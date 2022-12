സ്വയം വിവാഹിതരേ ഇതിലേ; സെക്സല്ല ‘സോളോഗമി’; ഈ ‌‍സ്ത്രീകൾക്ക് വേണം സ്നേഹം, സമാധാനം

‘പോപ്പ് രാജകുമാരി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകപ്രശസ്ത ഗായിക ബ്രിട്ട്നി സ്പിയേഴ്സ് ഈ മാസമാദ്യം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചു. വിവാഹ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം ‘സ്വയം വിവാഹിതയായി’ എന്നും ‌തനിക്ക് ബോറടിച്ചു, ഇതെന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യമാണോ തുടങ്ങിയ വാചകങ്ങളോടെയായിരുന്നു അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ്. എന്നാൽ സാം അസ്ഘാരി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തന്റെ ഭർത്താവ് എന്നും അവർ അതേ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ പിറ്റേന്ന് സാമുമായി നിൽക്കുന്ന വിവാഹ ചിത്രവും ബ്രിട്ട്നി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് അ‍ഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ ബ്രിട്ട്നിയും സാമും വിവാഹിതരായത്. ബ്രിട്ട്നിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്. ബ്രിട്ട്നിയുടെ രണ്ടു മക്കളും വിവാഹത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല. സഹോദരി, സഹോദരൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ബ്രിട്ട്നിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ജേസൺ അലക്സാണ്ടർ വിവാഹം നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു കത്തിയുമായി അതിക്രമിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിലുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ലോകപ്രശസ്ത ഗായിക ഇത്തരമൊരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്? അതറിയണമെങ്കിൽ ഇത് ബ്രിട്ട്നിയുടെ മാത്രം കഥയല്ല എന്നു മനസിലാക്കണം. ലോകമാകെ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണത്; അല്ലെങ്കിൽ 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹികമാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്–അതാണ് സോളോഗമി.



‘‘സ്വയം വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കന്യാസ്ത്രീയെപ്പോലെ ആയി എന്നാണ് ആളുകൾ കരുതുന്നത്. കന്യാസ്ത്രീയാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സൊളോഗമിയിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം വേണമെങ്കിലോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും മോശം. അതായത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കൽ. അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴി‍ച്ചാൽ അത് ബഹുഭാര്യത്വമോ ബഹുഭർതൃത്വമോ ആവുമോ? എനിക്കറിയില്ല. ഞാനെന്തായാലും മറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പുകളോടും ചിലപ്പോൾ‌ വിവാഹത്തോടു പോലും തുറന്ന മനഃസ്ഥിതിയുള്ള ആളാണ്’’, യു.കെ സ്വദേശിയായ എഴുത്തുകാരിയും പി.ആർ കൺ‌സൾട്ടന്റുമായ സോഫീ ടാന്ന‌റെ ഉദ്ധരിച്ച് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണിത്. സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കലോ? വിവാഹ മോചനമോ? മൊണോഗമിയും പൊളിഗമിയും കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ സെോളോഗമി? അ‌താണ് സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കൽ.

സോഫീ ടാന്നറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നടന്ന സോളോഗമി ഫ്ലാഷ്മോബിൽ നിന്ന്∙ Image Credits: thesologamist/Instagram

∙ സ്വയം സ്നേഹിക്കൽ, സ്വയം കരുതൽ

‘ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി, എനിക്കെന്താണ് വേണ്ടത്.. ഞാനതിനായി പുറത്തേക്കല്ല നോക്കിയത്, ഉള്ളിലേക്കാണ്. സ്വയം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഏതു ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമാകട്ടെ, അത് ആവശ്യമാണ്. സ്വയം സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളൊരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നു കൂടിയാണ്’, കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശകത്തോളമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ‘സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കൽ’ (Self Marriage) എന്ന പ്രക്രിയയിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവർ തങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ വിശദമാക്കിയത് ആറ്റിക്കുറുക്കിയാൽ ഈ വാചകങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക.

1998–ല്‍ ആരംഭിച്ച പ്രശസ്തമായ എച്ച്ബിഒ സീരീസ് ‘സെക്സ് ആൻഡ് ദി സിറ്റി’യിലെ നായിക കാരി ബ്രാഡ്ഷോ സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യം അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സീരീസിൽ ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട സംഭവം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ സൊളോഗമി സംഭവങ്ങളെ കാരിയുടെ ഈ കഥാപാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിധത്തിൽ നിരവധി പേർ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്.

സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ട്രെൻഡ് എല്ലായിടത്തും കൂടി വരികയാണ്, ജപ്പാൻ, യു.എസ്, ഇന്ത്യ, ഇറ്റലി, യു.കെ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴതിന് സോളോഗമി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഗമി എന്നൊരു പേരും ലഭിച്ചു. 2022–ൽ ഓക്സ്ഫഡ് ഇംഗ്ലിഷ് ഡിക്ഷ്ണറി ഈ വാക്ക് തങ്ങളുടെ പദാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ മുൻപു ലേഖനവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരാൾക്ക് പകരം വ്യക്തികൾ സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കുകയും അത് ആഘോഷിക്കുകയുമാണ് സോളോഗമിയിൽ നടക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സാമൂഹികമായി ഇതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ഈ വർഷം ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാഹം നടക്കുകയും അത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പോലും വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ, ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തും സോളോഗമിക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമില്ല. ഇന്ത്യയിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമില്ല, മറ്റൊരാളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

∙ ജപ്പാന്റെ ‘സോളോ വെഡ്ഡിങ്’

ജപ്പാനില്‍ ‘സ്വയം വിവാഹിതരാ’കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു വരികയാണ്. ‘സിംഗിൾ’ എന്നതാണ് ജപ്പാന്റെ കുറച്ചു കാലമായുള്ള സ്ഥിരം ‘സ്റ്റാറ്റസ്’. അവിടെ ഇപ്പോൾ ‘സോളോ വെഡ‍്ഡിങ്’ എന്നത് ഒരു പാക്കേജായി നടത്തുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കമ്പനികൾ വളരെ സജീവമാണ്. വസ്ത്രം, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, വാഹനം, ഹോട്ടലിൽ താമസം, ഫൊട്ടോ ആൽബം തുടങ്ങിയവ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടും മൂന്നും ദിവസത്തെ പാക്കേജാണ് ഈ കമ്പനികൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡ‍ിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ജപ്പാനിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചെയ്യുന്നത്.

അതേ സമയം, അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സ്വയം വിവാഹം എല്ലാവിധ പരമ്പരാഗത ചടങ്ങുകളോടെയുമാണ് നടക്കാറ്. മാരി യുവേഴ്സെൽഫ് വാൻകൂവർ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാനഡയിലും ഐമാരീഡ്മീ.കോം എന്നത് അമേരിക്കയിലും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളാണ്. സ്വയം വിവാഹിതരാകുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ സൈറ്റുകൾ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നതറിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു വ്യാപക ട്രെൻഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു മനസിലാകുക. വിവാഹം കഴിക്കുന്നയാൾക്കുള്ള മോതിരം, വസ്ത്രങ്ങൾ, വിവാഹ സമയത്തെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്‍ഞ, വിവാഹക്ഷണക്കത്ത് എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്നു.

Quirkyalone: A Manifesto for Uncompromising Romantics എന്ന പുസ്തകമെഴുതിയ സാഷാ കെയ്ഗൻ എന്ന എഴുത്തുകാരി ഒരു സോളോഗമിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. എഴുത്തുകാരി മാത്രമല്ല അവർ, സ്വയം വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹത്തിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിച്ച ആളുമാണ്.

∙ ക്ഷമ ബിന്ദു; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വയംവിവാഹിത

ഗുജറാത്തിലെ വ‍ഡോദര സ്വദേശിയായ 24–കാരി ക്ഷമ ബിന്ദുവാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ‌ സ്വയം വിവാഹിത. ഈ വർഷം ജൂണിലായിരുന്നു ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിവാഹം. തനിക്ക് ഒരു വധുവാകാനും ആ വേഷമണിയാനും താത്പര്യവും ഇഷ്ടവുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യയായി ജീവിക്കുക എന്ന പരമ്പരാഗത കാര്യത്തോട് അത്ര പ്രതിപത്തി തോന്നിയില്ല എന്നാണ് ക്ഷമ തന്റെ തീരുമാനത്തിനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത്.

