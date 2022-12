ചൈനീസ് സൈനികരെത്തിയത് കരുതിക്കൂട്ടി; ഇന്ത്യയുടെ തയാറെടുപ്പ് കണ്ട് പകച്ചു പിന്മാറി

അതിർത്തി മേഖലയിലെ സംഘർഷത്തിനിടെ ചൈനീസ് സൈനികരെ ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾ തുരത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഡിസംബർ ഒൻപതിന് അരുണാചലിലെ തവാങ്ങിനു സമീപമുള്ള യാങ്സെ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ സംഘർഷം എന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. എന്നാൽ, സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ അത് അന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റേതല്ലെന്നു വ്യക്തമായി. കഴിഞ്ഞ വർഷമോ 2020ലോ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ചൈനീസ് സൈനികരെ ഇന്ത്യ നേരിടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ആയിരുന്നു അത്. വിഡിയോ ദൃശ്യം ഏറ്റവുമൊടുവിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റേതല്ലെങ്കിലും അതിർത്തിയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ അതു നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതിയ ആയുധങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനം.



ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ധാരണ പ്രകാരം അതിർത്തിയിൽ പട്രോളിങ്ങിനിടെ തോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാനാവില്ല. 2020 ജൂണിൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാനിൽ ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഇരുമ്പു ദണ്ഡും ആണിതറച്ച തടിക്കഷണങ്ങളുമായാണു ചൈനീസ് സേന എത്തിയത്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിൽ ആദ്യമൊന്നു പതറിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടി. അത്തരം ആയുധങ്ങളൊന്നും അന്ന് ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഗൽവാൻ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി മാറിയെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. ദണ്ഡും തടിക്കഷണങ്ങളും കൊണ്ട് ചൈനീസ് സൈനികരെ അവർ നേരിട്ടത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചൈനീസ് സൈനികരെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമല്ല, അടിച്ചോടിക്കാൻ കൂടി തയാറെടുത്താണ് ഇന്ത്യൻ സേന നിൽക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തം. ചൈനയെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന ഗൽവാൻ പാഠം മനസ്സിൽ കുറിച്ചാണ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് തവാങ്ങിൽ സംഭവിച്ചത്? അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോഴും ചൈനയുടെ പ്രകോപനപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിർത്തിയിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ നിർമിച്ച് ചൈന ഒരുക്കുന്ന പുതിയ തന്ത്രം എന്താണ്? ചൈനയെ നേരിടാൻ എത്രമാത്രം സജ്ജമാണ് ഇന്ത്യ? ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യയൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആയുധസന്നാഹങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാനിലെ ഇന്ത്യ–ചൈന സൈനിക വിന്യാസം. ഇവിടെയാണ് നേരത്തേ ഇന്ത്യ–ചൈന സൈനികർ ഏറ്റുമുട്ടിയത് (ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണം)

∙ കരുതിക്കൂട്ടി ചൈന

അരുണാചലിലെ തവാങ് അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറാനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമം അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. അരുണാചലിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അതിർത്തി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ തർക്കങ്ങളും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള സംഘർഷങ്ങളും പതിവാണ്. എന്നാൽ, പതിവു സംഘർഷങ്ങളുടെ ഗണത്തിലുൾപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല ഡിസംബർ ഒൻപതിനുണ്ടായ സംഭവമെന്നു സേനാ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിർത്തിയിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുന്ന സംഘങ്ങളാണ് സാധാരണ സംഘർഷങ്ങളിലേർപ്പെടുക. 20– 25 സൈനികരായിരിക്കും പട്രോൾ സംഘത്തിലുണ്ടാവുക. നേരിയ തോതിലുള്ള വാക്കേറ്റത്തിലും ഉന്തിലും തള്ളിലും ഇത് ഒതുങ്ങും. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്നൂറോളം ചൈനീസ് സൈനികരാണു അതിർത്തിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാനെത്തിയത്. എൺപതോളം സൈനികർ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്കു കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവർക്കു പിന്തുണയുമായി പിന്നിൽ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്തു. പട്രോളിങ്ങിനിടെയുള്ള തർക്കത്തിനല്ല, മറിച്ച് കരുതിക്കൂട്ടി സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു ചൈനീസ് സൈനികരെത്തിയതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നു വ്യക്തം.

