‘ചേച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു’, വിഡിയോയുമായി സുബി സുരേഷിന്റെ സഹോദരൻ

തനതായ ഹാസ്യ ശൈലികൊണ്ട് മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച സുബി സുരേഷ് അന്തരിച്ചത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. കരൾ രോഗത്തെ തുർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു സുബിയുടെ അന്ത്യം. ഇപ്പോഴിതാ സുബിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കും കൂടെ നിന്നവർക്കുമെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഡിയോയുമായെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുബിയുടെ സഹോദരൻ എബി സുരേഷ്.

എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാനാണ് വിഡിയോ എന്നു പറഞ്ഞാണ് എബി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ചേച്ചിയെ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കും, ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കുമെല്ലാം സഹോദരൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഒപ്പം സുരേഷ് ഗോപിക്കും ഹൈബി ഈഡനും എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിക്കുമെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒപ്പം നിന്ന ടിനിടോമിനെയും രമേഷ് പിഷാരടിയെയും ധർമജനെയും രാഹുലിനെയുമെല്ലാം സഹോദരൻ വിഡിയോയിൽ ഓർക്കുന്നു.

ചേച്ചിയുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫേസ്ബുക്കുമെല്ലാം. ചേച്ചി അവസാന നാളുകളിലും പറഞ്ഞത് അതിൽ നേരത്തെ എടുത്തുവച്ച വിഡിയോകൾ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ അവസാന ആഗ്രഹമാണിതെന്നും. തുടർന്നും വിഡിയോകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും സുബിയുടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു.

എബിയുടേത് മികച്ച തീരുമാനമാണെന്നും സുബി ഈ ചാനലിലൂടെ ഇനിയും ജീവിക്കുമെന്നുമാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്.

