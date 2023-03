‘ഉടമ മോശമായി പെരുമാറി, ജോലി വിട്ടു; ആണിന്റെ തന്റേടവും പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യവും വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടും’

കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ ചടങ്ങിനിടെയാണ് സിയയിൽ സഹദിന്റെ കണ്ണുടക്കുന്നത്. ആ സൗഹ‍ൃദം വളർന്നു. ഇരുവരും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫാൻസി കടയിൽ ജോലി ശരിയായതോടെ സഹദ് താമസം അങ്ങോട്ടു മാറ്റിയപ്പോൾ സിയ അവിടെയും തേടിയെത്തി. പരിചയം പ്രണയത്തിലേക്കു വഴിമാറി. ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കാൻ ഇരുവർക്കുമൊപ്പം ഇന്ന് മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട്. സബിയ സഹദ് എന്ന മകൾ. സിയ ജന്മം കൊണ്ട് ആണായിരുന്നു. സഹദ് പെണ്ണും. സ്വത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ ഇരുവർക്കുമൊപ്പം വന്നെത്തിയതാണ് ‘ട്രാൻസ്’ ഐഡന്റിറ്റി. പിന്നീടു സിയയിൽനിന്നു സഹദ് ഗർഭം ധരിച്ചു. 10 മാസം വയറ്റിൽചുമന്നു പ്രസവിച്ച സഹദ് അങ്ങനെ സബിയയ്ക്ക് അച്ഛനായി. പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സമയത്ത് ലേബർ റൂമിനു പുറത്തു ടെൻഷനടിച്ചിരുന്ന സിയ, അമ്മയും. മകളെച്ചൊല്ലി ഇരുവർക്കും നിർബന്ധമുള്ളത് ഒരൊറ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം– ‘ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ് ആകരുത്’. ട്രാൻസ് ഐഡന്റിറ്റി സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും, തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകളെക്കുറിച്ചും, സമൂഹത്തിൽനിന്നു നേരിട്ട അധിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചും നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും സഹദും സിയയും സംസാരിക്കുന്നു.



∙ സ്വത്വത്തിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നോ? ട്രാൻസ്ജൻഡർ കമ്യൂണിറ്റിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? കുടുംബാംഗങ്ങളിൽനിന്നു നേരിട്ട സ്വാഭാവിക എതിർപ്പ് എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു?

സഹദും സിയയും പ്രന്‌നൻസി ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ.

സിയ: ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്റെ സ്വത്വം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ആൺകുട്ടികളോട് തോന്നിയ ക്രഷുകളും പെൺകുട്ടികളെ എന്നെ പോലെ ഞാൻ കാണാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ സ്വത്വം വേറെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ആറാം ക്ലാസിൽ തന്നെ മനസ്സിലായെങ്കിലും പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. വീട്ടുകാരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെപ്പറ്റി കേട്ടത്. 2020 ജനുവരി 1നാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന സ്വത്വം പൂർണമായി സ്വീകരിച്ചത്. ഉമ്മ മരിച്ചതിനു ശേഷം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.

ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആവില്ല. ഉമ്മയുടെ മരണം ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലുകളിലേക്ക് നയിച്ചു. വളരെ യഥാസ്ഥിതികരായ കുടുംബക്കാരുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ വേദന നൽകി.

മകൾ സബിയയ്ക്കൊപ്പം സിയ.

സഹദ്: അഞ്ചാം ക്ലാസിലാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐഡൻന്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 2018ൽ 18 വയസ് തികഞ്ഞപ്പോഴാണ് സർജറി ചെയ്ത് പൂർണമായി മാറിയത്. കളിയാക്കലുകളോ വിവേചനങ്ങളോ ചെറുപ്പത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. പത്താം ക്ലാസിൽ തന്നെ എന്റെ സ്വത്വത്തെ കുറിച്ച് അമ്മ ഷേർലിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പ്ലസ് ടൂവിന് ശേഷമാണ് എനിക്കു കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത്. ടെക്നോപാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പൂർണമായി മാറിയത്.

