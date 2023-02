4 മാസംകൊണ്ട് 26 കിലോ കുറച്ച സാനിയ; ‘എല്ലാം ഇഷാനായി’: കോർട്ടിലെ അമ്മമഴക്കാലം

ലോക ടെന്നിസിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാസാന്നിധ്യമായി കാഹളം മുഴക്കിയ സാനിയ മിർസ റാക്കറ്റ് താഴെവയ്ക്കുമ്പോൾ കോർട്ടിൽ അവർ സമ്മാനിച്ച സുന്ദരമുഹൂർത്തങ്ങളുടെ മധുരസ്മരണയിലാണ് ആരാധകർ. 20 വർഷം നീണ്ട സുദീർഘമായ കരിയറിനൊടുവിൽ 36–ാം വയസ്സിൽ കോർട്ടിനു വിടപറയുമ്പോൾ നേട്ടങ്ങളേറെയുണ്ട് സാനിയയുടെ ഷെൽഫി‍ൽ: വനിതാ ടെന്നിസിലാകെ 43 ഡബിൾസ് കിരീടങ്ങൾ. ഒരു സിംഗിൾസ് കിരീടം. 6 ഗ്രാൻസ്‍ലാം ട്രോഫികൾ – അതിൽ 3 ഡബിൾസ് കിരീടങ്ങൾ സ്വിസ് ഇതിഹാസം മാർട്ടിന ഹിൻജിസിനൊപ്പം. 2 മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസ് ട്രോഫികൾ മഹേഷ് ഭൂപതിക്കൊപ്പം. ഒരെണ്ണം (യുഎസ് ഓപ്പൺ മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസ്) ബ്രസീലിന്റെ ബ്രൂണോ സോറെസിനൊപ്പം.



മകൻ പിറന്നതിനുശേഷം രണ്ടര വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞ് കോർട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ മനോധൈര്യവും സാനിയയുടെ റാക്കറ്റിൽ കണ്ടു. ഭർത്താവ് ശുഐബ് മാലിക്കിനെയും മകൻ ഇഷാനെയും സാക്ഷിനിർത്തി ഹൊബാർട്ട് കപ്പിൽ കിരീടമുയർത്തി സാനിയയുടെ അമ്മക്കൈകൾ സ്ത്രീസമൂഹത്തിനു നൽകിയ സന്ദേശം ലളിതമായിരുന്നു, ശക്തമായിരുന്നു: ‘അമ്മയാവുക എന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതാവസ്ഥയിലെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രം. അവിടംകൊണ്ട് തീരരുത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രഫഷനൽ ഇഷ്ടങ്ങൾ. മനസ്സ് വച്ചാൽ, അമ്മയായശേഷവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇടത്തിലേക്ക്, മോഹിപ്പിച്ച പ്രഫഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം... ഒരു സംശയവുമില്ല...’

ദുബായ് ഓപ്പണിലെ മത്സരത്തോടെ പ്രഫഷനൽ ടെന്നിസിനോടു വിടപറഞ്ഞ സാനിയ മിർസയെപ്പോലെ അമ്മയായശേഷവും കളിക്കളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി വീരനേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച വനിതകൾ ഏറെയുണ്ട് കായികലോകത്ത്; കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പി.ടി.ഉഷയും ഷൈനി വിൽസനുമൊക്കെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്

സാനിയ മിർഷ, ശുഐബ് മാലിക്, ഇഷാൻ.

പ്രസവം സൃഷ്ടിച്ച ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തീപ്രപരിശീലനത്തിലൂടെ അതിജീവിച്ചാണു സാനിയ വീണ്ടും ടെന്നിസ് ബോൾ കയ്യിലെടുത്തത്. മകൻ ഇഷാൻ പിറന്ന കാലത്തെപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ സാനിയ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘അമ്മയായ സമയത്തു കാര്യമായി തടിവച്ചിരുന്നു. 26 കിലോയാണു 4 മാസം കൊണ്ടു ഞാൻ കുറച്ചത്. ഇഷാനായിരുന്നു എന്റെ പ്രചോദനം. അവനു വേണ്ടിയാണു ഞാൻ കോർട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നത്. കിം ക്ലൈസ്റ്റേഴ്സ്, സെറീന വില്യംസ് തുടങ്ങിയ ടെന്നിസിലെ അമ്മമാരെ നോക്കിയാണ് എനിക്കും ഇതു സാധിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത്.’

