അന്തരിച്ച എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനും ചാൾസ് രാജാവിന്റെ സഹോദരനുമായ ആന്‍ഡ്രു രാജകുമാരനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ, ‘പ്രിൻസ് ആൻഡ്രു; ദി മ്യൂസിക്കൽ’ എന്ന കോമഡ‍ി പരിപാടി ചാനൽ ഫോർ വ്യാഴാഴ്ച സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ റൊമാനിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബുക്കാറസ്റ്റിൽ മുൻ ബ്രിട്ടിഷ്–അമേരിക്കൻ കിക്ബോക്സറും ‘സോഷ്യൽ മീ‍ഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറു’മായ ആൻഡ്രു ടെയ്റ്റ്, സഹോദരൻ ട്രിസ്റ്റന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാലുപേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന റൊമാനിയൻ പൊലീസ് സംഘം. ഈ അറസ്റ്റ് വിവരം പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു പീത്‌സയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. ഒപ്പം, പ്രശസ്ത സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യൂൺബർഗിന്റെ ചിത്രങ്ങളും. ടെയ്റ്റിന്റെ അറസ്റ്റിനു പിന്നിൽ ഗ്രേറ്റയ്ക്കും ഈ പീത്‌സയ്ക്കും പങ്കുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു കാരണം. യാദൃച്ഛികമെന്നോണം ആൻഡ്രു രാജകുമാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ‘പീ‌ത്‌സ കഥ’യും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ പുറത്തു വന്നതിനും കാരണമുണ്ട്. അതിലേക്ക്.



∙ കിക്ബോക്സർ, ‘സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ’

‘സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടവരാണ്, അവർ വാഹനമോടിക്കാൻ പാടില്ല, അവർ പുരുഷന്റെ സ്വത്താണ്, ബലാത്സംഗത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സ്ത്രീയുടേത് കൂടിയാണ്’, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻ‌ഫ്ലുവൻസർ ആന്‍‍ഡ്രു ടെയ്റ്റിന് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഈ വാചകങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും. കൗമാരക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരുമാണ് ടെയ്റ്റിന്റെ ആരാധകരിലേറെയും. ‘ആൺകുട്ടികളെ പുരുഷന്മാരാക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്’ എന്നാണ് തന്റെ വിഡിയോയിലെ നിരന്തരമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും അക്രമവും ഒക്കെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് ടെയ്റ്റ് പറയാറ്.

ആൻഡ്രൂ ടെയ്റ്റ് ∙ Image Credits: Twitter

2022 ജൂലൈയിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനേക്കാളും കിം കാർദഷിയാനെക്കാളും കൂടുതലാളുകൾ ഗൂഗിളിൽ പരതിയ ഒരു പേരാണ് ആൻഡ്രൂ ടെയ്റ്റ്. ടിക് ടോക്കിൽ ആൻഡ്രൂ ടെയ്റ്റിന്റെ വിഡ‍ിയോകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് 1160 കോടി തവണയാണ്. ടിക് ടോക്കിൽ 14 ലക്ഷം പേരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 34 ലക്ഷം പേരുമാണ് ടെയ്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും സാധ്യതകൾ പരമാവധി മുതലെടുക്കുക എന്നതാണ് ടെയ്റ്റും സംഘവും ചെയ്യുന്നത്. ടിവി പ്രൊ‍‍ഡ്യൂസറായി ജീവിതം തുടങ്ങിയ ടെയ്റ്റ് വൈകാതെ പ്രഫഷണൽ കിക്ബോക്സറുമായി. ഇതിനിടെ ‘ബിഗ് ബ്രദർ’ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചതോടെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തായി. താൻ എത്ര മുറിവുണ്ടാക്കിയെന്ന് എണ്ണാൻ ടെയ്റ്റ് സ്ത്രീയോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഡിയോയും പുറത്തു വന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അതിക്രമവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗികബന്ധമാണ് നടന്നതെന്നുമായിരുന്നു ടെയ്റ്റിന്റെയും ആ സ്ത്രീയുടെയും നിലപാട്.

