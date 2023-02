‘എന്റെ മുറിവ് കണ്ട് അച്ഛൻ കരയും, റിസ്ക് ആണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു, എനിക്ക് വലുത് അച്ഛന്റെ ജീവൻ’; കരളിന്റെ കരളായി ദേവനന്ദ

അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമല്ല, കേട്ടവരാരും സമ്മതിച്ചില്ല. ഡോക്ടർമാരും‘നോ’ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ടും അവൾ പിന്മാറിയില്ല. പ്രാണനായ അച്ഛനെ തിരികെക്കിട്ടാൻ സ്വന്തം പ്രാണൻ കൊടുക്കാനും അവൾ തയാറായിരുന്നു. തന്റെ കരൾ പകുത്തു നൽകി അച്ഛന്റെ കരളിന്റെ കരളായിരിക്കുകയാണ് 17കാരി ദേവനന്ദ. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് തൃശൂർ കോലേരിയിലെ വീട്ടിൽ അധികമാരോടും ഇടപഴകാതെ, വേദനകളെ അതിജീവിച്ച്, മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ. വിശ്രമകാലയളവ് കഴിഞ്ഞ് ദേവനന്ദ നേരെ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയെഴുതാനാണ്.

അച്ഛൻ പ്രതീഷിന് അടിയന്തരമായി കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൗമാരക്കാരി അതിനു തയാറാവുകയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും മറ്റു ദാതാക്കളെ കിട്ടാത്തതുമൊക്കെയാണ് ദേവനന്ദയെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാതെ അവയവം ദാനം ചെയ്യാനാകില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാർ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ നിയമവഴി തേടി കോടതി ഉത്തരവ് നേടിയെടുത്തു ദേവനന്ദ. പ്രശംസാ വാക്കുകളോടെയാണ് കോടതി ദേവനന്ദയ്ക്ക് കരൾ ദാനത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്. ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ ഡോ. രാമചന്ദ്ര നാരായണ മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. അച്ഛനും മകളും ഇപ്പോൾ വിശ്രമത്തിലാണ്. എന്തിനാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്തതെന്നു ചോദിക്കുന്നവരോട് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ദേവനന്ദയ്ക്കുള്ളു: ‘സ്വന്തം വീട്ടിലൊരാൾക്ക് ഈയവസ്ഥ വരുമ്പോഴേ അതു മനസ്സിലാകൂ’. ദേവനന്ദ മനോരമ ഓൺലൈനിനൊപ്പം.

ദേവനന്ദ

∙ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവ് ആണല്ലോ ദേവനന്ദ?

കരൾ ദാനം ചെയ്തതൊന്നും പുറത്ത് ആരും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവ് ഞാനാണെന്ന കാര്യം പോലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവന്നത്. അല്ലാതെ അത് മറ്റാരും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാൾക്ക് അവയവം ദാനം ചെയ്യാനാവില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്നോർത്ത് ആശങ്കപ്പെട്ടു. ഡോക്ടറാണു പറഞ്ഞത് കോടതിയുത്തരവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു സാധ്യമാകുമെന്ന്. അക്കാര്യം ഡോക്ടറുടെ വായിൽ നിന്ന് അറിയാതെ വീണുപോയതാണ്. അതിൽ പിടിച്ചു കയറിയാണ് ഞാൻ അനുമതി വാങ്ങിയത്.

∙ അവയവദാതാക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ചെറുപ്രായത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്?

ഇപ്പോൾ അവയവദാനം കച്ചവടമായി മാറുന്നുണ്ട്. പലരും അവയവ മാഫിയകളുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നു. അവയവദാനത്തിനു തയാറായി പലരും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏജന്റുമാരാണ് അതിനിടയിൽനിന്നു പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലരും അവയവം ദാനം ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും പേടിയാണ്. റിസ്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവയവദാനത്തിലൂടെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ. ‍ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായപ്പോള്‍ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോടെല്ലാം കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കലിനെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം വലിയ പേടിയും ആശങ്കയും തോന്നി. ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ വേറെ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റിസ്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം തോന്നി.

കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദേവനന്ദ.

∙ അച്ഛന് എപ്പോഴാണ് കരൾ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്?

അച്ഛന് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് കാലിൽ വല്ലാതെ നീര് വന്നു. അച്ഛന്‍ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ നടത്തുകയാണ്. തുടര്‍ച്ചയായി ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നീരെന്നു വിചാരിച്ചു. രക്തപരിശോന നടത്തിയപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ നീരു കൂടി. ശരീരഭാരം 20 കിലോയോളം വർധിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയത്. അങ്ങനെ കരളിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്തു തന്നെ ഞങ്ങൾ അവയവദാതാവിനെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബന്ധുക്കളിൽനിന്നു തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം. പക്ഷേ ബന്ധുക്കളിൽ ആരും കരൾ ദാനം ചെയ്യാൻ തയാറായില്ല. ഒരാൾ മുന്നോട്ടു വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറി. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് മറ്റൊരാളെ കിട്ടിയെങ്കിലും അവർ ചോദിച്ച ഭീമമായ തുക നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുമായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് ഞാന്‍ തന്നെ കരൾ കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചത്. വേണ്ട എന്നു പലതവണ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ചെറിയ പ്രായമല്ലേ, റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നു ‍പറഞ്ഞു ഡോക്ടർക്കു മാറ്റി നിർത്താം. പക്ഷേ പണം ഞങ്ങൾ എവിടുന്നു കണ്ടെത്തും? വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ അവയവദാതാവ് ആയത്.

