കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഹ്വാസോങ്-15 അമേരിക്കയില്‍ പതിക്കാന്‍ 33 മിനിറ്റ് മതിയെന്ന് ചൈന

ഉത്തരകൊറിയ അടുത്തിടെ പരീക്ഷിച്ച ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ (ഐസിബിഎം) ഹ്വാസോങ്-15 (Hwasong-15) മധ്യ അമേരിക്കയിലെ മിസൗറിയില്‍ പതിക്കാന്‍ കേവലം 33 മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയെന്ന് പഠനം. കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ മിസൈലിനെ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് തിരിച്ചറിയാനായില്ലെങ്കില്‍ അത് കേവലം 1,997 സെക്കന്‍ഡിനുള്ളില്‍ മധ്യ അമേരിക്കയില്‍ പതിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് ടീം നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിലാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അത് എങ്ങനെയാണെന്നും അനുബന്ധ പഠനങ്ങളില്‍ കാണാം.



∙ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ നാലു മിസൈലുകള്‍ പരീക്ഷിച്ച് കൊറിയ

അമേരിക്കയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനികാഭ്യാസം ഒരിടത്തു പൊടിപൊടിക്കുമ്പാള്‍ തന്നെയാണ് ഉത്തര കൊറിയ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ നാല് ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും പരീക്ഷിച്ചത്. ഇതിലൊരെണ്ണം ഏകദേശം 1,000 കിലോമീറ്റര്‍ പറന്ന ശേഷം ജാപ്പന്റെ അടുത്തായി കടലില്‍ പതിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, ജപ്പാന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ പ്രകാരം പ്രസ്തുത മിസൈല്‍ ഏകദേശം 70 മിനിറ്റില്‍ ഏകദേശം 6,000 കിലോമീറ്റര്‍ പറന്നാണ് കടലില്‍ പതിച്ചത്. എന്തായാലും, ഈ പരീക്ഷണത്തെതുടര്‍ന്നാണ് അന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് യൂണ്‍ സുക് യൂഓള്‍ (Yoon Suk Yeol ) അമേരിക്കയുമായി സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

∙ ചൈനീസ് പഠനങ്ങള്‍ പൊതുവെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല

വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ അവയെക്കുറിച്ച് ചൈന പഠനം നടത്തുന്നത് ആദ്യമായല്ല. എന്നാല്‍, അവയില്‍ മിസൈല്‍ ഏതെങ്കലും രാജ്യത്തിന്റെയോ പ്രദേശത്തിന്റെയോ പേര് പറയാറുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയുടെ മിസൗറിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശം ചൈന നടത്തിയതെന്ന സംശയം ചില വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഉത്തര കൊറിയ ഒരു ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോള്‍ അതേക്കുറിച്ചു ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അടിയന്തര യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. കൂടാതെ ജി7 കടുത്ത വിമര്‍ശനവും ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

∙ ചൈനീസ് പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ദീര്‍ഘദൂരം താണ്ടാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഏവരിലും ആശങ്കയുണ്ടാക്കാൻ കെല്‍പ്പുള്ളതാണ്. അതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് കൊറിയ നിര്‍മിച്ച പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾക്ക് ഒന്നിലധികം പോർമുനകൾ ( ആയുധശേഖരം) വഹിക്കാനാകുമെന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചൈനീസ് പഠനം പ്രാധാന്യമാര്‍ജ്ജിക്കുന്നത്. ഉത്തര കൊറിയും യുഎസും തമ്മിൽ സംഘര്‍ഷം വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യമാണിത്. അതേസമയം, ഇന്‍ഡോ-പസിഫിക് കമാന്‍ഡിന്റെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചതില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍, അമേരിക്കയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പല പ്രസ്താവനകളും ഉത്തര കൊറിയ അടുത്തിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ ഹ്വാസോങ് പേടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് പഠനം

ഹ്വാസോങ്-15ന്റെ വിക്ഷേപണം പുനഃഷ്ടിച്ചാണ് ചൈന പഠനം നടത്തിയത്. ഈ ഗണത്തിലുളള മിസൈല്‍ ആദ്യം വിക്ഷേച്ചത് 2017ലാണ്. ആണവായുധം വഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന, ഒരു രണ്ടു-ഘട്ട മിസൈലാണിത്. ഇതിന് 13,000 കിലോമീറ്റര്‍ താണ്ടാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് ടാങ്യുയാന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പഠനം നടത്തിയ ചൈനീസ് ടീം പറയുന്നത്. ചൈനയിലെ വ്യോമയാന, പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ മുൻനിര ഗവേഷണ സെന്ററായ ബെയ്ജിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ടീമാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ടാങും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ പഠനം ചൈനീസ് ഭാഷയില്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 15ന് ആയിരുന്നു. മോഡേണ്‍ ഡിഫന്‍സ് ടെക്‌നോളജി എന്ന പേരില്‍ ഇറങ്ങുന്ന ജേണലില്‍ വന്ന ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയുടെ സഞ്ചോണില്‍ നിന്ന് ഒരു ഹ്വാസോങ് മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ്. ഇതിലൂടെ മിസൗറിയിലെ കൊളംബിയയെ ലക്ഷ്യമിട്ടാലുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഗവേഷകര്‍ പഠിച്ചത്. മിസൈലിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അമേരിക്കന്‍ മിസൈല്‍ ഡിഫന്‍സ് കമാന്‍ഡില്‍ എത്താന്‍ ഏകദേശം 20 സെക്കന്‍ഡ് എടുക്കുമെന്ന് പഠനം വിലയിരുത്തുന്നു.

