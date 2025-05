CONGRATULATION/



72 ปีที่รอคอย....



THE NEW MISS WORLD 2025 IS



"THAILAND 🇹🇭"

SUCHATA CHUANGSIRI



ร้องไห้.....ภูมิใจในตัวโอปอลมาก ๆ



👑1st RUNNER UP: ETHIOPIA

👑2nd RUNNER UP: POLAND

👑3rd RUNNER UP: MARTINIQUE



...