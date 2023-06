ജനറൽമാരിൽ ഒൻപതാമനും യുക്രെയ്നിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു!; റഷ്യയെ അലട്ടി ചെറിയ കാലയളവിലെ 'വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ'

യുക്രെയ്നിൽ ഒൻപതാമത്തെ റഷ്യൻ സൈനിക ജനറലും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് യുദ്ധനിരീക്ഷകനായ യൂറി കോട്യോനോക് അറിയിച്ചു. മികച്ച യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞനെന്നു പേരെടുത്ത മേജർ ജനറൽ സെർഗെയ് ഗോര്യച്ചേവാണ് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യുക്രെയ്നിലെ സാപൊറീഷ്യയിലായിരുന്നു സംഭവം. സാപൊറീഷ്യയിലെ റഷ്യൻ ചായ്​വുള്ള നേതാവായ വ്ലാഡിമിർ റോഗോവും ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം യുക്രെയ്നിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന, ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള ആദ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗോര്യച്ചേവ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം എട്ടു റഷ്യൻ ജനറൽമാർ യുക്രെയ്നിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതു റഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും വലിയ ചർച്ചയ്ക്കു വഴിവച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്നിലേക്ക് ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള 20 ഓഫിസർമാരെയാണ് റഷ്യ നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. 2022 മാർച്ച് ഒന്നിനു കൊല്ലപ്പെട്ട മേജർ ജനറൽ ആന്ദ്രേ സുഖോവെറ്റ്സ്കിയാണ് ആദ്യം മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജനറൽ. റഷ്യയുടെ 41ാം സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ ഡപ്യൂട്ടി കമാൻഡറായിരുന്നു സുഖോവെറ്റ്സ്കി. റഷ്യയുടെ സിറിയൻ ദൗത്യത്തിലും 2014ലെ ക്രൈമിയ ദൗത്യത്തിലും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുക്രെയ്നിലെ ഹോസ്തോമലിൽ സ്നൈപ്പർ ആക്രമണത്തിലായിരുന്നു സുഖോവെറ്റ്സ്കി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മേജർ ജനറൽ വിറ്റാലി ഗെറാസിമോവ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടു. 41 ാം സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ചെച്നിയൻ യുദ്ധം മുതൽ ക്രൈമിയ യുദ്ധം വരെയുള്ള റഷ്യൻ ദൗത്യങ്ങളി‍ൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നു. ഹർകീവിൽ വച്ചാണ് ഗെറാസിമോവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നാൽപത്തിയഞ്ചുകാരനായ മേജർ ജനറൽ ആന്ദ്രെ ബോറിസോവിച്ച് പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 29 ാം സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ കമാൻഡറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. മാർച്ച് 15നാണ് റഷ്യൻ സേനയുടെ 150ാം മോട്ടോറൈസ്ഡ് റൈഫിൾ ഡിവിഷന്റെ കമാൻഡറായ ഒലെഗ് മിറ്റ്യായേവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ശബ്ദവേഗത്തിന്‌റെ 15 മടങ്ങ്, ഫത്ത മിസൈൽ!

മരിയുപോൾ നഗരം വളഞ്ഞുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ, ഇപ്പോൾ യുക്രെയ്ൻ നാഷനൽ ഗാ‍ർഡ്സിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആസോവ് ബറ്റാലിയനാണ് മിറ്റ്യായേവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനിടെ മേജർ ജനറൽ ടുഷായേവിനെയും യുക്രെയ്ൻ കൊലപ്പെടുത്തി. റഷ്യൻഡ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയും ചെച്നിയൻ ഭരണാധികാരിയുമായ റംസാൻ കാദിറോവിന്റെ വലംകൈയായിരുന്നു ടുഷായേവ്. നാഷനൽ ഗാർഡ് ഓഫ് റഷ്യയുടെ ഭാഗമായ ചെച്ചൻ യൂണിറ്റിന്റെ കമാൻഡറായ ടുഷായേവിനെ വധിച്ചത് ലോകമെമ്പാടും വാർത്തയാകുകയും ചെയ്തു.

ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ആന്ദ്രേ മോർഡ്വിച്ചേവിനെ മാർച്ച് 18നാണു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. റഷ്യയുടെ സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ എട്ടാം ഗാർഡുകളുടെ കമാൻഡറായിരുന്നു മോർഡ്വിച്ചേവ്. റഷ്യയുടെ അധീനതയിലായ ഖെഴ്സനിലെ ചോണോവാവിക്യ എയർഫീൽഡിൽ നടത്തിയ ആർട്ടിലറി ആക്രമണത്തിലാണ് മോർഡ്വിച്ചേവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മാർച്ച് 25നാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ യാകോവ് റെസന്റ്സേവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 49ാം സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ കമാൻഡറായിരുന്നു.

ഖെഴ്സനിലെ ചോണോവാവിക്യ എയർഫീൽഡിൽ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് റെസന്റ്സേവിന്റെയും മരണം.റഷ്യൻ സേനയുടെ മേജർ ജനറലായ റോമൻ കുട്ടൂസോവ് പിന്നീട് യുക്രെയ്നിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡോനെറ്റ്സ്ക് വിമതമേഖലയിൽ റഷ്യൻ സേനയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുട്ടൂസോവാണ്. സൈനിക വിന്യാസത്തിലും മുന്നേറ്റ തന്ത്രങ്ങളിലും വളരെ നിർണായകമായ ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഓഫിസർമാരാണു ജനറൽമാർ.

യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞതയും പാടവവും കണക്കിലെടുത്താണ് സൈനിക ജനറൽമാർ നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിരിക്കെ, റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനു സംഭവിച്ച നഷ്ടം വലുതാണ്. കമാൻഡ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന സൈനിക ജനറൽമാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് സേനാംഗങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്ത് ട്രൂപ്പുകളുടെ അച്ചടക്കത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ പ്ലാനിങ് നിർവഹിക്കുക, ട്രൂപ്പുകളെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതിനപ്പുറം നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാ‍ൽ ഈ റാങ്കുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറവാണ്.

വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ യുഎസിന്റെ 12 ജനറൽമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് 1965 മുതൽ 1975 വരെയുള്ള പത്തുവർഷകാലത്താണ്. എന്നാൽ റഷ്യൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ജനറൽമാരുടെ മരണം നടന്നെന്നത് റഷ്യയെ അലട്ടുന്ന വസ്തുതയാണ്.

English summary: Another Russian General Killed in Missile Attack in Ukraine: Sergei Goryachev, Chief of Staff of Russia's