∙ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ

മിസൈല്‍ കുതിച്ചെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രതാനിര്‍ദ്ദേശം കിട്ടി 11 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ആദ്യത്തെ പ്രതിരോധ മിസൈലുകള്‍ അലാസ്‌കയിലെ ഫോര്‍ട്ട് ഗ്രീലിയില്‍ നിന്ന് കുതിച്ചുയരും. ഇവ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ തൊടുക്കുക കലിഫോര്‍ണിയയിലെ വാന്‍ഡെന്‍ബെര്‍ഗ് സ്‌പെയ്‌സ് ഫോഴ്‌സ് ബെയ്‌സില്‍ നിന്നായിരിക്കും. എന്നാല്‍, അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുറവുകളും പഠനം എടുത്തു കാട്ടുന്നു. അമേരിക്കയുടെ 'കില്‍ ചെയിന്‍' മെക്കാനിസത്തിന് ഇത്തരം ഒരു ആക്രമണം ക്ഷണത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാനും അതിനെതിരെ പ്രതിരോധം ചമയ്ക്കാനും ഇപ്പോള്‍ പരിമിതികളുണ്ടെന്നാണ് ടാങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നത്.

∙ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധം പരമ്പരാഗത ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാന്‍ സജ്ജം

പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് ഇത്തരം ഒരു ആക്രമണത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാനാകുമെന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു. പരമ്പരാഗത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധം അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധ്യമാണ് എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, അമേരിക്കയ്ക്ക് നിലവില്‍ കടലിലും ബഹിരാകാശത്തും കരയലും ഉള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനം കൊറിയന്‍ മിസൈലുകളെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ നിർത്തുന്നതില്‍ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മിസൈല്‍ ഉയര്‍ന്നു പൊങ്ങുന്ന സമയത്തും താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്തും അത് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ നിരീക്ഷണവലയം ഭേദിക്കുന്നു.

∙ പ്രതിരോധ വലയത്തെ കബളിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഉത്തര കൊറിയ 40ലേറെ പോര്‍മുനയുമായി പല മിസൈലുകള്‍ ഒരേസമയം അയച്ചാല്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് അവയെ എല്ലാം തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. ഒരേസമയം ഉയരുന്നത് എല്ലാം ശരിക്കുള്ള മിസൈലുകള്‍ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ചിലതൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളായാലും മതി. പടിഞ്ഞാറന്‍ പസിഫിക് സമുദ്രത്തിലുള്ള ഗുവാമിൽ (Guam) കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ സേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ എന്തു ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പഠിച്ചത്.

∙ കൊറിയന്‍ മിസൈലിനെതിരെ അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം ഇപ്രകാരമായിരിക്കാം

സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശത്തുകൂടി വളരെ സിവിശേഷമായ ഒരു സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെയാണ് കൊറിയന്‍ മിസൈല്‍ അയക്കുന്നതെങ്കില്‍ അമേരിക്ക, ജപ്പാന്‍ പോലെയുള്ള സഖ്യ കക്ഷികളുടെ തീരത്തുനിന്ന് നാലു നിര പ്രതിരോധ മിസൈലുകള്‍ അയച്ചേക്കാം. ഇവയില്‍ ചിലത് ലക്ഷ്യംകണ്ടേക്കില്ല.

∙ ഉത്തര കൊറിയയുടേത് അത്യാധുനിക മിസൈല്‍

നിലവിലുള്ള അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതാകാം ഉത്തര കൊറിയന്‍ മിസൈല്‍ ടെക്‌നോളജി എന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അവരിപ്പോള്‍ ഹൈപ്പര്‍സോണിക് ഗ്ലൈഡ് ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വച്ച് ദിശ മാറാന്‍ കെല്‍പ്പുണ്ട്! ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സമൂലമാറ്റം വരുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു. എന്താണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് അടുത്തിടെ ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ അമേരിക്ക സ്ഥാപിച്ച ടെര്‍മിനല്‍ ഹൈ ആള്‍ട്ടിട്യൂഡ് ഏരിയ ഡിഫന്‍സ് (താഡ് THAAD) സിസ്റ്റം. ഇതിനെ ചൈനയും ഉത്തര കൊറിയയും ഒരുപോലെ എതിര്‍ത്തിരുന്നു. മിസൈലുകള്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധം ഫലവത്താണെങ്കിലും ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈലുകളെ തകര്‍ക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള സംവിധാനം അമേരിക്ക എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്.

