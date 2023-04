പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടിയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന സൂചന നല്‍കി ചൈനീസ് ജനകീയ പ്രതിരോധ സേനയുടെ പത്രം. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ഓപണ്‍എഐ നിര്‍മിച്ച നിര്‍മിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യ ചൈന സൈനിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിനിയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന പിഎല്‍എ ഡെയ്‌ലിയാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നിര്‍മിത ബുദ്ധി മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍ ഇടപെടുന്നതിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കണോ എന്ന വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിഎല്‍എ ഡെയ്‌ലിയിലെ ഈ ലേഖനം.



'നേരത്തേ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള നിര്‍മിത ബുദ്ധികളെ അപേക്ഷിച്ച് ചാറ്റ്ജിപിടി കൂടുതല്‍ മനുഷ്യരെ പോലെ പെരുമാറുന്നുണ്ട്. സൈനിക മേഖലയില്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിയെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ട്. രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിക്കാനും കൂട്ടത്തില്‍ പ്രധാന വിവരങ്ങളേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുമൊക്കെ നിര്‍മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനാവുമെന്ന് നാന്‍ജിങ്ങിലെ ആര്‍മി കമാന്‍ഡ് കോളജിലെ അധ്യാപകനായ മാവോ വെയ്ഹാവോ പിഎല്‍എ ഡെയ്‌ലിയില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു.

പൊതുജനാഭിപ്രായം വിശകലനം ചെയ്യാനും മാറ്റിമറിക്കാനും തെറ്റായ പ്രസ്താവനകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനും സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ക്കാനുമൊക്കെ നിര്‍മിത ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കാനാവുമെന്നും ലേഖനം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും ചാറ്റ്ജിപിടി ഔദ്യോഗികമായി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമല്ല. എന്നാല്‍ അക്കാദമിക് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്.

റഡാറുകളും ഡ്രോണ്‍ കൂട്ടങ്ങളും പോലുള്ളവയില്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നിര്‍മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശത്രു രാജ്യങ്ങള്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധി സൈനിക മേഖലയില്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ ചൈന സ്വീകരിക്കണം. കാലതാമസമില്ലാതെ നിര്‍മിത ബുദ്ധി പ്രതിരോധ മേഖലയില്‍ അടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കും ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും പിഎല്‍എ ഡെയ്‌ലിയിലെ ലേഖനം പറയുന്നു.

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ കാര്യക്ഷമതയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ വിവര ശേഖരത്തിലില്ലാത്ത പുതിയ വിവരങ്ങളും ആശയങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ള ശേഷി ഇവക്കില്ല. ഇതാണ് താല്‍ക്കാലികമായെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സര്‍ഗാത്മകതക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയേക്കാള്‍ മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്നത്.

