയുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്.

∙ മകൾ ദേവിയും കാനിൽ ഗൗൺ ധരിച്ചില്ല, ലെഹംഗയായിരുന്നു. കോസ്റ്റ്യൂംസിനെപ്പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടോ?.

കൊച്ചിയിലുള്ള ടിആൻഡ്എം സിഗ്നേച്ചറാണ് മകൾ ദേവി കാനിൽ ധരിച്ച ലെഹങ്ക ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അത് വളരെ മനോഹരമായി ഒരുക്കിയ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരുന്നു. മുഴുവൻ ഹാൻഡ്‌വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പീസാണത്. ഫോട്ടോസ് കണ്ടവരെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. കാനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തലേന്നു വരെ ദേവി ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. വിവാഹവേദി മാലിദ്വീപിലായിരുന്നു. അതൊരു നോർത്തിന്ത്യൻ വിവാഹമായതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പലവിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും വേണ്ടിയിരുന്നു. ഇൻഡോ– വെസ്റ്റേൺ ഫ്യൂഷൻ തീമിലുള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കുറേ അലഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഫങ്ഷനണിയാൻ ആ വിവാഹത്തിന്റെ തീമിനിണങ്ങിയ രണ്ട് ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി. പുതിയ കാലത്തെ കുട്ടികൾ ട്രെൻഡിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണല്ലോ. ആ വിവാഹാഘോഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തും അതിൽ പങ്കെടുത്തുമൊക്കെയുള്ള തിരക്കിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു കാനിലേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയത്. വളരെ വൈകിയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ശരിയായത്. ചെന്നൈയിൽ പോയാണ് വിസയൊക്കെ ശരിയാക്കിയത്. ഒടുവിൽ ഫങ്ഷന്റെ തലേന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചത്. ആ തിരക്കിനിടയിലും കാനിലണിയാൻ ഉചിതമായ കോസ്റ്റ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കണമല്ലോയെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക്. എല്ലാം നന്നായി വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്.

∙ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ദുഃഖപുത്രി എന്നൊരു ഇമേജ് ആണ് താങ്കൾക്കുള്ളത്. എന്നാൽ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഇമേജിനെ ഭയപ്പെടാതെ വ്യക്തമായ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നയാളാണ്. തിരുപ്പതി ദർശനത്തിനു ശേഷം മൊട്ടയടിച്ച് തല മറയ്ക്കാതെ നടന്നതൊക്കെ അതിനുദാഹരണമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

അഭിനേത്രി എന്നതൊഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ജലജ ഏതൊരു സ്ത്രീയെയും പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരി മാത്രമാണ്. മകളുടെ പഠനസംബന്ധമായ ഒരു നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഭർത്താവും മൊട്ടയടിച്ചത്. ആ സമയത്ത് സ്കാർഫോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് തലമറച്ചു നടന്നുകൂടെ എന്ന് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുൾപ്പടെ ഒരുപാടുപേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതായിരുന്നു എന്റെ നിലപാട്. ഞാനൊരു അഭിനേത്രി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാടുപേർ വന്നു ചോദിച്ചേക്കാം എന്തിനാണ് മൊട്ടയടിച്ചതെന്ന്. അവർക്ക് നൽകാൻ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടിയെന്റെ പക്കലുള്ളതുകൊണ്ട് തലമറയ്ക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും മൊട്ടയടിക്കാറുണ്ട്. ചിലർ മുടി കിളിർത്തു വരുന്നതുവരെ തലമറയ്ക്കും മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ്.

ജലജയും ദേവിയും പാരിസിലെ തെരുവിൽ

മൊട്ടയടിച്ച് മുടി കിളിർത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് അഭിമുഖത്തിന് ക്ഷണം വന്നിരുന്നു. ഞാൻ മൊട്ടയടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖത്തിന് തയാറാണെന്ന് ഞാനവരെ അറിയിച്ചു. എനിക്കു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് അവർ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അഭിമുഖം നടന്നു. അതിൽ നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മൊട്ടയടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതു കണ്ടതിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ആ അഭിമുഖം കണ്ട ഒരുപാടുപേർക്ക് സത്യമെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. പലരും എന്തുപറ്റിയെന്ന ആകാംക്ഷകൊണ്ടായിരിക്കും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായ മറുപടി നൽകി അതിനെ വിട്ടുകളയുക എന്നതാണ് എന്റെ രീതി.