വിവാഹം ക്ഷണക്കത്തൊക്കെ അച്ചടിച്ച് കേമമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ചടങ്ങിനെത്താമേറ്റിരുന്ന പുരോഹിതൻ അടക്കം ഇടയ്ക്ക് പിന്മാറിയിരുന്നു. വിഷയം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തതോടെ എതിർപ്പുകളും വർധിച്ചു. ഒടുവിൽ വേദി മാറ്റിയും നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച തീയതിക്ക് പകരം മറ്റൊരു ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തും സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കുകയുയായിരുന്നു ക്ഷമ. തന്റെ ഹണിമൂൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ഗോവയിലാണ് ക്ഷമ ആഘോഷിച്ചത്.

സോഷ്യോളജി ബിരുദധാരിയായ ക്ഷമ ഐ.ടി മേഖലയിൽ റിക്രൂട്ടറായും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ബൈസെക്ഷ്വലാണ് താനെന്ന് ക്ഷമ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറി‍ഞ്ഞിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കല്യാണ വിവരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ പോലും വലിയ രീതിയിൽ വാര്‍ത്തയാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കയിലും മറ്റു ചില പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലും മാത്രം അതുവരെ കണ്ടിരുന്ന പുതിയ ‘ട്രെൻഡ്’ ഇന്ത്യയിലും സജീവമാകുകയാണ് എന്നു വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

∙ കനിഷ്ക സോണി; ‘സെക്സ് മാത്രമല്ല വിവാഹം’

എംബിഎ ബിരുദധാരിയും ടി.വി അഭിനേത്രിയുമായ സോണി ഓഗസ്റ്റിലാണ് താൻ സ്വയം വിവാഹിതയായ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 35–കാരിയായ കനിഷ്ക സോണി വിവാഹ ശേഷം പറഞ്ഞത്, ‘‘എന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഞാനായി തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു., ‍ഞാനിന്നൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്നെ മാത്രമാണ്’’. തനിക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നതിൽ താൻ സന്തോഷവതിയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സീരിയലുകളിലും മറ്റു ടി.വി ഷോകളിലും ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് സാധാരണ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന താൻ ഒറ്റയടിക്ക് പ്രശസ്തയായത് സ്വയം വിവാഹം കഴി‍ച്ച വിവരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചതോടയാണ് എന്ന് കനിഷ്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയതെല്ലാം ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലും നിന്നു തന്നെയായിരുന്നു എന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ കനിഷ്കയുടെ പോസ്റ്റിനെ പ്രതി വലിയ ചർച്ചകളും നടന്നു. പലരും ‘ട്രോളി’യത് സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ച കനിഷ്കയുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ ‘വിവാഹ ജീവിതമെന്നാൽ സെക്സ് അല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹവും സത്യസന്ധതയുമാണ്’ എന്നായിരുന്നു കനിഷ്കയുടെ മറുപടി.

തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് നീങ്ങിയ കനിഷ്ക ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഷോകളും അഭിനയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ച വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷം പ്രശസ്തയായെങ്കിലും അടുത്തിടെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. അഫ്താബ് പൂനാവാല തന്റെ പങ്കാളിയായ ശ്രദ്ധ വാക്കറിനെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫ്രിജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും മാസങ്ങളുടെ ഇടവേളയിൽ പലയിടത്തായി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതായിരുന്നു സംഭവം. തനിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു ‘ലിവ്–ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്’ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും വിവാഹക്കാര്യം ചോദിച്ചതിന് പങ്കാളി തന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു കനിഷ്കയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. താൻ അവിടെ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമോയെന്ന് ഭയന്നിരുന്നുവെന്നും അന്നു രാത്രി തന്നെ അവിടം വിട്ടിറങ്ങിയെന്നുമായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അവർ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. പങ്കാളിയുമായി പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷമായിരുന്നു സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കൽ വാർത്തകൾ അവർ പുറത്തു വിട്ടതും. എന്നാൽ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് പിന്നീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു.

