കോസ്റ്റ്യൂം, മേക്കപ് എല്ലാം സൂപ്പർ ; ഇത് വരെ ചെയ്യാത്ത ഹിറ്റ് ഷൂട്ടെന്ന് ഭാവന

വന്യതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നിഗൂഢത നിറയുന്ന നോട്ടവുമായി നിൽക്കുന്ന ഭാവനയുടെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാവുകയാണ്. മനോരമ കലണ്ടർ ആപ്പിനു വേണ്ടി നടത്തിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലാണ് വനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയും ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകയുമായി എത്തുന്ന സുന്ദരിയായി ഭാവനയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വസ്ത്രത്തിലും മേക്കപ്പിലും നോട്ടത്തിലും പോലും ആ വന്യതയും ആഴവും നിഗൂഢതയും പ്രകടം. ചിത്രത്തിലെ ലുക്കും കോസ്റ്റ്യൂമും അക്സസറീസും ഒരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാകുന്നുണ്ട്. ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ തയാറാക്കിയ മനോരമ കലണ്ടർ ആപിലെ ഫോട്ടോകളുടെ കൺസപ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഫാഷന്‍ മോങ്ഗർ അച്ചുവാണ്. തീമിനും സ്റ്റൈലിനും പിന്നിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഫാഷന്‍ മോങ്ഗർ അച്ചു.

∙ രാജ്ഞിയായി എന്തുകൊണ്ട് ഭാവന?

ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പുതുമുഖത്തിനു സാധിക്കില്ല. കാടിന്റെ സംരക്ഷക എന്നു പറയുമ്പോൾ അത്ര ബോള്‍ഡായ, സോളിഡായ ഒരാളായിരിക്കണം. ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഓർമ വരേണ്ടത് അവരുടെ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളും നിലപാടുകളും ആയിരിക്കണം. അതിനു ഭാവനെയെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ സങ്കല്‍പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയും പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു.

∙ തീമിനും സ്റ്റൈലിനും പിന്നിൽ

ഒരു സെലിബ്രിറ്റി യൂണിവേഴ്സ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഡിസി, മാർവൽ സിനിമകളിലെയൊക്കെ പോലെ മലയാളത്തിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സ്, അതും ഫോട്ടോഷൂട്ടിലൂടെ, എന്നതായിരുന്നു മനസ്സിൽ. സാധാരണ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോളുള്ള സമൃദ്ധി, സന്തോഷം എന്നിവയിൽനിന്നു മാറി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ തീമാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷിച്ചത്. ഡാർക് തീമിൽ, അത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമുകൾ ഒരുക്കി ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് വികസിപ്പിച്ചത്.

∙ രാജ്ഞിയുടെ ഷിമ്മെറി സീക്വിൻഡ് സാറ്റിൻ ഗൗൺ

സാറ്റിനാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫേബ്രിക്. സാറ്റിൻ കൊണ്ടുള്ള ടു പീസ് ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ ഗൗണും ഒരു ഷാളും ഉണ്ട്. ഷോൾഡറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഷാളിന്റെ അറ്റത്ത് ഷിമ്മെറിങ്ങുകൾ കാണാം. 20 ശതമാനം ഷിമ്മെറിങ് വരുന്ന കറുത്ത ഗൗണില്‍ വന്യതയും ഗാഢതയും പൂർണ്ണം. ബ്രൂച്ചസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷാൾ ഗൗണിനോടു യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് അലങ്കാരങ്ങളോ ഡിസൈനുകളോ വസ്ത്രത്തിൽ ഇല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. മേക്കപ്പും പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രത്തിനും കഥാപാത്രത്തിനും ചേർന്നത്.

∙ ക്ലാസ് ലുക്കും ആഭരണങ്ങളും

ടിബറ്റൻ സിൽവർ ജ്വല്ലറിയിൽനിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട പരമ്പരാഗത ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആഭരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചോക്കർ പീസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാരി വലിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാത്തതു തന്നെ ലുക്കിന് ക്ലാസിക് സ്വഭാവം നൽകുന്നു. വലിയ ആക്സസറി എന്നു പറയാവുന്നത് കയ്യിലുള്ള താക്കോലാണ്. ‘നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളുടെ താക്കോലി’നു പൂരകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് വസ്ത്രവും മേക്കപ്പും. ഇടുപ്പിലും ഷോൾഡറുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൂച്ചസും കയ്യിലെ മോതിരങ്ങളുമാണ് മറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ.

