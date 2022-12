കപ്പൽ നിറയെ മിസൈലുകൾ... തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തീമഴ! റഷ്യയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധവുമായി യുക്രെയ്ൻ

രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണമാണ് യുക്രെയ്നിൽ നടക്കുന്നത്. കപ്പൽ നിറയെ മിസൈലുകളുമായി എത്തിയ റഷ്യൻ സേന ഇരുന്നൂറോളം മിസൈലുകളാണ് യുക്രെയ്നിലേക്ക് തൊടുത്തത്. ഇതില്‍ മിക്കതും യുക്രെയ്നിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ താഴെ വീണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. നാശനഷ്ടത്തിന്റെ തോത് വ്യക്തമല്ല. നിരവധി ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളുമാണ് യുക്രെയ്ൻ സേന തകർത്തത്.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുക്രെയ്‌നിനു നേരെ തൊടുത്ത 69 മിസൈലുകളിൽ 15 എണ്ണം ഒഴികെ ശേഷിക്കുന്നതെല്ലാം തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി യുക്രെയ്‌ൻ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് വലേരി സലുഷ്നി പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിയൻ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒഡെസയ്ക്ക് സമീപം 21 ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ തകർത്തതായി കരിങ്കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ റീജിയണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാക്സിം മാർചെങ്കോ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ചില മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം നഗരത്തെ വൈദ്യുതി, വെള്ളം പ്രതിസന്ധിയിലായി.

റഷ്യ എത്ര മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടുവെന്നതിൽ യുക്രെയ്ൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കണക്കുകളാണ് വരുന്നത്. നിർണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധാരണക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടും റഷ്യ 200 ലധികം മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി യുക്ര‍െയ്നിയൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരോപിച്ചു.

യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ റഷ്യ പ്രയോഗിച്ചത് അത്യാധുനിക മിസൈലുകളാണ്. റഷ്യയുടെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച ക്രൂസ് മിസൈലുകളിൽ ഒന്നായ കാലിബറിന്റെ വിവിധ വേരിയന്റുകളാണ് യുക്രെയ്നിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കൻ നിർമിത ടോമാഹോക്കിന്റെ എതിരാളിയായി റഷ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ദീർഘദൂര ക്രൂസ് മിസൈലാണ് കാലിബർ.

1990 കളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും 2015 ൽ ആദ്യമായി യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌ത കാലിബർ കപ്പലുകൾക്കോ മുങ്ങികപ്പലുകൾക്കോ കരസേനയ്‌ക്കോ തൊടുക്കാൻ കഴിയും. പോര്‍വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രയോഗിക്കാവുന്ന പതിപ്പ് പരീക്ഷണത്തിലാണ്. 2017 ൽ സിറിയയിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ തകര്‍ക്കാൻ റഷ്യ കാലിബർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കടലിൽ നിന്നായിരുന്നു ആക്രമണം നടത്തിയത്. യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സിറിയയിലെ ഭീകരരുടെ താവളമായ പാൽമിറ തകർത്തത്.

വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്‍പ് സിറിയയില്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്താനുപയോഗിച്ച കാലിബർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും റഷ്യയുടെ പ്രധാന ആയുധം. കാരണം 2,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇവയ്ക്കു താണ്ടാനാകുമെന്നതു തന്നെ. ടാര്‍ഗറ്റിനെ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ പരിധി വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

സിറിയയിലെ ദൗത്യത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്ര കൃത്യതയാർന്ന മിസൈലുകള്‍ റഷ്യ വ്യോമാക്രണത്തിന് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പല തവണ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച കാലിബർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ ‘ക്ലബ്’ എന്ന പേരിലാണു റഷ്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത്. വിയറ്റ്നാമും ഇന്ത്യയും ഈ മിസൈലിന്റെ സേവനം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

മിസൈൽ ‌ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല പുതിയ ബോംബ് ടെക്നോളജിയും റഷ്യ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ സിബിയു-105 നു പകരം വയ്ക്കാവുന്ന ബോംബാണു റഷ്യയുടെ ആർ ബികെ-500 എസ്പിബിഇ-ഇ. പേരിലെ 500 സൂചിപ്പിക്കും പോലെ 500 കിലോ സ്ഫോടകവസ്തുവിന്റെ പ്രഹര ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ബോംബ്. വെവ്വേറെ സെൻസറുകളോടു കൂടിയ 15 ചെറുബോംബുകളും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതും ഐഎസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

15 ടാങ്കുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക ശേഷി ഇതിനുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മനുഷ്യനെയും ഉപകരണങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത. ഇതിനാൽ മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് അപകടം വിതയ്ക്കില്ല.

∙ കാലിബർ മിസൈലുകൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്

റഷ്യ അടുത്ത കാലത്ത് സിറിയയില്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്താനുപയോഗിച്ച കാലിബർ ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചതാണ്. കാരണം 2,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഇവയ്ക്കു താണ്ടാനാകും എന്നതു തന്നെ. സിറിയയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് 2017 ൽ കാസ്പിയൻ കടലിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച കാലിബർ മിസൈൽ സഞ്ചരിച്ചത് 1,500 കിലോമീറ്റർ (932 മൈൽ) ആണ്. ഐഎസ് തീവ്രവാദികളെ നേരിടാനാണ് അന്ന് മിസൈല്‍ പ്രയോഗിച്ചത്. അൽഖായിദയുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന ഇദ്‌ലിബ് പ്രവിശ്യയിലും ഈ മിസൈൽ വൻനാശമാണു വിതച്ചത്.

മുപ്പതടി നീളവും 2.3 ടൺ വരെ ഭാരവുമുള്ള, 500 കിലോഗ്രാം വരെ സ്‌ഫോടകവസ്തുവോ തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ പോർമുനകളോ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കാലിബർ, ലക്ഷ്യത്തിൽ കൃത്യമായി ആക്രമണം നടത്താൻ മികച്ച ആയുധമാണ്. തങ്ങളുടെ മിസൈൽ ടെക്നോളജി ദശാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിലാണെന്നു പറഞ്ഞു കളിയാക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യയുടെ മികച്ച മറുപടിയാണ് ഈ മികച്ച മിസൈൽ. തങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി തെല്ലും പിന്നിലല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാലിബർ മിസൈൽ ഭീകരരെ നേരിടുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

English Summary: Russia launches a new wave of missiles into Ukraine