∙ തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യ

ഇത്രയും വലിയ സന്നാഹത്തോടെയെത്തിയിട്ടും ചൈനീസ് സൈനികരെ തുരത്താൻ ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾക്കു സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാനിൽ ചൈനയുടെ നീക്കം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ചൈനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 20 കരസേനാംഗങ്ങളാണ് അവിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഗൽവാനിൽ ആദ്യം പതറിയെങ്കിലും പിന്നാലെ കൂടുതൽ സൈനികരെ രംഗത്തിറക്കി ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ചൈനയുടെ നാൽപതോളം സൈനികരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു. ഇക്കാര്യം ചൈന ഇതുവരെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല.

അരുണാചലിലെ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിൽനിന്ന്. ചിത്രം: BIJU BORO / AFP

ഗൽവാനിലേതിനു സമാനമായ അപ്രതീക്ഷത നീക്കമാണു തവാങ്ങിലെ യാങ്സെയിലും ചൈന ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് . എന്നാൽ ആ നീക്കം ഇന്ത്യ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി. അതിനെ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളും നടത്തി. ഇരുമ്പുദണ്ഡും തടിക്കഷണങ്ങളുമായി അതിർത്തിയിൽ സേനാംഗങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചു. അവർക്കു പിന്തുണയുമായി കൂടുതൽ സേനാംഗങ്ങൾ പിന്നിലുള്ള സേനാ പോസ്റ്റുകളിൽ അണിനിരന്നു. കടന്നുകയറ്റ ലക്ഷ്യവുമായി എത്തിയ ചൈനീസ് സൈനികർ ഇന്ത്യയുടെ തയാറെടുപ്പ് കണ്ട് പകച്ചു. ചൈനീസ് സൈനികരെ പിന്നോട്ടു നീക്കിയ ഇന്ത്യ, അവരുടെ ഏതാനും സൈനികരെ കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ നീറിപ്പുകഞ്ഞ് അതിർത്തി

അരുണാചലിലെ കടന്നുകയറ്റ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ, ചൈനീസ് സേന ഇനി സംയമനം പാലിക്കുമെന്നു കരുതാനാവില്ല. അതിർത്തി മേഖലകളെ എക്കാലവും സംഘർഷഭരിതമായി നിലനിർത്തുകയാണു ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലും സിക്കിം, അരുണാചൽ അതിർത്തികളിലും ചൈന നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റ നീക്കങ്ങൾ. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒൗലിയിൽ അടുത്തിടെ യുഎസ്– ഇന്ത്യ സേനകൾ സംയുക്ത അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് ഇന്ത്യ, യുഎസ് സേനകൾ ഒന്നിച്ച് സേനാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. തവാങ്ങിലെ കടന്നുകയറ്റ നീക്കത്തിന് ഇതും പ്രകോപനമായിരിക്കാം.

ലഡാക്ക്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിരിടുന്ന ചൈനയുമായി 4056 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു സൈനികശക്തികൾ നാലായിരത്തോളം കിലോമീറ്ററിൽ മുഖാമുഖം നിൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി പോലും വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങാം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി പരമാവധി സംയമനത്തോടെയാണ് അതിർത്തിയിലുടനീളം ഇന്ത്യൻ സേന നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നിരന്തര പ്രകോപന നീക്കങ്ങളാണു ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളത്.

