കാൻസർ രോഗിയായ പങ്കാളിക്ക് സർപ്രൈസുമായി യുവാവ്, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് യുവതി, വൈറലായി വിഡിയോ

കാൻസറിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അത്ര എളുപ്പമല്ല, സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ശക്തി മാത്രമല്ല, കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ കരുതൽ കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. കാൻസർ ബാധിതയായ തന്റെ പങ്കാളിക്ക് യുവാവ് നൽകിയ സർപ്രൈസ് കണ്ട് കണ്ണു നിറയുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ. സർപ്രൈസായി പ്ലാൻ ചെയ്ത വിവാഹത്തിന്റെ വിഡിയോ വൈറലാവുകയാണ്.

ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി റസ്‌റ്റോറന്റിൽ പോകാനെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇയാൾ പങ്കാളിയെ വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. വഴിയിൽ ടൗൺഹാളിൽ പോയി രേഖയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹ വേദിയിലെത്തിച്ചു. ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് തന്നോടൊപ്പം വരണമെന്ന് യുവാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവതി അവനോടൊപ്പം എത്തിയത്. വഴി മധ്യേ വിവാഹ വേദിയാണെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും അത് സ്വന്തം വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങളാണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് യുവതി മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നീട് യുവാവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.

യുവതി ഹാളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ പൂക്കൾ നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നത് വിഡിയോയിലുണ്ട്. എന്നാൽ സന്തോഷത്താൽ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് യുവതി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും കാണുകയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോഴും അവൾ കരഞ്ഞു.

പങ്കാളിയുടെ നല്ല മനസ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ. ഇത്രയൊക്കെ പങ്കാളിക്കായി ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം എത്ര നല്ല മനസ്സിനുടമയാണെന്നാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഈ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഒരാളൊപ്പമുള്ളത് എത്ര നല്ലതാണ്, ഇതാണ് യഥാർഥ സ്നേഹം തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകളാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

