10 ദിവസം വെള്ളമൊഴിച്ച് വളർത്തിയ പുല്ലണിഞ്ഞ് ഉർഫി; ഫാഷൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്ന് താരം

ഉർഫി ജാവേദിന്റെ ഫാഷൻ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളില്ല. എന്തും ഏതും ഉർഫി ചെയ്യും. അത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരം​ഗമാവുകയും ചെയ്യും. ഇനിയെന്തായിരിക്കും ഉർഫി ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിച്ച ആരാധകർക്ക് താരം മറുപടി നൽകി. പുല്ല് പിടിച്ച വസ്ത്രവുമായി ഉർഫി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

നീല സ്യൂട്ടിൽ ‍പുല്ല് പിടിപ്പിച്ചാണ് താരത്തിന്റെ പുതിയ പരീക്ഷണം. ചിയ വിത്തുകൾ സ്യൂട്ടിൽ പാകി 10 ദിവസം വെള്ളമൊഴിച്ച് വളർത്തിയാണ് ഇതു ചെയ്തതെന്നാണ് ഉർഫി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് താൻ കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ഭുതപ്പെട്ടു പോയെന്നും താരം പറയുന്നു.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉർഫി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരുക്കിയതെന്ന് ഊഹിക്കാൻ ആരോധകരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അതിന് ഉത്തരമായി ഉർഫി തന്നെ എത്തുകയായിരുന്നു.

താരത്തിന്റെ ഫാഷൻ പരീക്ഷണത്തിന് പതിവുപോലെ സമ്മിശ്രപ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. വിമർശനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒരു വശത്ത് ഉയരുമ്പോൾ ഉർഫിയുടെ കഴിവിനെ അഭിനന്ദിച്ചും കമന്റുകളുണ്ട്.

വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് നിരവധി വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ഉർഫി. എന്നാൽ രൺവീർ സിങ്, കരീന കപൂർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ വരെ ഉർഫിയെ അഭിനന്ദിച്ച് രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രശസ്ത ഡിസൈനർമാരായ അബുജാനി ന്ദീപ് കോസ്‌ലയുടെ മോഡലായും ഉർഫി വാർത്തകളി‍ൽ നിറഞ്ഞു.