അതെ. സാനിയ മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ കായികതാരങ്ങൾ പ്രസവത്തിനുശേഷവും കളിക്കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ഒളിംപ്യൻ പി.ടി.ഉഷയും ഷൈനി വിൽസനുമൊക്കെ അമ്മയായശേഷവും ട്രാക്കിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ്.

∙ ഉഷയുടെ ‘അമ്മമെഡലുകൾ’

പി.ടി. ഉഷ

വെങ്ങാലിൽ ശ്രീനിവാസനുമായുള്ള വിവാഹശേഷം 1992 മേയ് 9ന് ആണ് പി.ടി.ഉഷ മകനു ജൻമംകൊടുത്തത്. മകൻ വിഘ്നേഷ് വി.ഉജ്വലിന് ആറുമാസമായപ്പോഴേക്കും ഉഷ പരിശീലനത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി. ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നു പരിശീലനം. കൈയിൽ കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത് ശ്രീനിവാസൻ ട്രാക്കിനരികിൽ ഉഷയ്ക്കു പ്രചോദനമായി നിന്നു. 93ൽ നടന്ന വിവിധ ഗ്രാൻപ്രികളിലൂടെ ഫോം വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 94ലെ ഹിരോഷിമ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ റിലേ ടീമിനൊപ്പം വെങ്കലം നേടി. 96ൽ അറ്റ്‌ലാന്റ ഒളിംപിക്സിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു. 98ൽ ഫുക്കുവോക്ക ഏഷ്യൻ അത്‍ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 200, 400 മീറ്ററുകളിൽ വെങ്കലം നേടി. പ്രതാപകാലത്തെ ഫോമിലേക്കു തിരിച്ചെത്താനായി ഒരുഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനിവാസനെയും മകനെയും ഉഷ കോഴിക്കോട്ടേക്കു തിരിച്ചയച്ചു. ഡൽഹിയിലും പട്യാലയിലുമൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അക്കാലത്തെ കഠിന പരിശീലനം.

∙ ‘ഷൈനി’ങ് അമ്മ

ഷെനി വിൽസൻ, വിൽസൻ ചെറിയാൻ.

ഒളിംപിക്‌സിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായ ആദ്യ മലയാളി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ. ഷൈനി വിൽസൻ. 1992ലെ ബാർസിലോന ഒളിംപിക്‌സിൽ ഷൈനിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ. ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തിയ ഷൈനിക്കു പിന്നിലാണു ടീം അണിനിരന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ അതുവരെ ഒളിംപിക്‌സിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്താൻ അവസരം കിട്ടിയവരെല്ലാം പുരുഷൻമാരായിരുന്നു. പി.വി.സിന്ധുവും എം.സി. മേരി കോമുമൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഒളിംപിക്‌സിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകവാഹകരായെങ്കിലും ആ നേട്ടത്തിൽ ആദ്യ പേര് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഷൈനിയുടേതായിരുന്നു. മൂത്ത മകൾ ശിൽപയ്ക്കു 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഷൈനിയുടെ ചരിത്രനേട്ടം.

1990ൽ ആണ് ഷൈനിക്കും വിൽസൻ ചെറിയാനും മകൾ പിറന്നത്. മകൾക്ക് 9 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഷൈനി ട്രാക്കിൽ തിരിച്ചെത്തി; ദേശീയ ചാംപ്യനായി. പിന്നീട്, ഏഷ്യൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ മെഡൽ നേടി.