∙ വിവാഹ സങ്കൽപ്പം മാറിയോ? ഒരു സ്പെയിൻ ഉദാഹരണം

ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്പെയിനിൽ പരമ്പരാഗത വിവാഹരീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിലും അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം ദൃശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കുറവും വിവാഹമോചനം കൂടുതലുമാണ് അവിടെ. 1980–കളുടെ ഒടുവിൽ വിവാഹം 2.160 ലക്ഷവും വിവാഹ മോചനം 21,125–ഉം ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2021–ൽ വിവാഹം 1.49 ലക്ഷവും വിവാഹ മോചനം 86,851–ഉം ആയി മാറി.

കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഏറ്റവുമധികം ആശ്രയിക്കുന്ന ഘടകം എന്നതു കൊണ്ടും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നോക്കൽ, വളർത്തൽ, വീട് നോട്ടം അടക്കം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമായും സ്ത്രീയുടെ ചുമതലയായി മാറുന്നതും ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ നടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സ്വയം വിവാഹത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാം എന്നത് മിക്കവർക്കും പ്രധാന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ സോളോഗമി ഒരു പ്രശ്നപരിഹാര മാർഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കുറവാണ്. ഇതൊരു പരിഹാര മാർഗം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പുരുഷാധിത്യ, പരമ്പരാഗത വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങളുടെ സൂചകമാണ് സോളോഗമി എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്. 2018–ൽ അതിന്റെ 300 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി റോയൽ സ്പാനിഷ് അക്കാദമി ഫോർ ദി ലാങ്ങ്വജ് ഒരു വാക്ക് പദാവലയിൽ ചേർത്തിരുന്നത് ബിബിസി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. Sorority എന്നതായിരുന്നു ആ വാക്ക്. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും താത്പര്യങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ അടുപ്പത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണത്.

‘ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോൾ കണ്ണാടിക്കു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതു പോലെയാണ്. മറ്റൊരാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു’, സൊളോഗമി പിന്തുടരുന്ന സ്ത്രീകളെ ഉദ്ധരിച്ച് മേൽപ്പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഇന്ന് പലയിടത്തും ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് വിവിധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, യാത്ര പോകുന്നു, നീന്തുന്നവർ, ഓടുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അവരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

∙ ഇറ്റലിയിലെ ആദ്യ സ്വയംവിവാഹം

എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ പുരുഷ വിരോധികളാണോ? അല്ല എന്നാണ് മിക്കവരുടെയും ഉത്തരം. സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മിക്കവർക്കും കുട്ടികളും ഭർത്താവുമുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അത്തരം ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു വഴി തങ്ങൾ സന്തോഷമായിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.

പലരും പുരുഷ വിരോധികളോ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് തന്റെ സ്വയം വിവാഹം എന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ സ്വദേശി ലോറ മെസി എന്ന 40–കാരി ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനറെ ഉദ്ധരിച്ച് വിവിധ ലോകമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ചാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടെത്തുകയും ഭാവി ഒരുമിച്ചാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ സന്തോഷം, പക്ഷേ, തന്റെ സന്തോഷം അയാളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കില്ല എന്നു കൂടി ലോറ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2017–ലായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ലോറയുടെ വിവാഹം. ഇറ്റലിയില്‍ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രീ ‘സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ച’ സംഭവവും ഇതായിരുന്നു. 12 വർഷം നീണ്ട മറ്റൊരു ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അവർ ‘പുതിയൊരു ബന്ധ’ത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

∙ പുരുഷന്മാരും

ഇതേ വർഷം മേയ് മാസത്തിൽ ഇറ്റലിയിലെ നേപ്പിൾസിൽ നെല്ലോ റഗ്ഗീറോ എന്ന പുരുഷനും ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. വിവാഹ മോതിരവും സാക്ഷികളും കേക്കും എല്ലാമടക്കമായിരുന്നു 40–കാരനായ നെല്ലോയുടെ വിവാഹം. ലോറയെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബന്ധം കയ്പേറിയ രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതോടെയാണ് സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് നെല്ലോ ‘വാനിറ്റിഫെയറി’നോട് മനസു തുറന്നു. തന്റെ വിവാഹ സമ്മാനമായി ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

