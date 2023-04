ജൂനിയർ എൻടിആറിന്റെ നായികയായി തെലുങ്കിലേക്ക്; ജാൻവിക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രണയം സാരിയോട്

സാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെഡീഷനൽ വസ്ത്രങ്ങളോട് ബോളിവുഡ് യുവതാരം ജാൻവി കപൂറിനുള്ള പ്രിയം ഫാഷൻ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമാണ്. ട്രെഡീഷനൽ ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ തിളങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരവും ജാൻവി പാഴാക്കാറില്ല. ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ പൂജയ്ക്ക് സാരിയിലാണ് താരം തിളങ്ങിയത്.

ജൂനിയർ എൻടിആറിന്റെ നായികയായാണ് ജാൻവി തെലുങ്കിൽ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്നത്. മനോഹരമായ മിന്റ് ലൈം ​ഗ്രീൻ‍ സിൽക് സാരിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പൂജാ ചടങ്ങിനായി ജാൻവി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതോടൊപ്പം സ്ട്രാപ്പി ബ്ലൗസ് പെയർ ചെയ്തു. ​

ഗോൾഡൻ, ​ഗ്രീൻ കോംമ്പിനേഷനിലുള്ള ജുംകയും മോതിരവും മാത്രമായിരുന്നു ആഭരണങ്ങൾ. നാച്വറൽ മേക്കപ് ലുക്കും വേവി ഓപൺ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ജാൻവിയെ സുന്ദരിയാക്കി. ചിത്രങ്ങൾ താരം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

ഇതിന് മുമ്പ് അഭിനയിച്ച മിലി സിനിമയുടെ പൂജയ്ക്കും സാരിയായിരുന്നു ജാൻവിയുടെ വേഷം. നീല കാഞ്ചീവരം സാരി ധരിച്ചെത്തി താരം അന്നും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. എന്തായാലും താരത്തിന്റെ തെലുങ്ക് അരങ്ങേറ്റം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ.