അച്ഛൻ പ്രതീഷിനൊപ്പം ദേവനന്ദ.

∙ അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാമായിരുന്നോ?

അച്ഛന് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായപ്പോഴാണ് കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കലിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചത്. വളർന്നുവരുന്ന അവയവമാണെന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. കരൾ ദാനം ചെയ്താലും കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം ജീവിതം സാധാരണ ഗതിയിലാകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്. ശസ്ത്രക്രിയക്കു കയറാൻ നേരവും എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അച്ഛന് വലിയ പേടിയും ആശങ്കയുമായിരുന്നു. എന്നെക്കുറിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഇത്ര റിസ്ക് ഉള്ള മേജർ സർജറിയാണെന്ന് അച്ഛനോടു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അച്ഛനും വലിയ പേടിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു കുറച്ചധികം ചെലവു വന്നു. സ്വർണം പണയം വച്ചും ലോൺ എടുത്തുമാണ് ചികിത്സച്ചെലവു കണ്ടെത്തിയത്.

ആശുപത്രിയില്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദേവനന്ദ.

∙ 17ാം വയസ്സിൽ എവിടുന്നു കിട്ടി ഇങ്ങനെയൊരു ധൈര്യം?

സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്തരമൊരു ധൈര്യം കിട്ടും. അവരവർ അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ ആ അവസ്ഥ ശരിക്കും മനസ്സിലാകൂ. ഈ പ്രായത്തിൽ വലിയ റിസ്കാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും അപ്പോൾ എന്നെ പിന്നോട്ടു വലിച്ചില്ല. മനസ്സില്‍ എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയും തോന്നിയില്ല. അച്ഛന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചുപിടിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു ഉള്ളിൽ. എന്റെ തീരുമാനം കേട്ടപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കുറേ നോക്കി. അച്ഛൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. എനിക്കു വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതെന്തിന് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ച് അച്ഛൻ കരയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും എനിക്കു വേദനയുണ്ടെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അച്ഛനു വലിയ സങ്കടമാണ്. എപ്പോഴും അതു പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കും.

∙ തയാറെടുപ്പുകൾ, ടെസ്റ്റുകൾ

കരൾ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയാറായതോടെ പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്കു ഫാറ്റി ലിവർ പ്രശ്നം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെയൊരാളുടെ കരൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ ഫാറ്റി ലിവർ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഉപദേശിച്ചു. അതനുസരിച്ചു ഞാൻ ദിനചര്യകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഭക്ഷണക്രമം ചിട്ടപ്പെടുത്തി, ജിമ്മിൽ പോയി, വ്യായാമങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തു. ആ സമയത്തും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും ശീലങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ നോക്കി. പിന്നെ സഹപാഠികളും അധ്യാപകരുമെല്ലാം പിന്തുണയുമായി എനിക്കൊപ്പം നിന്നു. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം എല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തു. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഫാറ്റി ലിവർ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് എന്റെ ശരീരം പൂർണ ആരോഗ്യം നേടി.

അച്ഛൻ പ്രതീഷിനൊപ്പം ദേവനന്ദ

∙ ‘ഞങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു’

ആശുപത്രി അധികൃതർ പൂർണമായ കരുതലും സ്നേഹവും നൽകി കൂടെ നിന്നു. അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഞാനും അച്ഛനും ഇത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിച്ചത്. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വിശ്രമത്തിലാണ്. ഇൻഫെക്‌ഷൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അധികമാരോടും ഇടപഴകാതെയിരിക്കുകയാണ്. മുറിവ് ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങി. 3 ആഴ്ചത്തെ വിശ്രമം ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലയളവിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. ഈ മാസം ഒരു തവണ കൂടി ചെക്കപ്പിനു പോകണം. ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ വേദന തോന്നും. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നടക്കും, കിടക്കും. മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല. വിശ്രമത്തിന്റെ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോയിത്തുടങ്ങാം. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി തയാറെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അച്ഛന് 3 മാസം വിശ്രമം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിലൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. ഇൻഫെക്‌ഷൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്. ഞങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയാണ്. ജീവിതചര്യകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നു. വിശ്രമകാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതം സാധാരണഗതിയിലേക്കെത്തും

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം ആശുപത്രി അധികൃതർക്കൊപ്പം ദേവനന്ദയും പ്രതീഷും.

∙ ‘എനിക്ക് ഡോക്ടറാകണം’

തൃശൂർ കോലേരിയിലാണ് വീട്. അമ്മ ധന്യ വീട്ടമ്മയാണ്. അനിയൻ ആദിനാഥ് ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു. എനിക്കു ഡോക്ടർ ആകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. കുറേക്കാലമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന മോഹമാണ് അത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി വച്ച് അത് നടക്കുമോയെന്ന് അറിയില്ല. ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പിലും പരിശ്രമത്തിലുമാണിപ്പോൾ.

English Summary: Story of 17-Year-Old Devananda, Who Gave Part Of her Liver To Father, Became Youngest Organ Donor In India