∙ ഹൈലൈറ്റ് ആ ചുണ്ടും കണ്ണും

മേക്കപ്പിൽ ചുണ്ടുകളും കണ്ണുകളുമാണ് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡാർക് ലിപ്സും ബോൾഡ് ഐ മേക്കപ്പും വന്യതയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നു. മിനിമലിസം സൂക്ഷിച്ചതുതന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. മേക്കപ്പിലും വസ്ത്രത്തിലുമെല്ലാം അത് വ്യക്തമാണ്. ഭാവനയുടെ ഗാഢമായ നോട്ടവും ഡിഫൈൻഡ് ഐബ്രോസും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു ഫാന്റസി ലോകം സ‍ൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ കൺസപ്റ്റ് ഡയറക്ടർ വിജയിച്ചെന്ന് പറയാം.

∙ ഗൗരവം കൂട്ടുന്നത് ഹെയർസ്റ്റൈൽ

മുടി സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ പോലും അത്രയധികം ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട്. പിന്നോട്ട് ചീകി വച്ച്, വെറ്റ് ലുക്കില്‍ സ്റ്റൈല്‍ ചെയ്ത മുടി ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. കഥാപാത്രത്തിനു ചേർന്ന ഡാർക് ബാക്ഗ്രൗണ്ടും വനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റിനോടു നീതി പുലർത്തി. സേറ ഏബ്രഹാമാണ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്.

∙ എന്താണ് ബ്രൂച്ചസ്

വസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിൻ ആണ് ബ്രൂച്. സാദാ പിന്നുകൾക്കു പകരം പല ഡിസൈനുകളിലും മനോഹരമായ സ്റ്റോണുകളിലും ബ്രൂച്ചസ് ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ആക്സസറി ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രൂച്ചസ്. സാരിയുടെ‌യും ലെഹങ്കകളുടെയും കൂടെയും ടു പീസ് ഗൗണുകളോ‍ടോപ്പവും എല്ലാം ബ്രൂച്ചസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പല വലുപ്പത്തിലും കളറിലും ബ്രൂച്ചസ് ലഭ്യമാണ്.

നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ കൊടുംയുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് വ്യത്യസ്ത ലുക്കുകളിൽ വന്നു താരങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചത്. ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ജയസൂര്യ, ഭാവന, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, നമിത പ്രമോദ്, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നീ താരങ്ങളുടെ വേഷപ്പകർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരെക്കൂടാതെ മറ്റു സൂപ്പർ താരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിലെത്തും.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി മലയാളികൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ട മനോരമ കലണ്ടറിനെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കി വ്യക്തിഗത ഓർ‌ഗനൈസറും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ശക്തമാക്കിയതാണ് മനോരമ കലണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും ഇഴചേരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇംഗ്ലിഷ് കലണ്ടർ, മലയാളം കലണ്ടർ, ശകവർഷം, ഹിജറ കലണ്ടർ എന്നിവയുണ്ട്. ട്രാവൻകൂര്‍, മലബാർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് എഡിഷനുകളും ലഭ്യമാണ്.

ന്യൂ നോർമൽ ലൈഫ്സ്റ്റൈലിന് അനുയോജ്യമായ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ആപ്പിലുണ്ട്. ആഴ്ച ക്രമത്തിലും മാസ ക്രമത്തിലും ഷെഡ്യൂളുകളും കലണ്ടർ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യാം. മുൻഗണനയനുസരിച്ച് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ക്രമപ്പെടുത്താം. ആവശ്യാനുസരണം നോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനും വിവരങ്ങൾ ഫയലാക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കുന്നു.വ്യക്തി ജീവിതവും പ്രഫഷനൽ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനം നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ കലണ്ടർ ആപ്പിനെ ആകർഷമാക്കുന്നത്. പ്രഫഷനൽ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിൽ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത്തരം സന്ദർ‌ഭങ്ങളിൽ മനോരമ കലണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തുണയാകുമെന്ന് തീർച്ച.

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഐഫോണുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറും െഎഫോണിൽ ആപ്പിൾ ആപ് സ്റ്റോറും സന്ദർശിച്ച് കലണ്ടർ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മനോരമ കലണ്ടർ ആപ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. (https://www.manoramaonline.com/calendar)