∙ കാശുണ്ടാക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തമായി ‘യൂണിവേഴ്സിറ്റി’

ഷോയിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും വൈകാതെ ടെയ്റ്റിന് വൻ പ്രശസ്തിയാണ് കൈവന്നത്. ഓൺലൈനിലൂടെ എങ്ങനെ കോടികള്‍ സമ്പാദിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ടെയ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ‘യൂണിവേഴ്സിറ്റി’യാണ് ‘ഹസ്‍ലസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി’ (Hustlers University). ഈ കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ‘യൂണിവേഴ്സ്റ്റി’യിൽ അമേരിക്കയിലേയും ബ്രിട്ടനിലെയും ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് മാസം 4000 രൂപ വീതം കൊടുത്ത് ചേർന്നത്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ‘വിദ്യാർഥി’കളുടെ കൂട്ടവും ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് ടിക് ടോക്കിന്റെ അൽഗോരിതം മാറ്റുകയും സ്വന്തം വിഡ‍ിയോകളെ കൃത്രിമമായി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ടെയ്റ്റിനെ കേൾക്കാൻ ആളൊഴുകി. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല, കോടികൾ ഇതിനൊപ്പം ടെയ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കൊഴുകി.

ഗ്രേറ്റ ട്യൂൺബർഗ്∙ Image Credits: Twitter

ടിക്ടോകും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫെയ്സ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളെയെല്ലാം ലംഘിക്കുന്നവയാണ് ടെയ്റ്റിന്റെ വിഡിയോകൾ. അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീവിരുദ്ധവും സ്ത്രീകളെ കായികമായും അല്ലാതെയും ആക്രമിക്കുന്നതും പൊതുവെ അക്രമവും ആൺ ഹുങ്കും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ടെയ്റ്റിന്റെ വിഡിയോകളെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ വളരാൻ ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തന്നെയാണ് അയാളെ അനുവദിച്ചത്. കൗമാരക്കാരുടേയും ചെറുപ്പക്കാരുടേയും ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഇയാൾ ചെലുത്തുന്നതും. ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും അതിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ടെയ്റ്റിന്റേതായി ട്വിറ്ററിൽ പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കൂടിയതോടെ ട്വിറ്ററിൽ ടെയ്റ്റിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇലോണ്‍ മസ്ക് ട്വിറ്റർ‌ ഏറ്റെടുത്തതോടെ വിലക്ക് നീങ്ങുകയും ടെയ്റ്റ് ട്വിറ്ററിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെയായിരുന്നു ഗ്രേറ്റയുമായുള്ള ‘ഏറ്റുമുട്ടലും’. ഇതേ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് ടെയ്റ്റിനെയും സഹോദരനേയും ജയിലിൽ എത്തിച്ചതും.

ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തായതു പോലുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ പക്ഷേ, ടെയ്റ്റിനെ കൂടുതൽ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ യു–ട്യൂബർ പോൾ ജോസഫ് വാട്സൺ, ഗൂഡാലോചന സിദ്ധാന്തക്കാരൻ അലക്സ് ജോൺസ് എന്നിവരൊക്കെയായി സൗഹൃദവലയത്തിൽ. വൈകാതെ ട്രംപ് ടവറിൽ വച്ച് ‍‍ഡോണൾ‍ഡ് ട്രംപിന്റെ മകനുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയും ട്രംപിന് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പൂര്‍ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും ടെയ്റ്റിന്റേതായി പുറത്തുവന്നു. ഇതിനിടെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് ടെയ്റ്റ് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് റൊമാനിയയിലേക്ക് താവളം മാറ്റിയത്. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച ബ്രിട്ടിഷ് പൗരനാണ് ടെയ്റ്റ്. ബലാത്സംഗ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പം രക്ഷപെടാൻ കഴിയും എന്നതു കൊണ്ടാണ് റൊമാനിയയിലേക്ക് മാറിയത് എന്നാണ് ടെയ്റ്റ് തന്നെ ഇതിന് നൽകിയ വിശദീകരണം. ‘എന്റെ മാറ്റത്തിന് 40 ശതമാനം കാരണെങ്കിലും അതാണ്. ഞാനൊരു റേപ്പിസ്റ്റല്ല. പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നതു പോലെ തോന്നും’, എന്നാണ് ടെയ്റ്റ് പറഞ്ഞത്.

