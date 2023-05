എല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അനുയോജ്യരായവരിൽ നിന്ന് ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു; വിവാഹത്തിന് 'ഒരുങ്ങി' തിങ്കൾ ഭാൽ

റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയും അവതാരിക എന്ന നിലയിലും മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയാണ് തിങ്കൾ ഭാൽ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ തിങ്കൾ തന്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ആരാധകരുമായി പങ്കു വെക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ താൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന വിശേഷം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് തിങ്കൾ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് മാട്രിമോണിയൽ പ്രൊഫൈലിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് പങ്കു വച്ച് തിങ്കൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഈ പ്രൊഫൈലിലൂടെ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ, അമ്മയാണ് നോക്കാന്‍ പറഞ്ഞത്. സീരിയസായി ഞാന്‍ കല്യാണം നോക്കുന്നുണ്ട്. മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റിന്റെ ചിത്രം പങ്കു വച്ച് കൊണ്ട് തിങ്കൾ കുറിച്ചു.

ഒരുപാട് നാളുകളായി തിങ്കൾ നേരിട്ട ചോദ്യമാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്നത്. എന്തായാലും നിരവധി പേരാണ് പോസ്റ്റിന് കമന്റുമായെത്തുന്നത്.

Content Summary: Social media posts from Thinkalbhal as she searches for a spouse