∙ ടെന്നിസിലെ അമ്മമാർ

പെൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി 8 മാസത്തിനു ശേഷം ടെന്നിസ് കോർട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ താരമാണു സെറീന വില്യംസ്. മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായ സെറീന ആ വരവിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി. ഗ്രാൻസ്‌ലാം കിരീടം നേടുന്ന ‘ആദ്യത്തെ അമ്മ’യാണു മാർഗരറ്റ് കോർട്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻസ്‌ലാം വനിതാ സിംഗിൾസ് കിരീടങ്ങൾ (24) നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസം അതിൽ മൂന്നെണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത് അമ്മയായിക്കഴിഞ്ഞാണ്. പരുക്കുകളുടെ പരമ്പരയെത്തുടർന്നാണു ബൽജിയൻ താരം ക്ലൈസ്റ്റേഴ്സ് 2007ൽ ടെന്നിസിനോടു വിടപറഞ്ഞത്. 2008ൽ കുഞ്ഞിനു ജൻമം നൽകിയശേഷം 2009ൽ ടെന്നിസിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി. സീഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത താരമായി കളിച്ച് ആ വർഷത്തെ യുഎസ് ഓപ്പൺ നേടി. വനിതാ സിംഗിൾസിൽ 3 ഗ്രാൻസ്‌ലാം കിരീടങ്ങളുയർത്തിയ യുഎസ് താരം ലിൻഡ്സെ ഡാവൻപോർട്ട് അമ്മയായ ശേഷം 3 ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ജേത്രിയായി. പിന്നീടു പരിശീലകയുടെ വേഷത്തിലേക്കു ചുവടുമാറി. അമ്മയാകാൻ രണ്ടുവർഷത്തോളം കോർട്ടിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നശേഷം തിരിച്ചെത്തി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത താരമാണു ബെലാറൂസിന്റെ വിക്ടോറിയ അസറെങ്ക. താരം മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആറു വയസ്സുകാരൻ ലിയോ ഗാലറിയിൽ കയ്യടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും.

∙ ട്രാക്കിലെ ‘പൊന്നമ്മ’മാർ

കുഞ്ഞുണ്ടായി ആറുമാസത്തിനുശേഷം ട്രാക്കിൽ തിരിച്ചെത്തി മെഡൽ കൊയ്തെടുത്തു ജമൈക്കയുടെ സ്പ്രിന്റ് റാണി ഷെല്ലി ആൻ ഫ്രേസർ പ്രൈസ്. ദോഹ ലോക അത്‍ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ 100 മീറ്ററിൽ സ്വർണം ഓടിയെടുത്തശേഷം ദേശീയപതാക പുതച്ചുനിൽക്കവേ ഷെല്ലി ഗാലറിയിൽ തിരഞ്ഞത് തന്റെ മകനെയായിരുന്നു: ഒരു വയസ്സുകാരൻ സയൻ. അവനെയും തോളിലെടുത്ത് വിക്ടറി ലാപ്. അതിനിടെ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. നിശ്ശബ്ദരാകാൻ ഗാലറിയോട് അഭ്യർഥിച്ച് ഷെല്ലിയുടെ വിജയപ്രദക്ഷിണം. ഷെല്ലി പിന്നീട് ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിലും യുഎസിൽ നടന്ന ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലും മെഡലുകളിലേക്ക് അനായാസം ഓടിക്കയറി.

യുഎസ് സ്പ്രിന്റർ അലിസൻ ഫെലിക്സും അമ്മയായശേഷം കഠിനാധ്വാനം നടത്തി ട്രാക്കിനെ പുണർന്ന ധീരജേതാവാണ്. യൂജിനിൽ മുപ്പത്താറുകാരി അലിസൻ 4-400 മീറ്റർ മിക്‌സ്ഡ് റിലേയിൽ വെങ്കലം നേടി ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിലെ തന്റെ 19-ാം മെഡൽ നേടുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ നാലു വയസ്സുകാരി മകൾ കാമ്രിൻ കയ്യടിച്ച് അമ്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