ആൻഡ്രൂ രാജകുമാരനും വിർജീനിയ ഗ്യുഫ്റേ

∙ സ്ത്രീകളെ കുടുക്കി പോൺ വിഡിയോ നിർമാണം

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ടെയ്റ്റും സഹോദരൻ ട്രിസ്റ്റനും താമസിക്കുന്ന ആഡംബരവീട് പൊലീസ് റെയ്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. 21 വയസ്സുള്ള അമേരിക്കൻ യുവതിയെ തടങ്കലിലാക്കി പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അമേരിക്കൻ അധികൃതര്‍ നൽകിയ വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. ഈ കേസിൽ ടെയ്റ്റിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു. എന്നാൽ മനുഷ്യക്കടത്ത്, ബലാത്സംഗ കുറ്റങ്ങളായി പൊലീസ് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ അറസ്റ്റും. ഈ സമയത്തെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ടെയ്റ്റിന്റെ വിഡിയോകൾക്കുള്ള കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം പെരുകുകയായിരുന്നു.

ബുക്കാറസ്റ്റിൽ ഇവരുടെ ആഡംബരഭവനം റെയ്ഡ് ചെയ്താണ് ടെയ്റ്റിനെയും സഹോദരനെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ നിർമിക്കുകയും പോൺ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് ഇവ വിൽക്കുകയുമാണ് ഇവർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത്. സ്ത്രീകളെ നിർബന്ധപൂർവം ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോലിക്കും മറ്റുമെന്ന വ്യാജേനെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പോൺ വീഡിയോകൾ നിർമിക്കുന്ന സംഘടിത കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ബലാത്സംഗവും മനുഷ്യക്കടത്തും അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് – അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു.

∙ ഗ്രേറ്റയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് മുഖമടച്ചുള്ള മറുപടി

സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗിനെ ‘ചൊറിഞ്ഞ’താണ് ഇത്തവണ ടെയ്റ്റിനെ കുടുക്കിയത് എന്നും പറയാം. ഗ്രേറ്റയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് പോരിനു തുടക്കമിട്ട ആൻഡ്രൂവിന് അവര്‍ മുഖമടച്ചുള്ള മറുപടി കിട്ടിയത് ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. കാറുകളിലെ പുക സൃഷ്ടിക്കുന്ന മലിനീകരണമായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ–ടെയ്റ്റ് തർക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ, ഡോണൾഡ് ട്രംപ് (ഫയൽ ചിത്രം)

‘‘ഹലോ ഗ്രേറ്റ, എനിക്ക് 33 കാറുണ്ട്. ബുഗാട്ടി, ഫെരാരി എന്നിവ അതിൽ ചിലതുമാത്രം. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം തരിക. എന്റെ മുഴുവൻ കാർ ശേഖരത്തെ പറ്റിയും അവയുടെ ഭീമമായ കാർബൺ പുറന്തള്ളലിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിലേക്ക് അയച്ചു തരാം.’’– ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രേറ്റയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ടെയ്റ്റ് കുറിച്ചു. കാറിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രവും ട്വീറ്റിനൊപ്പം ചേർത്തിരുന്നു. രൂക്ഷമായ പരിഹാസവും പുച്ഛവും ചേർന്ന ചുട്ട മറുപടിയായിരുന്നു ഗ്രേറ്റയിൽ നിന്നുണ്ടായത്. smalld***energy@getalife.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കാനായിരുന്നു ഗ്രേറ്റയുടെ നിർദേശം. എന്നാൽ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ടെയ്റ്റ് തയാറായില്ല. അതാകട്ടെ, സ്വയം കുഴി കുഴിച്ചതു പോലെയാകുകയും ചെയ്തു. പുകയൂതിക്കൊണ്ട്, 2 മിനിറ്റുള്ള ഒരു വിഡിയോയാണ് ഗ്രേറ്റയ്ക്കുള്ള മറുപടിയായി ടെയ്റ്റ് ട്വിറ്ററിലൂടെ തന്നെ പുറത്തു വിട്ടത്. ‘‘ഗ്രേറ്റയെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് ശരിക്കും എനിക്കാഗ്രഹമില്ല. എനിക്കൊരു പീത്‌സ കൊണ്ടുവരൂ. റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പെട്ടിയിലാണു കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അളവുകളുടെ അടിമയാണെന്ന് അവളൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും അവർക്കതൊന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം’’– ആൻഡ്രൂ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ പിത്‍സയുടെ രണ്ടു പായ്ക്കറ്റുകൾ തുടർന്ന് ടെയ്റ്റിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. റൊമാനിയയിൽ പ്രശസ്തമായ ‘ജെറീസ് പീത്‌സ’യാണ് അതെന്ന് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതോടെ സഹോദരന്മാര്‍ റൊമാനിയയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷകർ ഉറപ്പിച്ചു. പല സമയത്തും ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും രാജ്യത്തിന് പുറത്തായതിനാൽ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവരെ ഒരുമിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നും അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരുന്നത് എന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഇവർ ജെറീസ് പീത്‌സ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിയത് ട്വിറ്റർ വിഡിയോയിൽ കണ്ടതോടെ പൊലീസിന്റെ പണി എളുപ്പമായി. ഇവർ അറസ്റ്റിലായതോടെ വ്യാപകമായ വിധത്തിലാണ് ജെറിസ് പീത്‌സയെ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡയയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ‘ഒരാളെ ജയിലിലെത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള പീത്‌സ’ എന്നാണ് ആളുകൾ തമാശയെന്നോണം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ ജയിലിൽ മരിച്ച എപ്സ്റ്റീൻ, വിവാദനായകനായ ആൻഡ്രൂ രാജകുമാരൻ

