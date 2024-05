#Mumbai #Mujra



Passengers can never travel in Peace inside #MumbaiLocals, Hawkers Beggars & now Reel makers



It's high time @grpmumbai @drmmumbaicr @RailMinIndia put an END to this Nuisance



Scene inside @centralrailway trains & at CSMT stn



Offenders Insta a/c @manishadancer01 pic.twitter.com/qVxtWyZeTU