∙ ദുഃഖപുത്രി പരിവേഷം സിനിമയിൽ മാത്രമാണല്ലോ?

വെള്ളിത്തിരയിൽ മഹാരഥന്മാർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം. ഇന്നു കാണുന്ന ജലജയെ വാർത്തെടുത്തത് ഞാൻ മുൻപ് സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, അതിലൂടെ ലഭിച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ്. അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമേയുള്ളൂ. എന്നെ അഭിനേത്രിയാക്കിയ എല്ലാ സംവിധായകരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ദുഃഖപുത്രി എന്ന ഇമേജിൽ എനിക്ക് ഒരു റിഗ്രെറ്റുമല്ല. ലെജൻഡറി സംവിധായകരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് മഹാഭാഗ്യവും ദൈവാനുഗ്രഹവും കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ്. ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കണമെന്ന് വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാനിലേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയതു തന്നെ അതുപോലെ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ലേ. 44 വർഷത്തിനു മുൻപ് അഭിനയിച്ച ഒരു പടം റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നോ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. ഞാനെന്നല്ല ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു അദ്ഭുതം സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. ഈ അവസരങ്ങൾ ദൈവം തന്നതാണ്. ഈ ചിത്രം റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കാനിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ശിവേന്ദ്ര എന്ന വ്യക്തിക്കു തോന്നുക, അധികൃതർ അതിനെ കാനിലെ ക്ലാസിക് സെക്‌ഷനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമല്ലേ. കാനിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമാണ്. അതിനെ ജീവിതത്തിലെയും കരിയറിലെയും സുവർണാവസരമായി കരുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സംവിധായകൻ അരവിന്ദൻ സാർ, വേണുച്ചേട്ടൻ, ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവ് ജനറൽ പിക്ചേഴ്സ് രവി സാർ, ചിത്രത്തെ കാനിലെത്തിച്ച ശിവേന്ദ്ര അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ കരവിരുതായി കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം.

∙ 26 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് ഒരു റീ എൻട്രി, അതും മകൾക്കൊപ്പം, എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ?

മഹേഷ് നാരായാണന്റെ മാലിക് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു തിരിച്ചുവരവ്. സിനിമയിൽ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്റെ മകൾ ദേവിയാണ്. മഹേഷിന്റെ കോൾ വന്നപ്പോൾ മകൾക്കുള്ള അവസരമാണെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് വിളിച്ചതെന്നും ചിത്രത്തിൽ എന്റെ ചെറുപ്പകാലം അഭിനയിക്കാൻ ദേവിക്ക് സമ്മതമാണോയെന്നും മഹേഷ് ചോദിച്ചു. എന്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള ആശങ്ക പങ്കുവച്ചപ്പോൾ മഹേഷ് ധൈര്യം തന്നു. മഹേഷിന്റെ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും കൊണ്ടാണ് മാലിക്കിലെ ഫഹദിന്റെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രം ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിൽ എന്റെ ചെറുപ്പകാലം അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ ദേവിക്കും സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം വളരെ അപൂർമായേ ലഭിക്കൂവെന്നും അതു സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു ദേവിയുടെ നിലപാട്.

പെൻസിൽവാനിയയിലെ വോർട്ടൺ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽനിന്നു (Wharton Business School Pennsylvania) ഡബിൾ ഡിഗ്രി സ്വന്തമാക്കിയ ദേവിയുടെ പാഷൻ ആണ് അഭിനയം. പഠന ശേഷം അവളുടെ ആഗ്രഹമായ അഭിനയം എന്ന കരിയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയത്. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ചില അവസരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഒറ്റ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആസിഫ് അലിയുടെ നായികയാണ് ദേവി. രാജീവ്നാഥ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഹെഡ്മാസ്റ്റർ’ എന്ന ചിത്രത്തിലും ദേവി നായികയാണ്. എനിക്കും അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനിണങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യും.

