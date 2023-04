തൂവെള്ള ഗൗണിൽ അതിമനോഹരിയായി പൂജ ഹെഗ്ഡ; ചിത്രങ്ങൾ

തെന്നിന്ത്യൻ നടി പൂജ ഹെഗ്ഡയുടെ പുത്തൻ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നു. തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഗൗണണിഞ്ഞ് മാലാഖയെ പോലെയെത്തിയ പൂജയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തത്.

സിമ്പിൾ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഗൗണാണ് പൂജ ധരിച്ചത്. വൈഡ് നെക്ക് ഗൗണിന് മാച്ചായി ഒരു ചോക്കർ ആക്സസറൈസ് ചെയ്തു. നിറയെ വെളുത്ത കല്ലുകളുള്ള മാലയാണ് പൂജയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് നൽകിയത്.

ന്യൂഡ് മേക്കപ്പാണ് പൂജ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ‘വൈറ്റ് ഓൺ വൈറ്റ്’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ പൂജ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് കമന്റുകളുമായി നിരവധി പേരാണെത്തുന്നത്.

