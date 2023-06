അംബാനി കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞതിഥി കൂടി, ആകാശിനും ശ്ലോകയ്ക്കും പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു

അംബാനി കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞതിഥി കൂടി. മുകേഷ് അംബാനി - നിത അംബാനി ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത മകനായ ആകാശ് അംബാനിക്കും ശ്ലോക മേത്തയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശ്ലോക ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്.

നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെയാണ് താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം ശ്ലോക അറിയിച്ചത്. അന്ന് ലഹങ്കയിലുള്ള ശ്ലോകയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ വൈറലായിരുന്നു. പുതിയ അതിഥി എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അംബാനി കുടുംബം.

ശ്ലോക മേത്ത

മർച്ച് 2019ലാണ് ആകാശും ശ്ലോകയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. ഡിസംബർ 202ന് ഇവർക്ക് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. പൃഥ്വി അംബാനി എന്നാണ് മകന്റെ പേര്.

