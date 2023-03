ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷൂ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആമസോണില്‍ വന്‍ വിലക്കുറവില്‍ സ്വന്തമാക്കാം

ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോഡി ഷൂ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആമസോണില്‍ മികച്ച കളക്ഷനുകളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും മികച്ച ബ്രാന്‍ഡുകളിലുള്ള ഷൂസുകള്‍ വന്‍ ഓഫറില്‍ സ്വന്തമാക്കാം. റണ്ണിംഗ് ഷൂസ്, ജിം ഷൂസ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളതു വാങ്ങാം. യാത്രയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്നവര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായതുമായ ഷൂസുകള്‍ ആമസോണില്‍ ലഭ്യമാണ്.

Asian Men's Running Shoes

റെഗുലര്‍ ഫിറ്റ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഈ ഷൂ നിങ്ങളുടെ കാലുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും. പത്ത് വ്യത്യസ്ത കളറുകളില്‍ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഏഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂസാണിത്. ദീര്‍ഘകാല ഉപയോഗത്തിനു വേണ്ടി നിർമിച്ചതാണീ റണ്ണിംഗ് ഷൂ. 25% ഓഫറില്‍ 524 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ക്കിത് സ്വന്തമാക്കാം.

Campus Men's Walking Shoe

കാമ്പസ് ഷൂസ് ഔട്ട്‌ഡോര്‍, കാഷ്വല്‍, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. പുരുഷന്മാര്‍ക്കുള്ള ഈ കാമ്പസ് വാക്കിംഗ് ഷൂസ് നിങ്ങള്‍ക്ക് മോഡേണ്‍ ലുക്ക് നല്‍കും. കാഷ്വല്‍ ഡ്രസിനൊപ്പം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സ്‌റ്റൈല്‍ ചെയ്യാം.14 വ്യത്യസ്ത കളറുകളില്‍ ഇത് ലഭ്യമാണ്. 36% ഓഫറില്‍ 640 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഷൂസ് സ്വന്തമാക്കാം.

Bata Formal Shoe for Men

ബാറ്റയുടെ ഈ ഫോര്‍മല്‍ ഷൂ സ്‌റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് നല്‍കും. ഓഫീസുകളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഷൂസാണിത്. ബാറ്റയുടെ ഈ ഷൂസിന് മികച്ച കസ്റ്റമര്‍ റിവ്യൂകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 20% ഓഫറില്‍ 799 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ക്കിത് സ്വന്തമാക്കാം.

Flavia Womens Running Shoes

80% ഓഫറുകളിലാണ് ഈ ഷൂസിന്റെ വില്‍പ്പനയെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സ്ത്രീകളുടെ ഈ വാക്കിംഗ് ഷൂ ഉപയോഗിക്കാന്‍ വളരെ സുഖകരമാണ്. നാല് വ്യത്യസ്ത കളറുകളിലും എല്ലാ സൈസുകളിലും ഈ ഷൂ ലഭ്യമാണ്. 359 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഷൂ സ്വന്തമാക്കാം.

Amazon Brand - Symbol Womens Ballet Flat

പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഉല്‍സവങ്ങള്‍ക്കുമെല്ലാം പോകുമ്പോള്‍ ധരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷൂസാണിത്. സല്‍വാറുകള്‍ക്കും മോഡേണ്‍ ഡ്രസുകള്‍ക്കുമെല്ലാം അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഷൂസാണിത്. 80% ഓഫറില്‍ 299 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ഷൂ സ്വന്തമാക്കാം.