നെല്ലോയുടെ നാലു സഹോദരങ്ങളും വിവാഹിതരാണ്. തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രായമായെന്നും എന്നാൽ താൻ വിവാഹിതനും സന്തോഷവാനും ആണെന്നതിൽ അവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നെല്ലോ പറയുന്നു. ‘‘ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ സ്വപ്നം. ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷവാനാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അവരെന്റെ തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’’, നെല്ലോ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം, വിമർശനങ്ങള്‍ക്കും കുറവില്ലായിരുന്നു. സ്വയം വിശുദ്ധനാകാനാണ് ശ്രമമെന്നും എന്നാല്‍‌ പിന്നെ പുരോഹിതനായാൽ പോരേ എന്നുെമാക്കെയായിരുന്നു വിമർശനം. ഇതിനോട് നെല്ലോ പ്രതികരിച്ചത്, ‘‘എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാകുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് എന്റേതായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പുറത്തു പോകാനിഷ്ടമാണ്, ഞാൻ ബാറിൽ പോകാറുണ്ട്, ഒരു ഹെയർഡ്രെസറുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പിന്നെന്തിന് ഒരു പുരോഹിതനാകണം?’’. ഈജിപ്തിലായിരുന്നു നെല്ലോയുടെ ഹണിമൂൺ.

∙ ‘വിക്ടോറിയ സീക്രട്ട് ഏഞ്ചൽ’

ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ മോഡലും 18 വർഷത്തോളം ‘വിക്ടോറിയ സീക്രട്ട് എയ്ഞ്ചലു’മായിരുന്ന അഡ്രിയാന ലിമ താൻ സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ച കാര്യം 2017–ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തന്റെ കൈയിലെ പുതിയ മോതിരം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ്. ‘എന്താണ് ഒരു മോതിരം എന്നല്ലേ? അതൊരു സൂചകമാണ്, ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷത്തിനും എന്നോടു തന്നെ കമ്മിറ്റ‍ഡ് ആയിരിക്കാനും സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ചു’ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രസ്താവന. ‘സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ സ്വയം സ്നേഹിക്കൂ, അതെ ഞാൻ സിംഗിളാണ്’ എന്നും അവർ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

മുൻ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉള്ള അഡ്രിയാന ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നല്‍കിയിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന മോഡലുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് അഡ്രിയാനയ്ക്ക്.

∙ ‘വിവാഹ മോചിത’യായ മോഡൽ

കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ച് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു ബ്രസീലിയൻ മോഡലായ ക്രിസ് ഗലേറ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിവാഹ മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചും ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. സ്വയം വിവാഹിതയായതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും യാതൊരു തരത്തിലും നിരാശ തോന്നുന്നില്ലെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താൻ മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തിയെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്റെ മുൻ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുകയാണെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കാകുന്നതിൽ താൻ എക്കാലത്തും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അതാണ് അനിവാര്യതയെന്ന് ഒടുവിൽ മനസിലായെന്നും അവർ വിവാഹ വേളയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെടലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ അത് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നും അതാണ് വിവാഹത്തിലെത്തിയത് എന്നുമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വയം വിവാഹ മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ച് മറ്റൊരാളെ പങ്കാളിയായി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം ഗലേറ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

∙ കാർമികത്വം വഹിച്ചത് സഹോദരി

2015–ൽ അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റൺ സ്വദേശിയായ യാസ്മിൻ എലെബി വിവാഹം കഴിച്ചതും തന്നെത്തന്നെയാണ്. 40 വയസു വരെ താനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്വയം വിവാഹിതയാകുമെന്ന് എലെബി നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സഹോദരിയായിരുന്നു വിവാഹ കാർമികത്വത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത്.

അവനവനെ തന്നെ പൂർണമായി സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ, അതാണ് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എന്നതാണ് തന്റെ വിവാഹത്തിന് കാരണമായി എലെബി പറഞ്ഞത്. ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആലോചനകളൊന്നും കൂടാതെയാണ് പലരും പങ്കാളിയെ കൂടെക്കൂട്ടുന്നത് എന്നും അതല്ല വേണ്ടതെന്നും എലെബി പറയുന്നു. അവർ തന്റെ ഹണിമൂൺ ആഘോഷിച്ചതാവട്ടെ, കംബോഡിയ, ലാവോസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ദുബായിലെ ജാസ് ഫെസ്റ്റിവലിലും പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടാണ്.

