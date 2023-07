ലെപഡ് പ്രിന്റ് ഷർട്ടിൽ ഹോട്ടായി രൺവീർ: ചുവപ്പിൽ തിളങ്ങി ആലിയ

ബോളിവുഡിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റൈലിഷ് താരങ്ങളാണ് രൺവീർ സിംഗും ആലിയ ഭട്ടും. രൺവീറിന്റെ ഫാഷൻ സെൻസിനെപ്പറ്റി അറിയാത്തവരും ചർച്ച ചെയ്യാത്തവരും ചുരുക്കമായിരിക്കും. ആലിയ ആകട്ടെ ഓരോ തവണയും കിടിലൻ ലുക്കുമായി എത്തിയാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിക്കാറ്. ഇത്തവണയും ഇരുവരും പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. കരൺ ജോഹർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'റോക്കി ഓർ റാണി കി പ്രേം കഹാനി' എന്ന സിനിമയിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ 4നാണ് സിനിമയുടെ ട്രെയ്‌ലർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുൻപ് ഇരുവരുടെയും കിടിലൻ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ലെപഡ് പ്രിന്റ് ഷർട്ടിൽ ഹോട്ടായാണ് രൺവീർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആലിയ ആകട്ടെ ചുവന്ന ഷിഫോൺ സാരിയിൽ അതി സുന്ദരിയായി കാണപ്പെട്ടു. സ്‌മോക്കി ഐ മേക്കപ്പും, കറുത്ത വലിയ പൊട്ടും, മിനിമൽ ആഭരണങ്ങളുമാണ് ആലിയ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിംപിൾ ലുക്കിലും താരം അതിമനോഹരിയായിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇരുവരുടെയും ജോഡി സൂപ്പർ ആണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കമന്റുകൾ. സംവിധായകൻ കരൺ ജോഹർ തന്നെയാണ് ഇരുവരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതും.

അതേസമയം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നാളുകൾ കാത്തിരിക്കാതെ വളരെ വേഗം തന്നെ ഫിറ്റ്നസ് തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആലിയ. ചിത്രത്തിലെ 'തും ക്യാ മിലെ..' എന്ന ഗാനം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആലിയ ഭട്ട് മകൾ റാഹാ കപൂറിനെ പ്രസവിച്ച് കേവലം നാല് മാസങ്ങൾ മാത്രമേ പിന്നിട്ടിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം പോലും താരത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ജൂലൈ 28നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരുവരെയും വീണ്ടും ഓൺസ്‌ക്രീനിൽ ഒരുമിച്ചു കാണാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ.

