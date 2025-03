ഐവെയർ



മുഖത്തിന്റെ ആകൃതിക്ക് യോജിക്കുന്ന ഫ്രെയ്മുകൾ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. ക്യാറ്റ് ഐ, ഓവർ സൈസ്ഡ്, വിന്റേജ് സ്റ്റൈലുകൾ എല്ലാക്കാലത്തും ട്രെൻഡിങ്ങിലാണ്.

സ്മൈൽ പ്ലീസ്



മഞ്ജു വാരിയർക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ആക്സസറിയാണ് ‘പുഞ്ചിരി’. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പുഞ്ചിരി ഏതു വസ്ത്രധാരണത്തെയും ഒരുപടികൂടി മികച്ചതാക്കും. ഈ പുഞ്ചിരി കാണുമ്പോൾ ആരാണ് പറയാത്തത്;

SMILE IS THE BEST ATTIRE

ADVERTISEMENT

THAT NEVER GETS

OUT OF STYLE.

ജ്വല്ലറി



വസ്ത്രം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ധരിക്കുന്ന ജ്വല്ലറിയും. വെസ്റ്റേൺ, ട്രെഡിഷനൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം സിൽവർ ജ്വല്ലറി മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. സിൽവർ വളകൾ മാത്രമായോ സിൽവർ ഹൂപ്സ് മാത്രമായോ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം. വെസ്റ്റേൺ വെയറിനൊപ്പം സിംപിൾ ലെയേഡ് നെക്‌ലസ് നന്നായി യോജിക്കും.