യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധ നിരീക്ഷകരെല്ലാം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കാണ് ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെലാറസിലേക്ക്. റഷ്യയിലെ കൂലിപ്പട്ടാളമായ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവൻ യെവ്ഗെനി പ്രിഗോഷിൻ ബെലാറസ് തലസ്ഥാനം മിൻസ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്നത്. ജാലകങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത ഹോട്ടൽ മുറിയിലാണത്രേ പ്രിഗോഷിന്റെ വാസം.എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തനിക്കെതിരെ ഒരു നീക്കമുണ്ടായേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. പുടിന്റെ ഷെഫ് എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. റസ്റ്ററന്റ് ബിസിനസിലൂടെയാണു പ്രിഗോഷിൻ ധനികനായി ഉയർന്നത്.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പട്ടാള കലാപം ലോകത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചു. അതേസമയം വാഗ്‌നർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സ്വകാര്യ സംവിധാനമല്ല. മറിച്ച് സ്വകാര്യതയുടെ മറപിടിച്ചുള്ള പുട്ടിന്റെ സ്വന്തം പടയാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. പുടിനോട് രക്തത്തിന്റെ കട്ടിയുള്ള കൂർ പുലർത്തുന്ന കൂലിപ്പട്ടാളം. അങ്ങനെയൊരു സേന പുടിനെതിരെ തിരിയുമെന്നത് ആരും സ്വപ്നത്തിൽപോലും കണ്ടിരുന്നില്ല. ആ നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ കഷ്ടകാലത്തേക്ക് പ്രിഗോഷിനെ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചതിയും വഞ്ചനയും തീരെയിഷ്ടമല്ലാത്ത ആളാണ് പുടിൻ. റഷ്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളുടെ മുൻകാല ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രിഗോഷിന് ശക്തമായ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ലിബിയയിൽ റഷ്യൻ പിന്തുണയുള്ള ജനറൽ ഹഫ്താറിനെ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് സൈനികമായി സഹായിച്ചിരുന്നു. സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലും സുഡാനിലും ഈ സേനയുണ്ടായിരുന്നു. വ്ലാഡിമിർ പുടിന്റെ സ്വകാര്യ ആർമി. റഷ്യയിലെ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇങ്ങനെയാണു പാശ്ചാത്യ യുദ്ധനിരീക്ഷകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സായുധ സംഘടനയായ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് റഷ്യൻ സേനകളിൽ ഒന്നിന്റെയും ഭാഗമല്ല. കഴിഞ്ഞ എട്ടുവർഷമായി യുക്രെയ്ൻ, സിറിയ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവരുണ്ട്.

ബ്രിട്ടിഷ് മാധ്യമമായ ബിബിസി വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനെപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ ഒരു അന്വേഷണാത്മക ഡോക്യുമെന്ററി തയാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉത്ഭവം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പരിശോധിച്ചു.ഡിമിത്രി യുറ്റ്കിൻ എന്ന റഷ്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനു തുടക്കമിട്ടതെന്നായിരുന്നു അതിൽ തെളിഞ്ഞത്. വാഗ്നർ എന്നായിരുന്നത്രേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര്. ആ പേരു തന്നെ ഗ്രൂപ്പിനു വന്നു.2014ൽ റഷ്യയുടെ ക്രൈമിയ അധിനിവേശ ദൗത്യത്തോടൊപ്പമാണ് വാഗ്‌നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ജനനമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.ആയിരത്തോളം പേർ ഈ ഗ്രൂപ്പി‍ൽ ചേർന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ ലുഹാൻസ്കിലെയും ഡോനെറ്റ്സ്കിലെയും റഷ്യൻ വിമതരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

റഷ്യൻ ഭരണകൂടത്തിനു വലിയൊരു ആയുധമായിരുന്നു വാ‌ഗ്നർ പടയാളികളെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഭരണഘടന പ്രകാരം റഷ്യയ്ക്ക് സ്വകാര്യ സേനകളെയൊന്നും പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വാഗ്നർ പടയാളികൾ എന്തെങ്കിലും യുദ്ധക്കുറ്റം ചെയ്താലും റഷ്യയ്ക്ക് ഒഴിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള സാമ്പത്തികവും അല്ലാത്തതുമായ പിന്തുണ നൽകുന്നത് റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തമായ ജിആർയുവാണെന്നുള്ള ആരോപണം എന്നും നിലനിന്നിരുന്നു.

ദക്ഷിണ റഷ്യൻ മേഖലയിലെ മോൽക്കിനോയിലാണ് ഈ മിലിഷ്യയുടെ ട്രെയിനിങ് ബേസ്. റഷ്യൻ സേനാകേന്ദ്രത്തിനു വളരെ അടുത്താണ് ഇതെന്നുള്ളതും സംശയത്തിനു വഴി വയ്ക്കുന്നു. റഷ്യൻ സേന തന്നെയാണ് ഇവർക്കു പരിശീലനം നൽകുന്നതെന്ന ആരോപണത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ സംഗതി. എന്നാൽ റഷ്യ ഈ ആരോപണത്തെ എന്നും നിഷേധിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ.



English Summary: Observers say Yevgeny Prigozhin is ‘doomed’ after turning on Russian President Vladimir Putin