2020 മേയിൽ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ആറിടങ്ങളിൽ ചൈനീസ് സേന കടന്നുകയറിയതിനെത്തുടർന്നുള്ള സംഘർഷം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇരു സേനകളും അതിർത്തിയിൽ നടത്തിയ 16ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി ഗൽവാൻ, പാംഗോങ് തടാകത്തിന്റെ തീരം, ഗോഗ്ര, ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഘർഷം പരിഹരിച്ചു. 3–10 കിലോമീറ്റർ ദൂരം അകലമിട്ട് ഇരു സേനകളും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു പരസ്പരം പിന്നോട്ടു മാറി. എന്നാൽ, ഡെപ്സങ്, ഡെംചോക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ചൈനീസ് സേന ഇനിയും പിൻമാറാൻ തയാറായിട്ടില്ല. ഗൽവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലിടങ്ങളിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുവെന്നു പറയുമ്പോഴും തർക്കം പൂർണമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു കരുതാനാവില്ല. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്പരം മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽനിന്ന് പിന്നോട്ടു മാറുകയാണ് സേനകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സേനാഭാഷയിൽ ‘ഡിസ്എൻഗേജ്മെന്റ്’ നടത്തി.

എന്നാൽ, സംഘർഷവേളയിൽ ഈ മേഖലകളിൽ അൽപം പിന്നിലായി ഇരുസേനകളും സജ്ജമാക്കിയ വൻ സന്നാഹം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. അവയെ ഇനിയും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. സേനാഭാഷയിൽ ‘ഡീഎസ്കലേഷന്’ ഇരു കൂട്ടരും തയാറായിട്ടില്ല. അതായത്, ഭാവിയിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ, നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അതിർത്തിയിൽ തങ്ങളുടെ സേനാ സന്നാഹങ്ങൾ അണിനിരത്താൻ ഇരുകൂട്ടർക്കും സാധിച്ചും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള പടപ്പുറപ്പാടാണ് ഇരു ഭാഗത്തും നിലനിൽക്കുന്നത്.

∙ ഗ്രാമങ്ങളുടെ മറവിൽ കടന്നുകയറ്റം

അതിർത്തിയിലെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കു പുറമെ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള മേഖലകളിലും ചൈന സന്നാഹങ്ങളൊരുക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ ലഡാക്ക്, സിക്കിം, അരുണാചൽ എന്നിവയുമായുള്ള അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ചൈന ഗ്രാമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വനമേഖലകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ പൗരൻമാരെ ചൈന പാർപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.. ഭാവിയിൽ അതിർത്തി മേഖലയിലുടനീളം അവകാശവാദമുന്നയിക്കാനാണ് ഇതിന്റെ മറവിൽ ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടെ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചൈന സൃഷ്ടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരുണാചലിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ച അതിർത്തിക്കു സമീപം ഷവോകാങ്ങിലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഗ്രാമമുണ്ടാക്കിയത്.

∙ കടന്നുകയറ്റം പലവഴി

ഗൽവാനിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിനു മുൻപ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും നേർക്കുനേർ വന്നത് 2017ൽ സിക്കിം അതിർത്തിയിലാണ്; ദോക് ലായിൽ. സിക്കിം അതിർത്തിക്കു സമീപം ഇന്ത്യ, ചൈന, ഭൂട്ടാൻ എന്നിവ സംഗമിക്കുന്ന ദോക് ലാ മുക്കവലയിൽ ചൈന കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ദോക് ലായിലൂടെ ഭൂട്ടാന്റെ ഭാഗത്തുള്ള സോംപെൽറി മലയിടുക്കിലേക്ക് കടന്നുകയറുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ദോക് ലായിൽ ചൈന റോഡ് നിർമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇന്ത്യ തടഞ്ഞതു സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഇരു സേനകളും 73 ദിവസം അവിടെ മുഖാമുഖം നിലയുറപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച പ്രതിരോധത്തിൽ ചൈന ഒടുവിൽ പിൻമാറി. എന്നാൽ, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ? ചൈന വെറുതെയിരുന്നില്ല. ദോക് ലായ്ക്കു സമീപം വൻ സന്നാഹം സജ്ജമാക്കി. ഇതിനു പുറമെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സോംപെൽറി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും ആരംഭിച്ചു.