∙ ഒരു ലിംഗത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരു ലിംഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണല്ലോ ഇരുവരും നടത്തിയത്. ട്രാൻസ് മെനും ട്രാൻസ് വിമനും ആയതിനു ശേഷം ആളുകളുടെ സമീപനത്തിൽ പൊടുന്നനെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എത്തരത്തിലായിരുന്നു?

സിയ: ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം കാരണമാണ് ചിലർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആകുന്നത്. അതിന് വ്യക്തിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടു കാര്യമില്ല.

സഹദും സിയയും.

അടുത്ത കാലം മുതലാണ് സമൂഹത്തിൽ ട്രാൻസ് പുരുഷൻമാർക്ക് പ്രാധാന്യം വന്നുതുടങ്ങിയത്. ആദ്യം മുതലേ ട്രാൻസ് വനിതകളെ സമൂഹത്തിന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ചൂഷണത്തിനിരയാകാൻ കാരണമായി. സ്ത്രീ പുരുഷനാകുന്നത് അത്ര പ്രശ്നമല്ല. എന്നാൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ ആണിന്റെ തന്റേടവും പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യവും ചേരുന്നതിനാലാണ് സമൂഹത്തിൽ വിസിബിലിറ്റി കൂടുന്നത്. നാടകങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അത്തരം വിവേചനങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ട്രാൻസ് വനിതകളാണ്. സഹദ് പാന്റ് ഇട്ട് മുടി വെട്ടി നടന്നാൽ സമൂഹത്തിന് പരിഭവമുണ്ടാകില്ല. കാരണം ആൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവവും ശൈലിയുമുള്ള പെൺകുട്ടി എന്നതിനാൽ സമൂഹം അംഗീകരിക്കും. പക്ഷേ ആൺകുട്ടികൾ സ്ത്രൈണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് താൽപര്യമില്ല.

ചാന്ത്പൊട്ട് പോലുള്ള വിളികൾ കേൾക്കാൻ ഇടയാകും.

സഹദ്: ടെക്നോപാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മുടി വെട്ടി ചെറുതാക്കിയത്. വസ്ത്രധാരണത്തിലും മാറ്റം വന്നു. അമ്മ കൂടെ നിന്നു. ആൺകുട്ടിയായി മാറുന്നത് അച്ഛനും സഹോദരങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എനിക്ക് അത്തരം വിവേചനങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും ഉണ്ടായത് കുറവാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് കോഴിക്കോടേക്ക് താമസം മാറുന്നത്. അങ്ങനെ 2020ലാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. കമ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി മുതിർന്ന അംഗമായ അഷിത എന്നെ മകനായി സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് കമ്യൂണിറ്റിയിലെ മറ്റൊരു അംഗമായ ദീപാറാണിക്ക് ഒരു മകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. അഷിതയ്ക്കും ദീപറാണിയ്ക്കും തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിയയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചാണു ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പിന്നീട് കുറച്ചുകാലം പാളയം മാർക്കറ്റിലെ ഫാൻസി കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ സിയ എന്നെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു. അത് പതിയെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് വഴിമാറി.

∙ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്? പ്രണയം ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കു വഴിമാറിയത് എപ്പോഴാണ്?

സിയ: ട്രാൻസ് പുരുഷനെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. സാധാരണ പുരുഷനെ പങ്കാളിയാക്കാനായിരുന്നു താൽപര്യം. എന്നാൽ അവർ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ ട്രാൻസ് വനിതകളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയായി ട്രാൻസ് പുരുഷൻ വരുന്നതാണ് ഗുണം. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രണയാഭ്യർഥനകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പാതിര മുതൽ അതിരാവിലെ വരെയുള്ള ഫോൺവിളികളിലൂടെയാണ് പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞത്. നേരിട്ട് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പിന്നീട് സഹദ് വന്ന് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി. ആദ്യം ഞങ്ങൾ അഷിതയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത്. പിന്നീട് മൂന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി വീടെടുത്ത് മാറി. ഞങ്ങളുടെ സംസാരം, ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാണ്. മൂന്ന് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ആളുകളിൽ പലരും പിന്തുണയും സഹകരണവുമായാണ് കൂടെ നിന്നത്. ഹോർമോൺ ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനിടിയിലാണ് കുഞ്ഞ് എന്ന ആഗ്രഹം ഉടലെടുത്തത്. അതോടെ ഹോർമോൺ ചികിത്സ നിർത്തി.

സഹദ് ലേബർറൂമിലായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ഒരു അച്ഛന്റെ ടെൻഷനും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ലേബ്‍ റൂമിനു പുറത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് അത്തരത്തിലായിരുന്നല്ലോ. ഷുഗർ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നതിനാൽ സഹദിന് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നിരുന്നു. കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കപോലും ഡോക്ടർമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമായി കയ്യിൽ വാങ്ങിയ ആ നിമിഷം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതിനോളം സന്തോഷമുള്ള മറ്റൊന്ന് ഇനിയുണ്ടാകുമോയെന്ന് അറിയില്ല.

സഹദ്: പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സിയ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതിനാൽ മോശം അനുഭവങ്ങൾ കാര്യമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

∙ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ട്രാൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ എത്രമാത്രം സുരക്ഷിതരാണ്? ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെതിരെ മോശം അനുഭവങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ.

സിയ: ഞാൻ സെക്സ് വർക്കിന് പോയിട്ടില്ല. അഞ്ചാം ക്ലാസിൽവച്ചാണ് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഭരതനാട്യമാണ് അഭ്യസിച്ചത്. നർത്തകിയായി തുടരാനാണ് ആഗ്രഹം. അതുപോലെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് മോശമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ മോശമായി പെരുമാറുക. അത്തരം വസ്ത്രധാരണമാണ് തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തുക. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന രീതിയിൽ അത്തരം നോട്ടങ്ങൾ കൂടും. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനു മാത്രമല്ല, സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്കും മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം തന്റേടത്തോടെ പെരുമാറുന്നവരെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേണ്ടത്. എന്താടീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാടാ എന്ന് പറയാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കണം.

ഇപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റി പദവി ഉള്ളതിനാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് ആളുകൾ ഞങ്ങളോടു പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയാണ്. കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ് വിഭാഗക്കാർ സുരക്ഷിതരാണ്. പഴയതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നവർ ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഉടമയുടെ മോശം പെരുമാറ്റം കാരണം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. വാടക വീട് കിട്ടാനും പ്രയാസമാണ്. കാരണം ട്രാൻസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ വാടകയും സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റും ഇരട്ടിയാകും. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് കൊച്ചിയിലും മറ്റ് ചില ഇടങ്ങളിലുമൊക്കെ പൊലീസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ അപമാനിച്ചത്.

∙ സബിയയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സബിയുടെ വരും നാളുകളിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാകും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുക?

സഹദും സിയയും സബിയയ്ക്കൊപ്പം.

സിയ: ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സായ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തുന്ന കു‍ഞ്ഞ് ട്രാൻസ് ആകരുതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും ട്രാൻസ്‍ജെൻഡേഴ്സായി മാറിയത്. ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വിവേചനങ്ങളൊന്നു കുഞ്ഞിന് സംഭവിക്കരുത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അംഗീകാരം മതി. സാധാരണ കുട്ടികളെപ്പോലെ സബിയയെ വളർത്തണം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളു. അതിനു കാര്യമായ നിയമ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

∙ കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് ?



സഹദ്: നാട്ടിലെ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ഞങ്ങൾ വലിയ അടുപ്പം പുലർത്തുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രരായി ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനു ശേഷവും ഞങ്ങൾ ബന്ധം ദൃഢമായി തുടരുകയാണ്. പങ്കാളികൾ എന്നതിലുപരി ഞാൻ അച്​ഛൻ എന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്.

