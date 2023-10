ടൈറ്റാനിക്കിലെ ‘ജാക്കിന്റെ’ വസ്ത്രം ലേലത്തിന്; സ്വന്തമാക്കാം 2 കോടി രൂപയ്ക്ക്

സിനിമാപ്രേമികൾ എന്നും നെഞ്ചോടു ചേർത്തുവെക്കുന്ന ചിതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ‍ടൈറ്റാനിക്. ജാക്കിന്റെയും റോസിന്റെയും പ്രണയകഥ പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ ഓരോ രംഗങ്ങളും ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. സിനിമയിൽ ലിയനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ ധരിച്ച വസ്ത്രം ലേലത്തിനെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

സിനിമയിൽ ഡി കാപ്രിയോ ധരിച്ച കോർഡുറോയ്‌സ് പാന്റും, വെള്ള കോളർ ലെസ് ഷർട്ടും, ചാർക്കോൾ നിറത്തിലുള്ള ഓവർകോട്ടുമാണ് ലേലത്തിനെത്തുന്നത്. 100,000 മുതൽ 200,000 യൂറോ ആണ് വില. അതായത് ഏതാണ്ട് 2 കോടി രൂപ. അടുത്ത മാസമാണ് ലേലം.

ടൈറ്റാനിക്കിൽ ലിയനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ ധരിച്ച വസ്ത്രം, Image Credits:Propstore

സിനിമാ ടിവി രംഗത്തെ പ്രധാന വസ്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പ് സ്റ്റോറാണ് ലേലത്തിന് പിന്നിൽ. സ്റ്റാർ വാർസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഡ്രോയിഡിന്റെ തലയുടെ രൂപം, ‘പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് കരീബിയൻ: ഓൺ സ്ട്രേഞ്ചർ ടൈഡ്സ്’ (pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) എന്ന സിനിമയിലെ ജോണി ഡെപ്പെ ആക്ഷൻ സീനിൽ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം, ഗോഡ്ഫാദറിലെ കോട്ട് തുടങ്ങിയവും ലേലത്തിനെത്തും. നവംബർ 9 മുതൽ ബിഡ്ഡിങ്ങ് തുടങ്ങും.

ജോൺ ഡെപ്പെയുടെ വസ്ത്രം, Image Credits:Propstore

അടുത്തിടെ ടൈറ്റാനികിൽ കേറ്റ് ധരിച്ച ഓവർകോട്ടും ലേലത്തിന് വച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിന് ‍ഡെബോറാ ലിൻ സ്കോട്ടിന് ഓസ്കർ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു.