‘‘40 വയസായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാളെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് കുറച്ചു കാലമായി ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തമാശയായി ‍ഞാൻ സ്വയം മാറേണ്ടതില്ലെന്ന് തോന്നി. എനിക്കായി തന്നെ ഒരു ആഘോഷവും വേണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് എന്നെ സ്വയം ബഹുമാനിക്കാനും സ്വയം വിലയുണ്ടെന്ന് തോന്നാനും സ്വയം പ്രതിബദ്ധയായിരിക്കാനും എനിക്ക് ഈ വിവാഹം വേണമായിരുന്നു’’, എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രസ്താവന.

∙ ആളുകളുടെ വായടപ്പിച്ച എറീകയുടെ വിവാഹം

2016–ല്‍ സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ച എറീക ആൻഡേഴ്സണ്‍ പറഞ്ഞത് താനെടുത്തത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ‘‘35 വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു. ഇനി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സമയമായെന്ന് തോന്നി. എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു മുഴുവൻ അപാർട്ട്മെന്റും വേണമായിരുന്നു, 36–ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കൈയിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് മോതിരം വേണമായിരുന്നു, അതിൽ നോക്കി വിവാഹത്തിന് എനിക്ക് തന്നെ എന്നോട് ‘യെസ്’ എന്നു പറയണമായിരുന്നു’’, എന്നായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള തന്റെ വിവാഹക്ഷണക്കത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത്.

മെക്സിക്കോയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര നടത്തിയാണ് തന്റെ ആദ്യ വിവാഹ വാർഷികം എറീക ആഘോഷിച്ചത്. ‘മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിലും അധികം ‘സിംഗിൾ വിമൻ’ ഉള്ള ഒരു സമയത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല’’ എന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

‘‘എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമായി ഞാൻ സൊളോഗമിയെ കാണുന്നില്ല. നിലനിൽക്കുന്നതും ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ നാം അംഗീകരിച്ചിട്ടള്ള പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മുടേതായ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ്’ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘‘സ്ത്രീകൾ അവരോട് തന്നെ ‘യെസ്’ എന്നു പറയുകയാണ്. മറ്റൊരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും തങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങൾ മതി എന്ന പ്രസ്താവനയാണത്’’, എന്നും എറീക പറയുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു മടുപ്പിച്ച ആളുകളുടെ വായടപ്പിക്കാനാണ് എറീക്ക ആൻഡേഴ്സൺ സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരുമുണ്ട്.

∙ ലിൻഡ ബേക്കർ എന്ന ആദ്യ സ്വയം വിവാഹിത

‘‘നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് സ്വയം വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത്’’, ഒരുപക്ഷേ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ സ്വയം വിവാഹിത ലിൻഡ ബേക്കർ എന്ന 40–കാരിയായ അമേരിക്കൻ യുവതി വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണിത്. മാതാവ്, സഹോദരിമാര്‍, രണ്ടാനച്ഛൻ, മുന്‍ കാമുകരിലൊരാൾ തുടങ്ങി ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ വലിയൊരു കൂട്ടത്തിനു മുമ്പാകെയായിരുന്നു ലിൻഡയുടെ വിവാഹം. 1993–ലായിരുന്നു ഇത്.

∙ എതിര്‍പ്പുകളും അനവധി

സോളോഗമി സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വാദങ്ങൾ ഉയരാറുണ്ട്. സ്വയം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ‘വിവാഹം പോലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷ’നെ കൂട്ടു ചേർക്കുന്നതു വഴി സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ എന്ത് ഉന്നതിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമുയരാറുണ്ട്. അതിന് മറുപടിയായി ഇതൊരു ‘സിംബോളിക്’ നടപടി എന്നു മാത്രമാണെന്ന് ഇതിന്റെ പ്രചാരകർ പറയാറുമുണ്ട്. അതേ സമയം, ഇതൊരു കുറുക്കുവഴിയാക്കരുതെന്ന പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുമുണ്ട്. മറ്റൊരാളോട് ‘കമ്മിറ്റഡ്’ ആയിരിക്കാനുള്ള ഭയം, മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ മറയ്ക്കാനുള്ള ഉപാധി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറ്റൊരു ബന്ധത്തിൽ ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന പേടിയുള്ളവരും ഇത്തരം വഴികൾ തേടാറുണ്ടെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

