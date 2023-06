റഷ്യന്‍ അധിനിവേശം യുക്രെയ്‌നില്‍ ശക്തമായപ്പോള്‍ മുതല്‍ അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത എഫ് 16 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന സമ്മര്‍ദം യുക്രെയ്ന്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയും സഖ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളും യുക്രെയ്‌ന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എഫ് 16 യുക്രൈന് കൈമാറാന്‍ കുറഞ്ഞത് മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ അധികൃതര്‍ തന്നെ അറിയിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ആയുധങ്ങള്‍ കൈമാറും പോലെ ലളിതമല്ല എഫ് 16 ഒരു രാജ്യത്തിന് കൈമാറുന്നത്. എന്താണ് എഫ് 16 എന്ന പോര്‍വിമാനം കൈമാറുന്നത് ഇത്രയേറെ സങ്കീര്‍ണമാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.



മെയ് മാസത്തില്‍ നെതര്‍ലാന്‍ഡ് തങ്ങളുടെ എഫ് 16 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വീണ്ടും എഫ് 16 കൈമാറ്റ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമായത്. ഈ പോര്‍വിമാനം കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പ് പൈലറ്റുമാര്‍ക്കും എഫ് 16 അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കും വേണ്ട പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എഫ് 16 കൈമാറുക. ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും സഖ്യരാജ്യമാണോ എഫ് 16 യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കുകയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

എഫ് 16 ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ വായുവില്‍ നിന്നും വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ശത്രുവിമാനത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ യുക്രെയ്‌ന് എളുപ്പം സാധിക്കും. നിശ്ചിത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ആകാശത്തു നിന്നും ബോംബിടാനുമാവും. മാത്രമല്ല നാറ്റോയുടെ ഏതു ആയുധവും എഫ് 16ല്‍ അനായാസം സജ്ജീകരിക്കാനാവുമെന്ന സാധ്യതയുമുണ്ട്. എങ്കിലും യുക്രെയ്‌ന് എഫ് 16 നല്‍കുന്നതില്‍ പല പ്രായോഗിക വെല്ലുവിളികളും അമേരിക്കയും നാറ്റോയും മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പോര്‍വിമാനത്തിനും പൈലറ്റുമാര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനത്തിനുമൊപ്പം സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെക്കുറിച്ചും എഫ് 16ന്റെ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വ്യക്തമായ ധാരണ യുക്രെയ്ന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. അവസാന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും യുക്രെയ്‌നില്‍ പോയി യുദ്ധഭൂമിയില്‍ വെച്ച് പരിശീലനം നല്‍കേണ്ടി വരും. ഏതു രാജ്യമാണ് സ്വന്തം പൗരന്മാരെ യുദ്ധത്തിനു വിടാനുള്ള കടുത്ത തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയെന്ന ചോദ്യവും സജീവമാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എഫ് 16 യുക്രെയ്‌ന് കൈമാറുകയെന്നത് സങ്കീര്‍ണവും പണച്ചിലവേറിയതുമായ കാര്യമാണെന്ന അമേരിക്കയുടെ മറുപടിക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്, ഗ്രീസ്, സ്ലൊവേനിയ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌ന് ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കി സഹായിച്ചിരുന്നു. ടി 72 ടാങ്കുകള്‍ പോലെയുള്ള സോവിയറ്റ് കാലത്തെ ആയുധങ്ങളായിരുന്നു ഇതില്‍ പലതും. റഷ്യക്കെതിരായ ചെറുത്തു നില്‍പ്പില്‍ ഇത് യുക്രെയ്‌ന് സഹായമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി എഫ് 16 പോര്‍വിമാനങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യം യുക്രെയ്‌ന് കൈമാറുന്നത് അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കെത്തിയാല്‍ റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളെയായിരിക്കും റഷ്യ ലക്ഷ്യം വെക്കുക.

മൂന്നു വര്‍ഷമെടുത്തും എഫ് 16 പറത്തുന്നതില്‍ തനിക്ക് വിദഗ്ധനാവാനെന്നാണ് പേരു വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ബെര്‍ജിയന്‍ പൈലറ്റിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്. 'ഒരു സ്വപ്‌നം പോലെയാണ് എഫ് 16 പറക്കുക. ഈ പോര്‍വിമാനം പറത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്' എന്നും എഫ് 16നെക്കുറിച്ച് ആ പൈലറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. പോര്‍വിമാനം പറത്തുന്നതിനൊപ്പം റഡാറുകളും സെന്‍സറുകളും ആയുധങ്ങളുമൊക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

വന്‍ ശക്തി രാഷ്ട്രമായ റഷ്യക്കു പോലും യുക്രെയ്‌നിലെ ആകാശ യുദ്ധത്തില്‍ വലിയ മേല്‍ക്കൈ നേടാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യക്ഷമമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ വഴി പോര്‍വിമാനങ്ങളെ എളുപ്പം കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നതാണ് വെല്ലുവിളി. ഇതേ പ്രശ്‌നം എഫ് 16നും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിലവില്‍ പോര്‍വിമാനങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പൈലറ്റുമാരുള്ള സൈന്യമാണ് യുക്രെയ്‌ന്റേത്. അവര്‍ക്ക് എഫ് 16 നല്‍കുകയെന്നാല്‍ യുക്രെയ്ന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ആധുനിക വല്‍ക്കരണമാണ് നടപ്പിലാവുക. ഇത് ദീര്‍ഘകാല ലക്ഷ്യമായി കണക്കാക്കി മാറ്റി വെക്കുകയും തല്‍ക്കാലം കൂടുതല്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കാന്‍ അമേരിക്കയും സഖ്യ രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല.

