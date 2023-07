സിന്ധു നദി കടന്ന് അതിർത്തിയിലേക്കെത്തി ടി 90 ടാങ്കുകൾ; 16000 അടി ഉയരത്തിലെ യുദ്ധശേഷി പരീക്ഷണം

ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ മാരക ഏറ്റുമുട്ടലിനുശേഷം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടം സംഘർഷ ഭരിതമാണ്. ചൈന ആ മേഖലകളിൽ ചെറിയ ടാങ്കുകളുടെ വിന്യാസം നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ 16000 അടി ഉയരത്തിലെ യുദ്ധശേഷിയുടെ പ്രകടനം ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നദീതടമായ കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ സിന്ധു നദീ തടത്തിൽ നടത്തി ഇന്ത്യൻ കരസേന. ഏതു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണ് യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നദീതടമായ കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ സിന്ധു നദീ തടത്തിലാണ് കരസേനയുടെ അഭ്യാസപ്രകടനം നടന്നത്.

പാകിസ്താനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള കര അതിര്‍ത്തിയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ മുമ്പു വരെ ഇന്ത്യയുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂരിഭാഗം യുദ്ധ ടാങ്കുകളും വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നതോടെയാണ് ചൈനീസ് അതിര്‍ത്തിയിലേക്കും യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍ എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വെല്ലുവിളികള്‍ വലിയ തോതില്‍ മറികടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ കരസേന ഈ പ്രതിരോധ തന്ത്രം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയത്.

2013-14 വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുതലാണ് ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍ കിഴക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് മാറ്റി തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് 2020ല്‍ ഗാല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയിലെ സംഘര്‍ഷത്തോടു കൂടി മേഖലയിലെ യുദ്ധ ടാങ്കുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ വര്‍ധിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു കരസേന അഭ്യാസം നടത്താന്‍ വേണ്ട യുദ്ധ ടാങ്കുകള്‍ കിഴക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. വ്യോമസേനയുടെ സി 17, ഇല്യുഷിന്‍ 76 ചരക്കുവിമാനങ്ങളിലാണ് ഈ യുദ്ധ ടാങ്കുകളെ കിഴക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലേക്കെത്തിച്ചത്. ഗാല്‍വാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മേഖലയിലെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും വലിയ തോതില്‍ ഇന്ത്യ വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി 90, ടി 72 ടാങ്കുകളും കരസേനയുടെ സായുധ വാഹനങ്ങളുമാണ് സിന്ധു നദീതടത്തില്‍ നടന്ന സേനാഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ചൈനീസ് സൈന്യത്തിനു നിയന്ത്രണമുള്ള ടിബറ്റന്‍ പ്രദേശത്തിനോട് ചേര്‍ന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സൈനികാഭ്യാസം. മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം സൈനികാഭ്യാസങ്ങള്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സൈനിക വക്താക്കള്‍ പ്രതികരിച്ചത്. സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്നും 16,000 അടി ഉയരത്തില്‍ വരെ യുദ്ധ ടാങ്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകത്തെ തന്നെ അപൂര്‍വ്വം സൈന്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയുടേത്.



English Summary: Indian Army Rolls Out Tanks, Crosses Indus River Near Border With China In Ladakh