മുഗൾ സ്റ്റൈൽ തലപ്പാവ്, പരമ്പരാഗത സാരി, 5000 മണിക്കൂറിൽ നിർമിച്ച നെക്ലേസ്, കവർഷൂട്ടിൽ തിളങ്ങി രേഖ

പ്രായം 68 ആയെങ്കിലും ബോളിവുഡിലെ സ്റ്റൈൽ ഐക്കണും ഫാഷനിസ്റ്റയുമെല്ലാമാണ് രേഖ. പ്രായം തോൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ മനം കവർന്ന പ്രിയ നടിയുടെ പുത്തൻ ചിത്രങ്ങളാണ് തരംഗമാകുന്നത്. വോഗ് അറേബ്യ മാസികയുടെ കവർ ചിത്രത്തിലെ രേഖയുടെ ചിത്രങ്ങളാണിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ട്രന്റ്. പ്രമുഖ ഡിസൈനർ മനീഷ് മൽഹോത്രയുടെ ഡിസൈനിലാണ് രേഖ സുന്ദരിയായത്.

ആറ് വ്യത്യസ്ത ലുക്കിലാണ് രേഖ എത്തിയത്. ഗോൾഡൻ എംബ്രോയ്ഡറി, സീക്വിൻസ് വർക്ക്, സങ്കീർണ്ണമായ ത്രെഡ് വർക്കുകൾ എന്നിവ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച സമൃദ്ധമായ വിന്റേജ് ബ്രോക്കേഡ് ജാക്കറ്റും കറുപ്പ് ടോപ്പുമാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ. മുഗൾ കാലത്ത് നിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ടുള്ള ശിരോവസ്ത്രവും പെയർ ചെയ്തു. ബോൾഡ് ചുണ്ടുകൾ, ബോൾഡ് കണ്ണുകൾ, സ്റ്റഡ് കമ്മലുകൾ ഹെവി നെക്ലേസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി.

വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ധരിച്ച ഹാൻഡ് മേഡ് സാരിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ലുക്ക്. ഒന്നിലധികം ലേയേർഡ് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസുകൾ, വളകൾ, കമ്മലുകൾ, മോതിരങ്ങൾ എന്നിവ പെയർ ചെയ്തു. വാൻ ക്ലീഫും അർപെൽസും ചേർന്ന് നിർമിച്ച ബെസ്പോക്ക് മഹാരാജ നെക്ലേസാണ് ധരിച്ചത്. 5,000 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിർമിച്ചതാണ് നെക്ലേസ്.

ഓഫ് വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള അനാർക്കലിയിലുള്ളതാണ് അടുത്ത ചിത്രം. സിമ്പിള്‍ ഡിസൈൻ അനാർക്കലിക്കൊപ്പം ഹെവി ആക്സസറീസാണ് പെയർ ചെയ്തത്.

നാടകീയ ലുക്കിലാണ് മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ രേഖ എത്തിയത്. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിനൊപ്പം നീല ഫെതർ ഡീറ്റൈലിങ് നൽകി. വസ്ത്രത്തിലെ ഡിസൈന് മാച്ചിങ്ങായി തലപ്പാവും പെയർ ചെയ്തു. ഹെവി ആക്സസറീസാണ് പെയർ ചെയ്തത്.

കറുപ്പ് , ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ലോങ് ഗൗണിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

