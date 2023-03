‘ഒന്നെനിക്കും മറ്റേത് മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം കുറിക്കാനും’, രണ്ട് വാച്ചിന് പിന്നിലെ കഥയുമായി റോബിൻ

റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ രചനയും സംവിധാനവും ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ‘രാവണയുദ്ധം’ എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. പോസ്റ്റർ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ രണ്ടു കയ്യിലും വാച്ച് കെട്ടിയുള്ള റോബിന്റെ ലുക്ക് ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോബിൻ.

ഒരു വാച്ച് എന്റെ സമയം നോക്കാനും മറ്റേത് എതിരാളികളുടെ സമയം കുറിക്കാനും വേണ്ടിയാണെന്നാണ് റോബിൻ പറയുന്നത്. പോസ്റ്റർ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ പലരും പല തരത്തിലും വാച്ചിനെ പറ്റി വ്യാഖ്യാനിച്ചെന്നും റോബിൻ പറഞ്ഞു. 10 ദിവസമെടുത്താണ് പോസ്റ്ററും ബിജിഎമ്മും പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒരു സിനിമയെടുക്കാൻ സാധാരണക്കാരൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചെന്നും റോബിൻ പറഞ്ഞു.

റോബിൻ അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ‘രാവണയുദ്ധം’. റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻസ് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