ഭൂട്ടാൻ – ചൈന അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ടോർസ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള പാങ്ഡ എന്ന പ്രദേശം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ കടന്നുകയറ്റം. ദോക് ലായിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണിത്. ദോക് ലായുടെ മറ്റൊരു വശത്തുകൂടെ കടന്നുകയറിയ ചൈന, 2020ൽ പാങ്ഡയിൽ ഗ്രാമവും റോഡും നിർമിച്ചു. പാങ്ഡ ഗ്രാമത്തിലൂടെ സോംപെൽറിയിലേക്കു വഴിവെട്ടുകയാണു ചൈനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മുൻപു വരെ ആൾപ്പാർപ്പിലായിരുന്ന അതിർത്തി മേഖലയിൽ ഗ്രാമം നിർമിച്ച ചൈന അവിടം തങ്ങളുടെ പ്രദേശമാണെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള പ്രചാരണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാങ്ഡ ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനീസുകാർ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നുവെന്നറിയിച്ച് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ മാധ്യമമായ സിജിടിഎന്നിലെ സീനിയർ പ്രോഡ്യൂസർ ഷെൻ ഷിവെയ് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്.

∙ കടന്നുകയറ്റം ഭൂട്ടാനിൽ; ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ

ഭൂട്ടാനിലേക്കു കടന്നുകയറാൻ ദോക് ലായിലൂടെ ചൈന നടത്തിയ നീക്കത്തെ അതിശക്തമായാണ് ഇന്ത്യ എതിർത്തത്. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ഭൂട്ടാനിലെ സോംപെൽറി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൈന നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെയും ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ചൈന നടത്തുന്ന നീക്കം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഭൂട്ടാനിലെ കടന്നുകയറ്റത്തെ കാണേണ്ടത്. കടന്നുകയറ്റം ഭൂട്ടാനിലാണെങ്കിലും ചൈനയുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് സുരക്ഷാപരമായി തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലമാണു സോംപെൽറി. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റിടങ്ങളുമായി കരമാർഗം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏക പ്രദേശമായ ബംഗാളിലെ സിലിഗുഡി ഇടനാഴി സോംപെൽറിയിൽ നിന്നു നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. സോംപെൽറിയുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്താൽ ചൈനയ്ക്കു സിലിഗുഡി ലക്ഷ്യമിടാനും വേണ്ടിവന്നാൽ ആക്രമിക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സോംപെൽറിയിൽ ചൈനീസ് സേനയുടെ സാന്നിധ്യം ഒരുകാരണവശാലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുവദിക്കാനാവില്ല.

∙ സർവസജ്ജം ഇന്ത്യ

അതിർത്തിയിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം സജ്ജമാണ്? ചൈനയുടെ ഏതു ഭീഷണിയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യ സർവസജ്ജമാണ് എന്നതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം. കര, വ്യോമ സേനകളാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈന നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും നേരിടാനും നാവികസേനയും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു.

∙ നെഞ്ചുവിരിച്ച് കരസേന

കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള കിഴക്കൻ കരസേനാ കമാൻഡിനാണു വടക്കു കിഴക്കൻ അതിർത്തിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല. കമാൻഡിനു കീഴിൽ ബംഗാളിലെ സിലിഗുഡി, അസമിലെ തേസ്പുർ, നാഗാലൻഡിലെ ദിമാപുർ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സേനാ കോറുകളിലായി രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം സൈനികരുണ്ട്. സിക്കിം, അരുണാചൽ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ചൈനയേക്കാൾ മുൻതൂക്കം ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സേനാ പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണു കാരണം. ലഡാക്കിലെ ലേ ആസ്ഥാനമായുള്ള പതിനാലാം സേനാ കോറിനാണു കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയുടെ സുരക്ഷാചുമതല.

