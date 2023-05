ട്രെയിൻ പാളംതെറ്റിച്ചു, ഡ്രോൺ ആക്രമണം, ക്രെംലിൻ കൊട്ടാരത്തിനു മുകളിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്?

ഇത്രനാളും യുക്രെയ്നിൽ ഒതുങ്ങിനിന്ന യുദ്ധരംഗം തങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്കും കടന്നുകയറുന്നതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് റഷ്യ. യുക്രെയ്ൻ നടത്തുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ ചില അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. റഷ്യൻ മേഖലകളിലും ക്രൈമിയയിലും ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നാത്സി ജർമനിക്കുമേൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിജയം നേടിയത് വിജയദിനമായി മേയ് 9ന് ആചരിക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.



ബെലാറൂസ്, യുക്രെയ്ൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർക്കു സമീപമുള്ള റഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ബ്രയാൻസ്ക് മേഖലയിലെ സ്നേഷെറ്റ്സ്കായ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു യാത്ര തിരിച്ച ഒരു ചരക്കു തീവണ്ടി പാളത്തിലുള്ള അജ്ഞാത സ്ഫോടകവസ്തുവിലേക്കു കയറി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പാളം തെറ്റി. ആൾനാശമില്ലെങ്കിലും ട്രെയിനിനു നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു നടക്കുന്നതിനു മുൻപ് യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിക്കു സമീപമുള്ള ഉനേച എന്ന സ്ഥലത്തും സ്ഫോടനമുണ്ടായി. ഇത്രനാളും റഷ്യ സുരക്ഷിതമാണെന്നും യുദ്ധം യുക്രെയ്നിൽ മാത്രമാണെന്നുമായിരുന്നു റഷ്യൻ നിലപാട്. എന്നാൽ ഇന്നലെ സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് റഷ്യയ്ക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു.

കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതു കൂടാതെ വേറെയും സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. ക്രൈമിയയിൽ ഒരു എണ്ണ സംഭരണിയിൽ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ വൻ സ്ഫോടനം ഉടലെടുത്തു. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ വൈദ്യുത ഗ്രിഡുകളിലേക്കും ആക്രമണം നടന്നു. എന്നാൽ ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെയൊന്നും ഉത്തരവാദിത്തം യുക്രെയ്ൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ ക്രെംലിനെ ഡ്രോൺ

എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാമപ്പുറം സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ കയറി അടിച്ച സംഭവം ഇന്നലെ വൈകിയുണ്ടായി. പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെ വധിക്കാനായി രാത്രിയിൽ മോസ്കോയിലേക്ക് എത്തിയ 2 ഡ്രോണുകൾ റഷ്യൻ അധികൃതർ തകർത്തു. ക്രെംലിൻ കൊട്ടാരത്തിനു മുകളിലായി ഏതോ ഒരു വസ്തു പറന്നു വന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീഗോളമാകുന്നതിന്റെയും പുക ഉയരുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡ്രോൺ എത്തിയ സമയം പുട്ടിൻ ക്രെംലിനിലെ വസതിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. നോവോ ഒഗാര്യോവോയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംഭവത്തിന്റെ തെളിവുകളൊന്നും റഷ്യ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ തങ്ങൾക്കു പങ്കില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു.

സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മോസ്കോ നഗരത്തിനു മുകളിലൂടെ അനധികൃതമായി ഡ്രോണുകൾ പറത്തുന്നത് നഗരഭരണകൂടം നിരോധിച്ചു.

