സൗജന്യ ലിപ് ഫില്ലിങ് പാളി, ‘ചുണ്ടുകൾ തടിച്ച് വീർത്ത് കാർട്ടൂൺ കാഥാപാത്രം പോലെ’, ദാരുണാവസ്ഥ പങ്കുവെച്ച് യുവതി

സൗന്ദര്യം വർധിക്കാനായി പുത്തൻ വഴികൾ തേടാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാവില്ല. എളുപ്പത്തിൽ മുഖത്തിനും ചുണ്ടിനും കൈകൾക്കുമെല്ലാം ഭംഗി കിട്ടാനായി എന്തും ചെയ്യും ചിലർ. എന്നാൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടിപ്സ് തിരിച്ചടിച്ചാലോ. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ് ലൊസാഞ്ചലസിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയേഴുകാരിക്ക്. തന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഇഞ്ചക്ഷനിലൂടെ വലിപ്പം വെപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിക്കാണ് ദാരുണ അവസ്ഥയുണ്ടായത്.

ജെസീക്ക ബുർക്കോ എന്ന യുവതി ടിക് ടോക് വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ലിപ് ഫില്ലിങ്ങിനിടെ തനിക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവ് പങ്കുവെച്ചത്. മുമ്പ് 6 തവണ ലിപ് ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവസാന തവണ സൗജന്യമായി ചെയ്തതാണെന്നും വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. ലിപ് ഫില്ലിങ്ങിന് മുമ്പ് തന്റെ ചുണ്ടുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്നും അതിന് ശേഷം എന്തു സംഭവിച്ചെന്നും യുവതി വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ലിപ് ഫില്ലിങ് നടന്ന് അൽപ സമയത്തിനകം തന്റെ ചുണ്ടുകൾ വീർക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും പിന്നീട് അത് വീർത്ത് കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെയായെന്നും ജസീക്ക പറഞ്ഞു. നിരവധി പേരാണ് ജസീക്കയുടെ വിഡിയോയ്ക്ക് കമന്റുകളുമായെത്തുന്നത്.

