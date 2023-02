സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ പൃഥ്വിരാജും സുപ്രിയയും; ഗംഭീരമെന്ന് ആരാധകർ

ആരാധകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായ പൃഥ്വിരാജിന്റെ പുത്തൻ ലുക്കുകളും വസ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം ആരാധകരുടെ മനം മയക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്റെ പുത്തൻ ലുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാവുകയാണ്. ഓഫ് വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ഷെർവാണി ധരിച്ച് കൂളായി പോസ് ചെയ്യുന്ന പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ പലരുടെയും കണ്ണുടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

സുപ്രിയയുടെ കൂടെയുള്ള ചിത്രവും താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള സ്കർട്ടും സിൽവർ വർക്കുള്ള ബ്ലൗസും ഒപ്പം ഒരു കോട്ടുമാണ് സുപ്രിയയുടെ വേഷം. സിൽവർ നിറത്തിലുള്ള കമ്മലും നെക്ലേസും ആക്സസറൈസ് ചെയ്തു.

പൃഥ്വിരാജിന്റെ പുത്തൻ ലുക്കിനെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി കമന്റുകളാണ് ചിത്രത്തിന് താഴെ നിറയുന്നത്.