ടെയ്റ്റിനെയും സഹോദരനേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയും പൊലീസ് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ഇവരുടെ വീട്ടിലെ ടിവിയിൽ ഒരു വാർത്താശകലം പോകുന്നത് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണാം. ആന്‍ഡ്രു രാജകുമാരനെ കുറിച്ചുള്ള ചാനൽ ഫോറിന്റെ കോമ‍ഡി വിഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇതിലും ഒരു ‘പീ‌ത്‌സ’യുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. രാജപദവികൾ വരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കാരണമായ കുപ്രസിദ്ധമായ ലൈംഗികാപവാദ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ആൻഡ്രു ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പീത്‌സയുടെ പേരായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ‌ ധനികനായ ജഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ ഉൾപ്പെട്ട കേസായിരുന്നു ഇത്. തന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടികളെ എത്തിക്കുകയും അവരെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അമേരിക്കൻ, ബ്രിട്ടിഷ് നാടുകളിലെ പ്രമുഖര്‍ക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തതിന് പിടിയിലായ ആളാണ് എപ്സ്റ്റീൻ. പിന്നീട് ജയിലിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു.

പിത്‌സാ എക്സ്പ്രസ് തങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിനു മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനത്തിൽ പരിഹാസ്യ വിഡിയോ പരസ്യരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ∙ Image Credits: Twitter

ഇത്തരത്തിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് മസാജ് ജോലിക്കായി എപ്സ്റ്റീന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ എത്തിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു 14 വയസുള്ള വിർജീനിയ ഗ്യുഫ്റേ. ലൈംഗികാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നു തന്നെ എത്തിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞിട്ടും ശക്തരായ ആ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വിർജീനിയ പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എപ്സ്റ്റീൻ പിന്നീട് ഉന്നതരായ തന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിർജീനിയയെ കാഴ്ചവച്ചു. ഇതിലൊരാളായിരുന്നു ആന്‍ഡ്രു രാജകുമാരൻ. അന്ന് 17 വയസായിരുന്നു വിർജീനിയയുടെ പ്രായം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുമായാണ് ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ടായതെന്ന കേസ് ഏറെക്കാലം തുടർന്നു. എന്നാൽ വിർജീനിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണമുള്ള സമയത്ത് താൻ മറ്റുള്ളവരുമൊത്ത് ‘പി‌ത്‌സാ എക്സ്പ്രസി’ലായിരുന്നു എന്നാണ് ആന്‍ഡ്രു ബിബിസിയുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പരിഹാസ്യത വ്യാപകമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ വിർജീനിയയുമൊത്ത് ആൻഡ്രൂ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നു. ഈയടുത്ത് കോടതിക്ക് പുറത്ത് ആന്‍ഡ്രു വിർജീനിയയുമായി കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കി. ചാനൽ ഫോറിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ, ഇതിനു പുറമെ, താൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആൻഡ്രു അവകാശപ്പെട്ട പിത്‌സാ എക്സ്പ്രസ്, തങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിനു മുമ്പാകെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ഈ പരിഹാസ്യ വിഡിയോ പരസ്യരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

