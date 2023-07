‘ആർഐപി ഹാർവി ട്രെന്റിങ്ങായത് നോക്കുന്ന ഞാൻ’; വ്യാജ മരണ വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ച് സ്റ്റീവ് ഹാർവി

അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ അവതാരകനും ഹാസ്യനടനുമായ സ്റ്റീവ് ഹാർവിക്ക് ലോകമെമ്പാടും നിരവധി ആരാധകരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാർവി.

ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് നടൻ വ്യാജ വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചത്. ട്വിറ്ററിൽ തന്റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഒരു രസകരമായ കുറിപ്പും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ‘ആർഐപി ഹാർവി ട്രെന്റിങ്ങായത് നോക്കുന്ന ഞാൻ’ എന്ന കുറിപ്പോടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പങ്കുവച്ചത്.

2023 മാർച്ചിലാണ്, ‘ആർഐപി സ്റ്റീവ് ഹാർവി’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലൈക്കുകൾ നേടി. ഒരു പ്രത്യേക സമയവും സ്ഥലവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രിയ നടൻ അന്തരിച്ചുവെന്ന് തെറ്റായി അവകാശപ്പെട്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ്.

