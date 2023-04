ആലിംഗനം ചെയ്യൂ, മൂഡ് സ്വിങ്സ് മാറ്റാം, സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കാം, ഏറെയുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ

സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ആലിംഗനവും സ്പർശവും വൈകാരിക സുരക്ഷിതത്വം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും നൽകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മൂഡ് മാറ്റാനും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കാനും സുരക്ഷിതരാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കാനും സ്നേഹസ്പർശനത്തിനും ആലിംഗനത്തിനും കഴിയും.

സ്വന്തമെന്ന തോന്നലും സാന്ത്വനവും പകർന്നു നൽകാൻ ആലിംഗനം കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ മറ്റെന്തും. പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിലെ ഡോപമിൻ, സെറോടോണിൻ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുകയും ദഹനം നന്നായി നടക്കുകയും മിതമായ ശരീരഭാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അതിലുപരി കൊഗ്നിറ്റീവ് പവറിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ ഹൃദയം ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കട്ടെ

നാഷനൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നത് ആലിംഗനം ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ്. 200 ഓളം ആളുകളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് നിശ്ശബ്ദമായി സമയം ചെലവഴിച്ചവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തുലോം കുറവായിരുന്നു അത്.

∙ പിന്തുണയ്ക്കാം ആലിംഗനത്തിലൂടെ

ജീവിതത്തിൽ വളരെ മോശം സമയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ഇത് അവരുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിനെ സാധാരണ നിലയിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ രോഗസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു

ഒരാളെ സന്തോഷത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്താൽ ഓക്സിടോസിൻ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം ശരീരത്തിൽ വർധിക്കും. അത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യും.

∙ ആത്മവിശ്വാസം

ആത്മവിശ്വാസം തീരെയില്ലാത്തവരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തു നോക്കൂ, ഫലം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തും. നിലനിൽപിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമകറ്റി ആളുകളെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ ആലിംഗനത്തിനാകും.

∙ ആശയവിനിമയം

ഏറ്റവും നന്നായി ആശയവിനിമയം നടത്താനാകുന്നത് പരസ്പര സ്പർശനത്തിലൂടെയാണ്. അതിൽ ആലിംഗനത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാവിൽ തൊടാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.