∙ ആകാശക്കരുത്തുമായി വ്യോമസേന

മേഘാലയിലെ ഷില്ലോങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കിഴക്കൻ വ്യോമസേനാ കമാൻഡിനാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയുടെ വ്യോമസുരക്ഷാ ചുമതല. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ കമാൻഡിനാണു കശ്മീർ, കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമസുരക്ഷാ ചുമതല. ചൈനീസ് അതിർത്തിയോടു തൊട്ടുചേർന്ന് യുദ്ധ, ചരക്കു വിമാനങ്ങൾക്കിറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടേറെ എയർസ്ട്രിപ്പുകൾ (അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാൻഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് – എഎൽജി) ഇന്ത്യ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷമുണ്ടായാൽ അതിർത്തിയിലേക്ക് അതിവേഗം സേനാംഗങ്ങളെയും ടാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേനാ സന്നാഹങ്ങളെയും ആകാശമാർഗം എത്തിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും. സുഖോയ് 30, റഫാൽ, മിഗ് 21, മിഗ് 27 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അപ്പാച്ചി അറ്റാക്, ചിനൂക് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും താവളങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്‌നി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ടാങ്കുകൾ, ബ്രഹ്മോസ് ആണവ മിസൈലുകൾ എന്നിവയും ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണക്കരുത്തിനു മൂർച്ച നൽകും.

വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഗുവാഹത്തി, ബാഗ്ദോഗ്ര, ഛാബുവ, ബാരക്പോർ, ഹാഷിമാര, ജോർഹാത്, തേജ്പുർ, കലായ്കുന്ദ, കൊൽക്കത്ത, ഷില്ലോങ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമ താവളങ്ങളിൽ നിന്നാവും ഇന്ത്യയുടെ ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ പറന്നുയരുക. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിനു സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ശ്രീനഗർ, ലേ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കരസേനാംഗങ്ങൾക്കു മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയൊരുക്കി എതിരാളിയുടെ സേനാ താവളങ്ങളും ആയുധ ശേഖരവും തകർക്കുകയാണു വ്യോമ സേനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.

∙ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചടി

അതിർത്തിക്കു സമീപമുള്ള വ്യോമസേനാ താവളം മുൻപ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയിങ്ങനെ: മിസൈലുകൾ, ബോംബ് എന്നിവ ഘടിപ്പിച്ച രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും യുദ്ധസജ്ജമായി താവളത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവ പറത്തുന്നതിനു രണ്ടു ഫൈറ്റർ പൈലറ്റുമാരും സദാ തയാറായി ഒരു മുറിയിലിരിക്കുന്നു. മുറിയിലുള്ള അലാം (അപായ ശബ്ദം) അടിച്ചാലുടൻ രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇവർ വിമാനത്തിൽ കയറിയിരിക്കണമെന്നാണു ചട്ടം. പത്തിൽ താഴെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ പറന്നെത്തും. യുദ്ധമുഖത്ത് ശത്രുവിനെതിരെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആദ്യ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയാണ് ഇവയുടെ ദൗത്യം.

∙ ധീരസൈനികർക്കു സല്യൂട്ട്

അതീവ ദുർഘട സാഹചര്യങ്ങളിലാണു നമ്മുടെ സേനാംഗങ്ങൾ അതിർത്തിക്കു കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. ശൈത്യകാലത്ത് പലയിടത്തും താപനില പൂജ്യത്തിനു താഴേക്കു വരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘർഷമുണ്ടായ തവാങ്ങിൽ നിലവിൽ കൊടുംതണുപ്പാണ്. ശ്വാസം പോലും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മലനിരകളിലാണ് രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സേനാംഗങ്ങൾ അതിർത്തിക്കു കാവലൊരുക്കുന്നത്. കടന്നുകയറാൻ തക്കംപാർത്ത് നിരന്തരം നീക്കം നടത്തുന്ന ചൈനയെ നേരിടാൻ കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ കാവൽ നിൽക്കുകയാണു സേന.

English Summary: What Lies behind Arunachal`s Tawang Clash between Indian and Chinese Army?