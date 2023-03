ഗെയിം ഷോ ആണെന്നു പോലും നോക്കാതെ കുറെ പേർ വിഷമിപ്പിച്ചു , വേദനിപ്പിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു: സൂര്യ

മോഡലും നടിയുമായ സൂര്യ എഴുതി അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് സിനിമ ‘നറുമുഗൈയുടെ’ പാക്ക് അപ്പ് ദിനത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു. തന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി സൂര്യ പങ്കുവെച്ച വാക്കുകളാണ് വൈറലാകുന്നുത്. ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ എത്തിയതോടെ സൂര്യ അനുഭവിച്ച സൈബർ അറ്റാക്കുകളും അതിനെതിരെ എങ്ങനെ പോരാടി എന്നുമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

2021ൽ തുടങ്ങിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ‘നറുമുഗൈ’ എന്ന സിനിമ. ഒരു ഗെയിം ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് വിമര്‍ശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. അതൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആണെന്നു പോലും നോക്കാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും കൊറേ പേർ വന്നു പൂണ്ടു വിളയാടിയിട്ട് പോയി. അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ആണ് അവർ തകർത്തെറിഞ്ഞത് എന്ന്. സൂര്യ ഇൻസ്റ്റഗ്രമിൽ പങ്കുവെച്ചു.

ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പോലും ഇല്ലാതാക്കി. പടം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ചേച്ചിയെ പോലും അവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല .സൈബർ അറ്റാക്കിന്റെ മൂർദ്ധന്യാവസ്‌ഥയിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ഈ പടം ചേച്ചി ചെയ്യണ്ട ,ചേച്ചിക്ക് എങ്കിലും മനസമാധാനം കിട്ടണം എന്ന് .പല രാത്രികളിലും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഓർത്തു ഞാൻ കരഞ്ഞു ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .പക്ഷെ എന്റെ സ്വപ്നത്തെ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല .പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു.പടം നടക്കാത്തതിന് എന്റെ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റയിലും പരിഹാസ കമന്റുകൾ നിറഞ്ഞെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ സന്തോഷവതിയാണെന്നും റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പേരിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച എല്ലാരുടെയും മുന്നില്‍ ഞാൻ ജയിച്ചെന്നും സൂര്യ കുറിച്ചു. വിമർശനങ്ങളിൽ തളരാതെ പൊരുതിയ സൂര്യയ്ക്ക് ആശംസയുമായെത്തുകയാണ് നിരവധി പേർ.

