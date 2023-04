സവാഹിരിയെ വധിക്കാൻ അമേരിക്ക പ്രയോഗിച്ച ആ വജ്രായുധവും ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നു

ഭീകരസംഘടനയായ അല്‍ ഖായിദ തലവന്‍ അയ്മാന്‍ അല്‍ സവാഹിരിയെ വധിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പ്രയോഗിച്ച അത്യാധുനിക മിസൈൽ ഹെല്‍ഫയര്‍ ആര്‍-9എക്സ് ഇന്ത്യയും വാങ്ങുന്നു. പുതിയ മിസൈലുകൾക്കും ടോർപ്പിഡോകൾക്കും വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കായി 2400 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



സൈനിക ഹാർഡ്‌വെയർ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹെൽഫയർ മിസൈലുകളും മാർക്ക് 54 ലൈറ്റ്‌വെയ്റ്റ് ടോർപ്പിഡോകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ അമേരിക്കയുമായി കരാർ ഒപ്പിടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്ന 24 എംഎച്ച്-60 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ഈ ആയുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കാനാണ് നീക്കം നടത്തുന്നത്.

എംഎച്ച്-60 റോമിയോ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കുള്ള ആയുധ പാക്കേജ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്നും കരാർ ഉടൻ ഒപ്പിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, നിരവധി ദൗത്യങ്ങള്‍ക്ക് വിജയകരമായി പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹെൽഫയർ മിസൈൽ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്.

മുങ്ങിക്കപ്പലുകളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധമാണ് എംകെ 54 ടോര്‍പ്പിഡോ. കപ്പലുകൾ, ഫിക്‌സഡ് വിങ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് എംകെ 54 എന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞ ടോർപ്പിഡോകൾ.

2020 ലാണ് ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൽ നിന്ന് 24 എംഎച്ച്-60 റോമിയോ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 16,000 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഇന്ത്യയും യുഎസും ഒപ്പുവച്ചത്. 24 എംഎച്ച്-60 റോമിയോകളിൽ മൾട്ടിമോഡ് റഡാറുകളും നൈറ്റ് വിഷൻ ഉപകരണങ്ങളും കൂടാതെ മിസൈലുകൾ, ടോർപ്പിഡോകൾ, മറ്റ് ഗൈഡഡ് ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും. എംഎച്ച്-69 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് ഫ്രഗേറ്റുകൾ, ഡിസ്ട്രോയർ, ക്രൂയിസറുകൾ, വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ലാൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.

∙ ഹെൽഫയർ മിസൈലുകൾ

പരമ്പരാഗതമായി ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എജിഎം114 ഹെൽഫയർ എന്ന എയർ ടു സർഫസ് മിസൈലുകളായിരുന്നു. ഹെല്ലിബോൺ ലേസർ ഫയർ ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് മിസൈൽ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമായി വന്ന വിളിപ്പേരാണ് ഹെൽഫയർ മിസൈൽ എന്നത്. 1970കളുടെ അവസാനം മുതൽ അമേരിക്ക ആയുധ ശേഖരത്തിൽ എജിഎം 114 മിസൈലുകൾ‌ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ലോക്ഹീഡ് മാട്ടിൻ, ബോയിങ്, നോർത്ത്റോപ് ഗ്രുമാൻ എന്നീ കമ്പനികളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമാണു മിസൈൽ നിർമിച്ചിരുന്നത്.

ഹെലികോപ്ടറുകളിൽ നിന്നു തൊടുത്ത് യുദ്ധഭൂമിയിലെ ടാങ്കുകളെ തകർക്കാനുള്ള റഡാർ‌ ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ മുതൽ ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നു തൊടുക്കാവുന്നതടക്കം വിവിധ എജിഎം114 ഹെൽഫയർ മിസൈലുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനൊപ്പം ചുറ്റുപാടും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും നിരപരാധികളുടെ മരണത്തിനും എജിഎം114 ഹെൽഫയർ മിസൈൽ വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അഫ്ഗാൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൽഖായിദ തീവ്രവാദികളെ വിധിക്കാൻ അമേരിക്ക ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എജിഎം 114 ഹെൽഫയർ എയർ ടു സർഫസ് മിസൈലുകളായിരുന്നു.

ആയുധ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടു വർഷങ്ങളായെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കം അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ വജ്രായുധത്തെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും മുന്തിയ ആക്രമണ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാനായി മാത്രമാണ് ഉപയോഗം. ഇതുവരെ ആറു രാജ്യങ്ങളിലായി 11 തവണ മാത്രമാണ് അമേരിക്ക ഈ മിസൈൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് അതിന്റെ രഹസ്യസ്വഭാവത്തെ കൂടുതൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നു.

